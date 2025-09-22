UE și R. Moldova prelungesc acordul privind transportul rutier până în martie 2027: O dovadă a sprijinului european continuu

UE și Moldova au decis să prelungească valabilitatea actualului acord privind transportul rutier până la 31 martie 2027. Acordul are scopul de a sprijini accesul Moldovei la piețele globale, facilitând tranzitul prin țările UE și consolidând legăturile țării cu piața UE. De la semnarea sa inițială, la 29 iunie 2022, acordul a stimulat în mod semnificativ exporturile rutiere, aducând beneficii ambelor economii, informează un comunicat oficial al Executivului European.

„Suntem foarte încântați să prelungim acordul privind transportul rutier cu Moldova, care s-a dovedit deja a fi un real succes. Acesta a oferit un sprijin vital economiei moldovenești în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, stimulând în același timp exporturile UE către Moldova. Prelungirea acordului este o dovadă tangibilă a sprijinului continuu al UE pentru Moldova și a integrării constante a economiilor noastre” , a transmis comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.

Acordul cu Republica Moldova a fost încheiat pentru prima dată în urma pierderii unor rute de transport importante care treceau prin porturile ucrainene de la Marea Neagră și piețele de export din estul Ucrainei, ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei. Prin liberalizarea parțială a transportului rutier de marfă, acordând drepturi de tranzit și de transport bilateral transportatorilor moldoveni și din UE pentru teritoriile lor respective, acordul sprijină integrarea mai profundă a pieței moldovene în UE.

De asemenea, acesta a consolidat coridoarele de solidaritate UE-Ucraina, deoarece Republica Moldova este o țară importantă de tranzit pentru exporturile și importurile ucrainene.

Exporturile rutiere din Republica Moldova către UE au crescut cu 57 % în volum și cu 41 % în valoare în al treilea trimestru al anului 2024, comparativ cu aceeași perioadă din 2021 (înainte de acord). UE a beneficiat, de asemenea, în mare măsură de pe urma acordului: exporturile rutiere ale UE către Moldova au crescut cu 49 % în valoare și cu 36 % în volum în aceeași perioadă.