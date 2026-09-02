UE și NATO, mesaj dur către Rusia după atacul hibrid dejucat în Germania: “Intimidarea nu va funcționa. Sprijinul pentru Ucraina este de neclintit”

Uniunea Europeană și NATO nu vor renunța la sprijinul acordat Ucrainei, în pofida atacurilor asupra unor țări europene atribuite Rusiei, au declarat miercuri liderii celor două instituții, au transmis miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Declarația comună, rar întâlnită, a fost făcută după ce Germania a anunțat că Rusia s-ar afla în spatele unui atac dejucat asupra unui aeroport utilizat ca principal hub logistic pentru transportul ajutorului militar destinat Ucrainei.

„A fost un atac în care au fost folosite materiale de uz militar, desfășurat de agenți ruși pe teritoriul Uniunii Europene – nu vom tolera acest lucru. Dacă intenția a fost să ne facă să ne gândim de două ori înainte de a sprijini Ucraina, pot spune că acest lucru nu a făcut decât să-mi întărească hotărârea; intimidarea nu va funcționa”, le-a declarat jurnaliștilor, la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Politico Europe.

We meet today to discuss Russia’s attack in Leipzig. This was an attack using military-grade material, carried out by Russian operatives on EU soil. We won’t tolerate it. Europe & @NATO won’t just maintain our pressure on Russia. We will increase it ↓ https://t.co/r3MyyAqFjg — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 2, 2026

„Dacă Rusia crede că ne vom diviza din cauza acestei amenințări sau că ne vom lăsa descurajați din a sprijini Ucraina, se înșală. Unitatea noastră este de neclintit, iar sprijinul nostru pentru Ucraina este clar”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte.

El a condamnat acțiunile Rusiei drept „iresponsabile”, referindu-se la o serie de incidente recente, inclusiv incursiuni ale unor „drone și rachete” în spațiul aerian al NATO, „activități ostile”, precum incendiile despre care se presupune că au fost provocate la fabrici care produc echipamente de apărare pentru Ucraina, precum și „atacul hibrid” al Rusiei asupra aeroportului Leipzig-Halle din estul Germaniei.

„Pericolele pe care le reprezintă Rusia sunt clare”, a spus Rutte.

Marți, Berlinul a atribuit Rusiei o tentativă de atac produsă pe 4 august la Leipzig. Trei drone care transportau materiale explozive au fost observate în aeroport sau în apropierea acestuia, inclusiv una găsită în apropierea unui avion Antonov ucrainean utilizat pentru transportul de muniție.

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Declarațiile evidențiază amplificarea tensiunilor dintre Moscova și aliații occidentali ai Ucrainei, care atribuie tot mai frecvent Rusiei acte de sabotaj și alte atacuri hibride pe teritoriul lor, continuând în același timp să trimită ajutor militar Kievului.

Luna trecută, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia va „adopta metode mult mai dure pentru a distruge tot ceea ce îi permite Occidentului să alimenteze mașina de război a Kievului”.

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Ursula von der Leyen a declarat că UE va trimite „echipe de răspuns rapid” pentru a ajuta țările afectate de incidente similare și că este „pregătită să impună” noi sancțiuni împotriva Rusiei. Miniștrii de Externe ai statelor membre, reuniți miercuri în Irlanda, vor discuta noi măsuri împotriva Moscovei, a adăugat ea.

Liderii au transmis, de asemenea, că răspunsul la presiunile Rusiei va include un sprijin sporit pentru Ucraina.

Șefa Comisiei Europene a confirmat că statele UE analizează o nouă solicitare de plată în valoare de „mai multe miliarde de euro” din partea Ucrainei pentru finanțarea apărării antiaeriene, inclusiv pentru achiziționarea unor interceptoare PAC-3 Patriot de fabricație americană. Ucraina reclamă o lipsă critică de sisteme de apărare antiaeriană, care permite rachetelor balistice ruse să lovească ținte în întreaga țară.