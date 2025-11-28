UE și partenerii din sudul Mediteranei lansează Pactul pentru Mediterana: Importanța geopolitică a Mediteranei este mai evidentă ca niciodată

Miniștrii din statele membre ale UE și din țările partenere din sudul Mediteranei s-au reunit la Barcelona pentru a lansa împreună Pactul pentru Mediterana: un moment istoric pentru cooperarea mai strânsă a UE cu țările din regiunea mediteraneană.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, lansarea a avut loc cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Procesului de la Barcelona, un parteneriat care promovează cooperarea și stabilitatea între UE și țările mediteraneene, prin inițiative comune. Acesta este un alt pas important către un spațiu mediteranean comun mai stabil, mai sigur și mai prosper.

Înaltul Reprezentant Kaja Kallas și comisarul pentru Mediterana Dubravka Suica au coprezidat evenimentul de lansare, la care au participat miniștri din întreaga Europă și din zona mediteraneană, demonstrând importanța acestui parteneriat consolidat.

„Importanța geopolitică a Mediteranei este mai evidentă ca niciodată. Astăzi, aceasta se află în fruntea agendei de politică externă a UE, de la sprijinul acordat poporului sirian după căderea regimului Assad până la eforturile noastre de a asigura stabilitatea în Gaza. Cu toții urmărim aceleași obiective: pace, o viață mai bună pentru popoarele noastre și șansa de a progresa. Nu putem atinge aceste obiective decât prin parteneriate mai puternice. Acesta este scopul Pactului nostru pentru Mediterana. Investiții europene suplimentare de miliarde de euro pentru peste 100 de proiecte vor da viață acestui pact”, a transmis Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.

La treizeci de ani de la semnarea Declarației de la Barcelona, UE și partenerii din sudul Mediteranei au început un nou capitol de angajament colectiv.

În peste trei decenii, regiunea s-a schimbat profund, apărând noi provocări și dinamici geopolitice, dar și noi oportunități de cooperare. În vremuri de incertitudine geopolitică, Mediterana se află mai mult ca niciodată în centrul acțiunii UE.

Pactul pentru Mediterana, prezentat în octombrie, stabilește un cadru ambițios și practic pentru anii următori. Acesta se bazează pe co-proprietate, co-creare și responsabilitate comună și se întemeiază pe un număr de peste 100 de inițiative concrete și pe o guvernanță puternică.

Cel de-al 10-lea Forum regional al Uniunii pentru Mediterana (UpM) a urmat evenimentului și a oferit un moment unic pentru a aborda cele mai urgente provocări ale regiunii, inclusiv situația din Orientul Mijlociu.

Întrucât reuniunea a marcat cea de-a 30-a aniversare a Procesului de la Barcelona, miniștrii au aprobat noua viziune strategică a UpM privind parteneriatul euro-mediteraneean. Datorită puterii sale de mobilizare și experienței în crearea de rețele regionale și proiecte emblematice, UfM va fi un partener important în punerea în aplicare a pactului.

După evenimentul de lansare de la Barcelona și cu aprobarea țărilor partenere, se preconizează că liderii UE vor aproba pactul în cadrul reuniunii Consiliului European din decembrie.

Va urma apoi elaborarea unui plan de acțiune specific. Acest plan de acțiune specific, care urmează să fie prezentat la începutul anului 2026, va indica țările participante și părțile interesate pentru fiecare inițiativă.