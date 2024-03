UE și SUA denunță cu consternare atacul terorist de la periferia Moscovei

Uniunea Europeană este „șocată și îngrozită” de informațiile privind atacul terorist de vineri seara de la sala de concerte Crocus City Hall aflată la periferia Moscova, a declarat Peter Stano, purtătorul de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă, într-o postare pe X.

„UE condamnă orice atac împotriva civililor. Gândurile noastre sunt alături de toți cetățenii ruși afectați”, a declarat Stano.

Russia: 🇪🇺 is shocked and appalled by the reports of a terrorist attack in the Crocus City Hall in Moscow.

The EU condemns any attacks against civilians.

Our thoughts are with all those Russian citizens affected.

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) March 22, 2024