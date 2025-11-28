U.E.
UE și partenerii din sudul Mediteranei lansează Pactul pentru Mediterana: Importanța geopolitică a Mediteranei este mai evidentă ca niciodată
Miniștrii din statele membre ale UE și din țările partenere din sudul Mediteranei s-au reunit la Barcelona pentru a lansa împreună Pactul pentru Mediterana: un moment istoric pentru cooperarea mai strânsă a UE cu țările din regiunea mediteraneană.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, lansarea a avut loc cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Procesului de la Barcelona, un parteneriat care promovează cooperarea și stabilitatea între UE și țările mediteraneene, prin inițiative comune. Acesta este un alt pas important către un spațiu mediteranean comun mai stabil, mai sigur și mai prosper.
Înaltul Reprezentant Kaja Kallas și comisarul pentru Mediterana Dubravka Suica au coprezidat evenimentul de lansare, la care au participat miniștri din întreaga Europă și din zona mediteraneană, demonstrând importanța acestui parteneriat consolidat.
„Importanța geopolitică a Mediteranei este mai evidentă ca niciodată. Astăzi, aceasta se află în fruntea agendei de politică externă a UE, de la sprijinul acordat poporului sirian după căderea regimului Assad până la eforturile noastre de a asigura stabilitatea în Gaza. Cu toții urmărim aceleași obiective: pace, o viață mai bună pentru popoarele noastre și șansa de a progresa. Nu putem atinge aceste obiective decât prin parteneriate mai puternice. Acesta este scopul Pactului nostru pentru Mediterana. Investiții europene suplimentare de miliarde de euro pentru peste 100 de proiecte vor da viață acestui pact”, a transmis Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.
La treizeci de ani de la semnarea Declarației de la Barcelona, UE și partenerii din sudul Mediteranei au început un nou capitol de angajament colectiv.
În peste trei decenii, regiunea s-a schimbat profund, apărând noi provocări și dinamici geopolitice, dar și noi oportunități de cooperare. În vremuri de incertitudine geopolitică, Mediterana se află mai mult ca niciodată în centrul acțiunii UE.
Pactul pentru Mediterana, prezentat în octombrie, stabilește un cadru ambițios și practic pentru anii următori. Acesta se bazează pe co-proprietate, co-creare și responsabilitate comună și se întemeiază pe un număr de peste 100 de inițiative concrete și pe o guvernanță puternică.
Cel de-al 10-lea Forum regional al Uniunii pentru Mediterana (UpM) a urmat evenimentului și a oferit un moment unic pentru a aborda cele mai urgente provocări ale regiunii, inclusiv situația din Orientul Mijlociu.
Întrucât reuniunea a marcat cea de-a 30-a aniversare a Procesului de la Barcelona, miniștrii au aprobat noua viziune strategică a UpM privind parteneriatul euro-mediteraneean. Datorită puterii sale de mobilizare și experienței în crearea de rețele regionale și proiecte emblematice, UfM va fi un partener important în punerea în aplicare a pactului.
După evenimentul de lansare de la Barcelona și cu aprobarea țărilor partenere, se preconizează că liderii UE vor aproba pactul în cadrul reuniunii Consiliului European din decembrie.
Va urma apoi elaborarea unui plan de acțiune specific. Acest plan de acțiune specific, care urmează să fie prezentat la începutul anului 2026, va indica țările participante și părțile interesate pentru fiecare inițiativă.
Un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina devine „din ce în ce mai urgent”, își arată nerăbdarea Friedrich Merz în fața opoziției Belgiei: Ucraina are nevoie de sprijinul nostru
Cancelarul german Friedrich Merz a evidențiat că un acord la nivelul UE privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina devine „din ce în ce mai urgent”.
În cadrul unei conferințe de presă comună cu premierul Sloveniei, Robert Golob, Merz a trădat nerăbdarea față de această temă și a evidențiat că „Ucraina are nevoie de sprijinul nostru pentru că atacurile rusești se intensifică” înainte de venirea iernii, informează The Guardian.
Merz a adăugat că a discutat acest lucru și bilateral cu de Wever, spunând că el crede că argumentele sale sunt „valabile”, dar adăugând: „Cred că și noi avem argumente valabile pentru a ne atinge obiectivul comun, acela de a exercita o presiune maximă asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război”.
El a afirmat că amenințările Rusiei, cu acțiuni legale și de altă natură, „nu ne sunt necunoscute”, dar a insistat că utilizarea activelor înghețate este o idee corectă.
Răspunzând în numele Sloveniei, Golob a declarat că ultima propunere discutată de el cu Merz privind activele înghețate este „un compromis foarte bun” și a insistat că, în opinia sa, ajungerea la un acord cu Belgia rămâne posibilă.
