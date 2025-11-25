UE și Uniunea Africană își asumă să promoveze „dezvoltarea durabilă a lanțurilor valorice pentru a diversifica și securiza lanțurile de aprovizionare globale, de exemplu în domeniul mineralelor critice”

Uniunea Europeană și Uniunea Africană evidențiază într-o declarație comună adoptată la finalul celui de-al șaptelea summit dintre cele două păți, desfășurat în capitala Angolei, dorința de cooperare și dezvoltare pe baza angajamentelor comune.

„Parteneriatul dintre UE și Uniunea Africană este puternic, dă rezultate și devine din ce în ce mai ambițios, în beneficiul cetățenilor noștri. Cooperarea noastră constituie un parteneriat internațional unic, care promovează dialogul și încrederea între parteneri egali”, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul summitului.

Pornind de la lunga istorie a unei bune colaborări, care se bazează pe un parteneriat vechi de 25 de ani, cele două părți reliefează în declarația comună progresele înregistrate privind punerea în aplicare a pachetului de investiții Global Gateway Africa-Europa, axat pe dezvoltarea durabilă, comerț și investiții.

Ambele părți au subliniat în document importanța sprijinirii priorităților de dezvoltare ale Africii, inclusiv industrializarea, diversificarea exporturilor și integrarea în piețele regionale, în special prin intermediul Zonei de liber schimb continentale africane (AfCFTA).

„Vom promova dezvoltarea durabilă a lanțurilor valorice pentru a spori capacitatea industriilor locale de a participa la piețele regionale și globale și pentru a diversifica și securiza lanțurile de aprovizionare globale, de exemplu în domeniul mineralelor strategice și critice. Vom continua să sprijinim modificările legislative menite să faciliteze comerțul și investițiile, inclusiv prin schimbul de experiență”, este menționat în document.

Documentul evidențiază importanța abordării amenințărilor hibride și necesitatea unei finanțări durabile pentru operațiunile de pace conduse de Uniunea Africană în cadrul mandatelor ONU.

Părțile au subliniat urgența abordării schimbărilor climatice, angajamentul față de Acordul de la Paris și necesitatea unor acțiuni ambițioase în sectorul climatic, reliefând în context importanța finanțării durabile pentru a creșterea economică și reziliența climatică.

UE și Uniunea Africană au reafirmat angajamentul față de conservarea biodiversității și față de folosirea durabilă a resurselor naturale.

Documentul subliniază necesitatea unui sistem multilateral mai eficient, cu ONU în centrul său, și solicită reforme în arhitectura financiară internațională.

UA și UE au convenit, în egală măsură, să elaboreze un plan de implementare pentru domeniile de cooperare, cu accent pe monitorizarea progreselor înregistrate prin intermediul unui raport comun de monitorizare.

Cele două părți au convenit să se reunească în cadrul unui al optulea summit, ce ar urma să fie găzduit de Bruxelles, pentru a evalua progresele înregistrate și pentru a stabili obiectivele viitoare.

Împreună, UA și UE reprezintă și duc mai departe vocea a peste 1,9 miliarde de oameni. Într-o perioadă de incertitudine geopolitică, cel de-al 7-lea summit UA-UE de la Luanda, cu tema „Promovarea păcii și prosperității prin multilateralism eficient”, a evidențiat relația puternică și solidă dintre Europa și Africa, precum și prioritățile comune ale celor două continente. Participarea la nivel înalt la summit a subliniat faptul că UE și UA avansează în parteneriatul lor bazat pe interese egale și reciproce, informează Comisia Europeană printr-un comunicat.

Acest sprijin prinde contur prin intermediul Global Gateway, prin proiecte concrete, cu impact puternic, pe întreg continentul. Printre inițiativele-cheie se numără Coridorul Lobito, care leagă Republica Democratică Congo, Zambia și Angola și beneficiază de sprijinul UE în valoare de aproximativ 2 miliarde EUR, sau inițiativa „Producția și accesul la vaccinuri, medicamente și tehnologii medicale” (MAV+), care a mobilizat investiții ale UE în valoare de aproximativ 2 miliarde EUR în cadrul unei abordări „Team Europe” pentru a crește producția locală de vaccinuri și a asigura accesul echitabil la produse medicale sigure și la prețuri accesibile în Africa.

În sectorul energetic, Inițiativa Africa-Europa pentru energie verde depune eforturi pentru a asigura o capacitate de producție de energie din surse regenerabile de cel puțin 50 GW și pentru a oferi acces la electricitate unui număr de 100 de milioane de persoane până în 2030.

În ceea ce privește mobilitatea și competențele, peste 30 000 de studenți africani și 18 000 de studenți europeni au făcut schimb de cunoștințe și experiență prin intermediul programelor finanțate de UE, precum Erasmus+ și Programul de mobilitate academică intra-africană, începând din 2022.