UE și UN Women lansează „Fondul pentru egalitatea de gen” pentru a sprijini redresarea incluzivă a Ucrainei și integrarea europeană
Uniunea Europeană și UN Women Ukraine au semnat miercuri un acord de proiect pentru înființarea Fondului pentru egalitatea de gen (GEF), un demers important pentru sprijinirea redresării Ucrainei, în conformitate cu valorile și standardele europene și ale Organizația Națiunilor Unite, potrivit comunicatului oficial.
GEF este o inițiativă de asistență tehnică menită să accelereze reformele care țin cont de dimensiunea de gen, pe măsură ce Ucraina avansează pe calea aderării la Uniunea Europeană.
Proiectul susținut de UE va oferi guvernului Ucrainei expertiza și instrumentele necesare pentru a integra egalitatea de gen în toate domeniile politicilor publice, ale planificării redresării și ale elaborării legislației.
Alinierea la UE: Consolidarea capacității instituțiilor naționale de a se alinia la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul egalității de gen.
Sprijin tehnic: Furnizarea de instrumente pentru integrarea perspectivei de gen (gender mainstreaming) atât la nivelul administrației centrale, cât și la nivel local, pentru a asigura un proces decizional incluziv.
Politici bazate pe date concrete: Îmbunătățirea utilizării datelor defalcate pe criterii de gen pentru fundamentarea strategiilor naționale de redresare și a proceselor de raportare.
Consolidare instituțională: Sprijinirea comisarului guvernamental pentru politici de gen și a autorităților executive în implementarea Strategiei de stat pentru egalitatea de drepturi 2022–2030.
De asemenea, coordonatorul rezident și umanitar al ONU în Ucraina, Matthias Schmale, a subliniat că proiectul va sprijini atingerea mai rapidă a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) în Ucraina.
“Demonstrație a angajamentului de neclintit al SUA” față de securitatea României: Tancuri Abrams ale Armatei SUA, dislocate în poligonul Smârdan
Într-o demonstrație continuă a angajamentului neclintit al Statelor Unite față de pacea, securitatea și stabilitatea regională, forțe și echipamente ale Armatei SUA au fost dislocate în Poligonul de Instrucție Smârdan pentru exerciții de instruire comune cu partenerii români, informează Ambasada Statelor Unite la București într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 Infanterie, care au finalizat, recent, operațiuni în Poligonul de Instrucție Novo Selo, Bulgaria, și care au adus capabilități avansate în România. Printre echipamentele dislocate s-au numărat cinci tancuri M1A2 SEPV2 Abrams, integrate într-o serie de activități comune de instruire, menite să consolideze parteneriatul de apărare dintre SUA și România.
Această rotație face parte din angajamentul continuu al Armatei SUA de a menține o prezență persistentă și rotațională în România, asigurând că forțele militare americane rămân pregătite și capabile să răspundă oricărei potențiale crize. Sosirea tancurilor Abrams, împreună cu personalul și echipamentele de sprijin, subliniază dedicarea Statelor Unite față de apărarea colectivă și interoperabilitatea cu aliații NATO.
Instrucția comună de la Smârdan a oferit oportunități valoroase pentru forțele americane și române de a-și îmbunătăți capabilitățile, de a spori interoperabilitatea și de a consolida baza solidă de cooperare dintre cele două națiuni. Activitățile de instruire au inclus proceduri comune de conducere a trupelor americane și române, exerciții tactice la nivel de companie (STX) și exerciții combinate de trageri cu muniție reală, pe timp de zi și de noapte, la nivel de companie, în perioada 29 ianuarie – 4 februarie.
„Sosirea tancurilor Abrams la Smârdan este o demonstrație clară a parteneriatului strategic solid dintre SUA și România. Responsabilitățile noastre comune în cadrul NATO ne protejează cetățenii, ne apără teritoriul și fac ca Statele Unite și România să fie mai sigure”, a declarat Chargé d’Affaires al SUA, Michael Dickerson.
Prezența continuă a forțelor militare americane în România demonstrează sprijinul constant al Statelor Unite pentru aliații săi din NATO și angajamentul față de securitatea regională.
Mihai Popșoi: Există o doză reală de anxietate pentru statele care nu beneficiază de umbrela NATO. Ne bazăm pe sprijinul comunității internaționale pentru retragerea trupelor și munițiilor ruse de pe teritoriul R. Moldova
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a declarat miercuri, pentru matinalul Europe Today al Euronews, că lipsa unor garanții de securitate precum cele oferite de NATO generează o anxietate reală, subliniind că Chișinăul se bazează pe sprijinul comunității internaționale pentru a-și consolida securitatea și suveranitatea.
