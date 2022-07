UE și ONU condamnă atacul rusesc asupra portului Odesa. Josep Borrell: Demonstrează disprețul total al Rusiei față de angajamentele internaționale

Prim-ministrul britanic demisionar Boris Johnson l-a asigurat vineri pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina „nu va slăbi” indiferent care ar fi succesorul său, potrivit Downing Street.

În urmă cu două săptămâni, premierul britanic Boris Johnson și-a anunțat demisia din funcția de șef al guvernului Regatului Unit și lider al Partidului Conservator, însă dorește să rămână în funcție până ce formațiunea politică își va alege un nou lider.

Cei doi candidaţi care se luptă pentru a-i succeda, ministrul de externe Liz Truss şi fostul ministru de finanţe Rishi Sunak au asigurat că vor continua această politică a prim-ministrului demisionar, scrie Agerpres.

Boris Johnson a subliniat determinarea constantă a Regatului Unit de a sprijini poporul ucrainean şi a spus că această hotărâre nu va slăbi, oricare ar fi următorul prim-ministru britanic, informează Downing Street.

În timpul unui apel telefonic vineri, preşedintele ucrainean i-a mulţumit lui Boris Johnson pentru sprijinul şi declaraţiile sale din ultima sa sesiune de întrebări în faţa deputaţilor, când printre sfaturile date celui care i-ar urma a insistat asupra necesităţii de a perpetua sprijinul pentru Ucraina, conform aceleiaşi surse.

„Am discutat despre intensificarea pregătirii soldaților ucraineni în Marea Britanie și despre alte forme de cooperare militară. Am primit asigurări că sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina rămâne puternic și fără echivoc”, a scris Volodimir Zelenski, pe Twitter.

I have regular contacts with a great friend of Ukraine @BorisJohnson . We talked about intensifying the training of Ukrainian soldiers in 🇬🇧 and other manifold military cooperation. I received assurances that UK support for Ukraine remains strong and unequivocal.

Cei doi lideri au subliniat, de asemenea, necesitatea ca acordul semnat între Kiev şi Moscova privind exportul cerealelor ucrainene în Marea Neagră să fie „implementat pe deplin, de către toate părţile”.

„Salut anunțul de astăzi al ONU – privind scoaterea cerealelor din Ucraina prin Marea Neagră pentru pune capăt blocadei Rusiei. Sprijinul britanic pentru Zelenski și poporul său este de nezdruncinat și vom continua să susținem apărarea ucraineană în timp ce respingem agresiunea rusă”, a scris Boris Johnson, pe Twitter.

I welcome today’s announcement of the @UN-brokered deal to get grain out of Ukraine via the Black Sea and end Russia’s blockade.

UK support for @ZelenskyyUA and his people is unwavering, and we’ll continue to bolster Ukrainian defences as they repel Russian aggression.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 22, 2022