UE și ONU condamnă tentativa de asasinat asupra fostului președinte american Donald Trump: „Violența politică nu își are locul într-o democrație”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat tentativa de asasinat asupra fostului preşedinte american Donald Trump în cursul unui miting de campanie în Pennsylvania, subliniind că violența politică nu își are locul într-o democrație.

„Sunt profund șocată de împușcăturile care au avut loc în timpul mitingului de campanie al fostului președinte Trump. Îi doresc lui Donald Trump o însănătoșire grabnică și transmit condoleanțe familiei victimei nevinovate. Violența politică nu își are locul într-o democrație”, a scris Ursula von der Leyen, într-un mesaj pe X.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 14, 2024