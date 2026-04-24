UE și SUA semnează un memorandum pentru un parteneriat strategic în domeniul mineralelor critice și adoptă un plan de acțiune pentru reziliența lanțurilor de aprovizionare

Uniunea Europeană și Statele Unite au semnat, vineri, 24 aprilie, un memorandum de înțelegere privind un parteneriat strategic în domeniul mineralelor critice și au convenit asupra unui plan comun de acțiune, într-un demers care vizează consolidarea rezilienței și diversificarea lanțurilor de aprovizionare, pe fondul provocărilor geopolitice și economice.

Documentul a fost semnat la Washington de comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maroš Šefčovič, și de secretarul de stat american, Marco Rubio, formalizând cooperarea bilaterală pe întreg lanțul valoric al materiilor prime critice.

Pleased to sign with @SecRubio an 🇪🇺🇺🇸 MoU on critical minerals resilience.



More strategic. Faster. Stronger – together.



The direction is clear. Now, turning shared ambition into high-impact projects. Delivery will define success.



👉📝 https://t.co/r567Ma6xcm pic.twitter.com/QMliRZwjsW — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) April 24, 2026

Parteneriatul acoperă etape precum explorarea, extracția, procesarea, rafinarea, reciclarea și recuperarea, dar și domenii precum inovarea, investițiile și cartografierea geologică, precum și măsuri care vizează atât cererea, cât și oferta.

În paralel, UE și SUA au convenit asupra unui Plan de acțiune pentru reziliența lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice, prezentat de comisarul european și de reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer. Documentul deschide calea pentru o posibilă inițiativă comercială plurilaterală cu parteneri globali.

Planul prevede explorarea unui set extins de instrumente de politică comercială pentru coordonarea acțiunii internaționale, inclusiv mecanisme precum stabilirea unor praguri minime de preț ajustate la frontieră, dezvoltarea unor piețe bazate pe standarde, subvenții pentru reducerea diferențelor de preț sau acorduri de tip offtake (contracte pe termen lung de achiziție a resurselor).

Cooperarea vizează, de asemenea, dezvoltarea unor standarde comune pentru activitățile de exploatare, procesare și reciclare, stimularea investițiilor, cercetarea și inovarea, precum și elaborarea unor strategii de stocare și a unor mecanisme de reacție rapidă în cazul întreruperilor de aprovizionare.

Cele două părți vor continua coordonarea și în cadrul forurilor internaționale relevante, inclusiv în G7 și în Forumul pentru angajament geostrategic în domeniul resurselor (FORGE).

Inițiativele se înscriu în continuarea angajamentelor asumate de UE și SUA în cadrul reuniunii ministeriale dedicate mineralelor critice din februarie 2026 și al declarației comune din august 2025, care vizează consolidarea cooperării în acest domeniu strategic.