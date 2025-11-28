UE și Republica Coreea consolidează cooperarea în domeniul tehnologiei și al digitalizării în cadrul celui de al treilea Consiliu de parteneriat digital

Uniunea Europeană și Republica Coreea au reafirmat rolul central al parteneriatului lor în promovarea cooperării privind tehnologiile digitale emergente pentru a debloca beneficii reciproce pentru economiile lor, se arată într-un comunicat de presă.

În cadrul celui de al treilea Consiliu de parteneriat digital, care a avut loc la Seul, UE și-a subliniat, de asemenea, angajamentul de a consolida cooperarea cu partenerii digitali din întreaga lume pentru a stimula competitivitatea, inovarea și reziliența.

Prin intermediul parteneriatului digital, UE și Republica Coreea vor continua lucrările comune privind cercetarea și inovarea în domeniul tehnologiilor emergente, cum ar fi semiconductorii, tehnologia 6G, inteligența artificială (IA) și tehnologiile cuantice. Această cooperare este concepută pentru a stimula competitivitatea viitoare și poziția de lider tehnologic, consolidând în același timp securitatea economică printr-o mai mare reziliență a tehnologiilor critice, inclusiv a securității cibernetice.

Reuniunea a fost coprezidată de Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, și de Bae Kyung-hoon, viceprim-ministru și ministru al științei și TIC al Republicii Coreea.

„Reuniunea de astăzi a reafirmat angajamentul UE și al Republicii Coreea de a continua să colaboreze pentru a stimula inovarea și competitivitatea noastră, pentru a ne asigura securitatea economică și pentru a construi un mediu digital care să reflecte valorile noastre comune. Aștept cu nerăbdare să continuăm parteneriatul nostru digital”, a declarat Henna Virkkunen.

Angajamentele celui de al treilea Consiliu de parteneriat digital

UE și Coreea de Sud și-au consolidat cooperarea în mai multe domenii. Aceștia vor continua să lucreze la proiecte de cercetare în colaborare legate de semiconductori, contribuind la cipuri mai eficiente și mai versatile pentru IA și aplicațiile de conducere automatizată. Eforturile privind tehnologia 6G vor progresa, deschizând calea pentru o conectivitate neîntreruptă. Atât UE, cât și Coreea au salutat recenta cerere de proiecte de cercetare în colaborare privind tehnologiile cuantice în cadrul programului Orizont Europa, concentrându-se pe promovarea acestor tehnologii prin dezvoltare comună, schimb de expertiză și o colaborare mai strânsă pe termen lung.

Partenerii vor menține o cooperare strânsă în materie de reglementare în domeniul IA. Acestea se angajează să exploreze recunoașterea reciprocă a rezultatelor evaluării conformității în conformitate cu Regulamentul privind IA. În plus, acestea vor coopera în ceea ce privește standardizarea, se vor implica în activități comune de cercetare și inovare și se vor concentra pe evaluarea siguranței și a fiabilității IA.

Schimbul de informații privind spațiile de date va fi consolidat prin explorarea inițiativelor comune de cercetare și prin discutarea standardelor. Partenerii au în vedere, de asemenea, instituirea unui grup de lucru comun pentru a sprijini interoperabilitatea spațiilor de date.

UE și Republica Coreea vor consolida o serie de domenii în cadrul dialogului lor bilateral în domeniul cibernetic, inclusiv schimbul de informații privind amenințările cibernetice, cooperarea privind securitatea lanțului de aprovizionare cu software și certificările de securitate a produselor aferente internetului obiectelor. Acestea se vor axa, de asemenea, pe competențele în materie de securitate cibernetică și pe explorarea potențialelor activități comune de cercetare.

În plus, cooperarea în materie de standardizare va fi consolidată în cadrul forumurilor internaționale de standardizare, cum ar fi Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor.

Următorul Consiliu de parteneriat digital va avea loc la Bruxelles în 2026.

De la lansarea parteneriatului digital în 2022, UE și Coreea de Sud și-au avansat colaborarea în multe domenii digitale și tehnologice. Aceasta include cercetarea colaborativă, dialogul în materie de reglementare și promovarea pozițiilor comune în cadrul forurilor internaționale. Acest parteneriat se aliniază la Strategia UE pentru cooperare în regiunea indo-pacifică, consolidând legăturile cu țările din regiune și promovând Strategia digitală internațională.