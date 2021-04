UE și Turcia sunt pregătite să-și revitalizeze relațiile în mod constructiv: Cooperarea economică, migrația și mobilitatea, pilonii unei agende „concrete și pozitive”

Liderii Uniunii Europene au transmis marți că blocul este pregătit să urmeze o agendă concretă și pozitivă cu Turcia, în special în domeniul cooperării economice și al migrației, după ce președintele Recep Tayyip Erdoğan i-a primit la Ankara pe șeful Consiliului European, Charles Michel, și pe președinta Comisiei Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta despre viitorul legăturilor bilaterale și a căuta o cale de urmat după escaladarea anul trecut a tensiunilor.

Good first meeting with President @RTErdogan. Turkey has shown interest in re-engaging with the EU in a constructive way.

We are ready to work on a new momentum in our relationship ahead of the June #EUCO. https://t.co/OKK1gdo3TC

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2021