Joi seara, prim-ministrul belgian Bart De Wever și-a intensificat obiecțiile față de planul Comisiei Europene de a utiliza aproximativ 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate deținute la Bruxelles pentru a sprijini Ucraina, spulberând speranțele UE de a realiza un progres în mobilizarea activelor.
Intervenția lui De Wever – într-o scrisoare fermă adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și văzută de Politico – a venit cu doar câteva ore înainte ca executivul UE să emită o propunere care să răspundă preocupărilor Belgiei cu privire la utilizarea fondurilor.
Comisia insistă ca cele 27 de țări membre ale UE să ajungă la un acord la summitul Consiliului European de luna viitoare, astfel încât miliardele de euro reprezentate de activele rusești deținute la depozitarul central al titlurilor de valoare Euroclear din Belgia să poată fi eliberate pentru a sprijini Kievul cu un împrumut de reparații.
De Wever se opune acestui plan „fundamental greșit”, temându-se că Belgia va fi obligată să ramburseze banii dacă Rusia va intenta un proces.
Valoarea activelor rusești înghețate în Belgia se ridică la 180 de miliarde de euro, dintr-un total global de aproximativ de 300 de miliarde de euro. Pentru o imagine obiectivă, țara care găzduiește a doua cea mai mare parte a activelor rusești înghețate este Regatul Unit, cu 26,6 miliarde de euro, conform Deutsche Welle.
În ultimele zile, speranțele că De Wever și-ar putea schimba poziția au crescut, în eventualitatea în care Comisia Europeană i-ar oferi garanții legale în propunerea sa că Belgia nu va fi expusă financiar.
Însă, în ciuda presiunilor diplomatice tot mai mari exercitate asupra Belgiei pentru a ceda, joi, De Wever și-a intensificat ostilitatea față de planurile Comisiei.
Extinzându-și obiecțiile anterioare, liderul belgian a susținut că planul Comisiei ar bloca un acord de pace în Ucraina. Dacă planul UE nu se va concretiza, activele rusești vor fi utilizate ca monedă de schimb pentru a aduce Moscova la masa negocierilor, în loc să fie plătite Kievului, a afirmat el.
Citiți și: Premierul belgian afirmă că planul UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei ar putea pune în pericol șansele unui acord de pace
„Avansarea pripită a schemei propuse de împrumuturi pentru reparații ar avea ca efect colateral faptul că noi, ca UE, împiedicăm efectiv ajungerea la un eventual acord de pace”, a scris De Wever în scrisoare.
După o perioadă îndelungată de impas, se așteaptă ca executivul european să prezinte vineri sau la începutul săptămânii viitoare o propunere formală privind împrumutul.
După ce nu au reușit să ajungă la un acord în octombrie, liderii UE sunt hotărâți să abordeze cele mai sensibile probleme în cadrul următorului summit de la mijlocul lunii decembrie.
De la Moscova, Orbán anunță că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia și că Budapesta rămâne pregătită să găzduiască negocieri de pace ruso-ucrainene
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a anunțat vineri, în timpul întâlnirii cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin, că Ungaria va continua să achiziționeze hidrocarburi de la Rusia și în viito relatează AFP, potrivit Agerpres.
„Vreau să reafirm că aprovizionarea cu energie din Rusia constituie în prezent baza aprovizionării cu energie a Ungariei și va rămâne așa și în viitor”, a declarat Orbán, conform unui discurs televizat.
De partea cealaltă, Putin a salutat poziția „echilibrată” a Ungariei în privința Ucrainei.
„Cunosc poziția dumneavoastră echilibrată față de problema ucraineană”, i-a transmis președintele rus lui Orban, care se opune sancțiunilor împotriva Moscovei în cadrul Uniunii Europene și critică sprijinul acordat Kievului.
Putin i-a mai spus lui Orban că ar fi în continuare bucuros să aleagă Budapesta ca loc de întâlnire cu președintele american Donald Trump.
„Viktor Orbán a afirmat la Moscova că Ungaria este pregătită să găzduiască negocieri de pace și să contribuie la succesul acestora, declarând acest lucru în partea publică a întâlnirii sale cu președintele Vladimir Putin la Kremlin. Premierul Orbán a subliniat, de asemenea, că Ungaria rămâne angajată să continue cooperarea energetică ungaro-rusă, care este în interesul național al Ungariei”, a scris purtătorul de cuvânt al guvernului maghiar, Zoltan Kovacs, pe X.
🕊️ @PM_ViktorOrban affirmed in Moscow that Hungary is ready to host peace talks and contribute to their success, stating this during the public part of his meeting with President Vladimir Putin in the Kremlin.
PM Orbán also underlined that Hungary remains committed to continuing… pic.twitter.com/OulK3H86jL
— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) November 28, 2025
Citiți și Orban merge la Moscova pentru discuții cu Putin: „Mă duc să mă asigur că aprovizionarea cu energie a Ungariei este garantată pentru iarnă și pentru anul viitor”
Premierul ungar se confruntă la începutul anului viitor cu alegeri parlamentare dificile, în condițiile în care partidul său, Fidesz, este depășit în sondaje de forțele pro-europene din opoziție, scrie The Guardian.
