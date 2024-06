UE și SUA impun sancțiuni împotriva unor entități și persoane iraniene implicate în transferul de drone pentru a întreține războiul Rusiei în Ucraina și pentru a submina securitatea în Orientul Mijlociu

Ucrainenii salută decizia SUA de a le permite să folosească anumite arme occidentale împotriva unor ţinte inamice de pe teritoriul Rusiei, dar speră că vor fi ridicate mai multe restricţii în acest sens pentru a evita un număr şi mai mare de victime şi de oportunităţi pierdute în încercarea de a opri agresiunea Moscovei, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Acesta este un pas binevenit care ne va permite acum să protejăm mai bine Ucraina şi pe ucraineni de teroarea rusă şi de încercările de extindere a războiului”, a scris vineri seara preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe Twitter, mulţumindu-i omologul său american Joe Biden pentru „sprijinul său vital”.

I appreciate @POTUS Joe Biden’s decision on Ukraine’s use of its defense capabilities.

This is a welcome step that will allow us now to better protect Ukraine and Ukrainians from Russian terror and attempts to expand the war.

We must continue to take exactly such steps,…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 31, 2024