„Există cu siguranță o doză semnificativă de anxietate pentru cei care nu beneficiază de umbrela NATO sau de alte garanții majore de securitate, ceea ce este și cazul Republicii Moldova”, a afirmat Mihai Popșoi, amintind că neutralitatea statului este consacrată în Constituție.
Șeful diplomației de la Chișinău a arătat, însă, că neutralitatea Republicii Moldova a fost încălcată constant chiar de Federația Rusă.
„În mod ironic, singura țară din lume care a încălcat în mod constant statutul de neutralitate al Republicii Moldova a fost Federația Rusă, care a menținut trupe și muniții pe teritoriul nostru împotriva voinței exprimate a poporului moldovean și a tuturor guvernelor moldovenești, de la începutul anilor ’90 și până în prezent”, a spus Popșoi.
În acest context, ministrul a subliniat că autoritățile de la Chișinău contează pe sprijinul partenerilor externi pentru a determina retragerea trupelor ruse.
„Ne bazăm pe sprijinul comunității internaționale pentru a convinge Kremlinul să își retragă trupele și munițiile din Republica Moldova, astfel încât să ne putem exercita pe deplin suveranitatea și să ne putem urmări interesele și aspirațiile ca stat”, a adăugat el.
Referindu-se la impactul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, Mihnea Popșoi a subliniat reziliența societății moldovenești și rolul sprijinului extern, în special din partea Uniunii Europene.
„Republica Moldova și cetățenii săi au dat dovadă de o reziliență remarcabilă în acești aproape patru ani. Este o dovadă a unității și solidarității societății noastre, dar și a sprijinului incredibil al comunității internaționale, în primul rând al prietenilor și partenerilor noștri din Uniunea Europeană”, a declarat ministrul.
El a explicat că acest sprijin a fost folosit pentru consolidarea apărării, a capacităților cibernetice și a rezilienței în fața amenințărilor hibride.
Întrebat despre negocierile de pace conduse de Statele Unite, Mihnea Popșoi a declarat că Ucraina este statul care își dorește cel mai mult pacea, subliniind totodată sprijinul Moldovei pentru acest obiectiv.
„Știm cu certitudine că nu există nimeni care să își dorească pacea mai mult decât prietenii noștri ucraineni”, a spus el.
Ministrul moldovean și-a exprimat încrederea în angajamentul administrației americane pentru pace, dar a criticat dur comportamentul Kremlinului.
„Avem încredere în voința și angajamentul autentic al administrației Trump pentru pace. Problema este lipsa de constructivitate a Kremlinului, așa cum vedem din ultimele atacuri îngrozitoare asupra infrastructurii energetice a Ucrainei”, a afirmat Popșoi, acuzând Rusia că vizează deliberat ținte civile. „Este incredibil de cinic faptul că, neputând concura pe front, Kremlinul alege să atace ținte vulnerabile, civili, femei, copii și vârstnici, încercând să paralizeze națiunea ucraineană, lucru pe care nu a reușit să îl facă nici în ultimii patru ani, nici din 2014 încoace”, a subliniat el.
Comentând apelurile recente ale președintelui francez Emmanuel Macron privind reluarea dialogului cu Vladimir Putin, Mihnea Popșoi a spus că, deși diplomația presupune dialog, momentul nu este unul potrivit în actualul context.
„Ca diplomat, ar fi ciudat să fiu împotriva dialogului. Dar, în acest moment, când rachetele zboară, copiii mor, iar oamenii îngheață în fiecare dimineață, o bază reală pentru începerea dialogului ar fi oprirea acestor atrocități”, a declarat ministrul.
El a concluzionat că discuțiile există deja, dar succesul lor depinde de angajamentul real al Moscovei.
„Discuțiile au loc oricum – la Abu Dhabi și în alte formate. Important este dacă acestea vor da rezultate. Știm că administrația Trump are o viziune clară, iar Uniunea Europeană și statele membre sunt pe deplin angajate în acest proces, la fel ca și noi. Rămâne de văzut în ce măsură Kremlinul este cu adevărat angajat”.
Donald Trump spune că Vladimir Putin și-a ținut cuvântul privind suspendarea bombardamentelor asupra Ucrainei timp de o săptămână
Președintele american Donald Trump insistă că Vladimir Putin și-a ținut cuvântul cu privire la o pauză de o săptămână în atacurile asupra orașelor ucrainene, în ciuda bombardamentului masiv cu rachete al Rusiei de luni, informează Politico Europe.