Ungaria a rămas cel mai apropiat aliat al Rusiei în interiorul UE, criticând constant reacția blocului la agresiunea asupra Ucrainei și solicitând atât o relaționare mai strânsă cu Moscova, cât și ridicarea sancțiunilor.
AFP a remarcat că, de la revenirea la putere în 2010, Orbán s-a întâlnit cu Putin de 15 ori, inclusiv de patru ori de la invazia pe scară largă din 2022.
Amintim că Parlamentul European a adoptat marți al doilea său raport interimar privind subminarea persistentă a statului de drept de către Ungaria și încălcările continue ale valorilor UE, solicitând statelor membre ale UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene.
Luna trecută, Statele Unite au decis să sancționeze giganții energetici ruși Lukoil și Rosneft și au anulat un summit planificat între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, care urma să aibă loc la Budapesta.
Potrivit Budapestei, Ungaria a obținut o scutire pe termen nelimitat de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze din Rusia, după ce Orbán s-a întâlnit la începutul lunii cu Trump la Casa Albă.
„Lupta împotriva corupției este un element cheie pentru aderarea unei țări la UE”, reacționează Comisia Europeană în contextul scandalului de corupție din Ucraina: Perchezițiile arată că organismele abilitate își fac treaba
UE va „urmări situația foarte atent”, dar perchezițiile arată că agențiile anticorupție „continuă să lucreze”, a reacționat Comisia Europeană la situația din Ucraina, unde autoritățile ucrainene de combatere a corupției au efectuat o descindere la sediul principalului consilier al președintelui Volodimir Zelenski, Andriy Yermak, într-o evoluție surprinzătoare a unei anchete privind corupția care a luat amploare.
Purtătorul de cuvânt al Comisie Europene, Paula Pinho, a luat act de percheziții, subliniind că acestea sunt „în curs” și a afirmat că aceste acțiuni „demonstrează că organismele anticorupție din Ucraina își fac treaba”, informează The Guardian.
Purtătorul de cuvânt pentru extindere, Guillaume Mercier, a urmat aceeași linie, afirmând că ancheta „a demonstrat tocmai că organismele anticorupție sunt efectiv în funcțiune și li se permite să funcționeze”.
„Permiteți-mi să subliniez că lupta împotriva corupției este un element cheie pentru aderarea unei țări la UE, care necesită eforturi continue și o capacitate puternică de combatere a corupției. Acesta este un element cheie pe care îl abordăm și în raportul nostru privind extinderea, publicat în urmă cu câteva săptămâni, așa că vom continua să urmărim situația cu mare atenție”, a arătat Mercier.
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Special Anticorupție (SAP) efectuează percheziții în sediul șefului Oficiului Președintelui Ucrainei”, a declarat NABU într-o postare pe Facebook, informează Politico Europe.
La începutul acestei luni, parlamentarii și organismele de supraveghere ucrainene au cerut ca Zelenski să-l demită pe Yermak în contextul unui scandal de corupție în domeniul energetic în valoare de 100 de milioane de dolari, anchetat de NABU, în care unul dintre asociații de afaceri ai președintelui – care a fugit din țară – era puternic implicat ca lider al grupului.
„Acțiunile de investigație sunt autorizate și sunt efectuate în cadrul anchetei în curs”, a adăugat biroul în legătură cu percheziția efectuată la Yermak, promițând că va oferi mai multe detalii în curând.
Yermak a fost alături de președinte ca al doilea om ca putere din Kiev de la victoria electorală a lui Zelenski în 2019. El este un interlocutor cheie cu aliații occidentali ai Ucrainei, în contextul în care aceasta din urmă rezistă invaziei rusești pe scară largă.
În vară, biroul lui Zelenski și a încercat să elimine independența NABU și SAP și să le plaseze sub supravegherea procurorului general al Ucrainei, numit politic.
Această mișcare, care a coincis cu semne că autoritățile de supraveghere vizau persoane din anturajul președintelui, a provocat primele proteste stradale majore împotriva guvernului de la începutul invaziei rusești pe scară largă în 2022. UE a cerut și ea o reevaluare a situației, iar Zelenski a schimbat cursul.
Acum două săptămâni, agențiile anticorupție au desființat presupusa organizație criminală formată din actuali și foști oficiali din domeniul energiei, un om de afaceri renumit, membri ai guvernului și un fost viceprim-ministru.
Ancheta s-a transformat în cel mai grav scandal intern din mandatul lui Zelenski și survine pe fondul bombardamentelor rusești neîncetate și al presiunilor exercitate de SUA asupra Kievului pentru a accepta un acord de pace potențial nefavorabil cu Rusia.
