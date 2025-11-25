U.E.
UE și Uniunea Africană își asumă să promoveze „dezvoltarea durabilă a lanțurilor valorice pentru a diversifica și securiza lanțurile de aprovizionare globale, de exemplu în domeniul mineralelor critice”
Uniunea Europeană și Uniunea Africană evidențiază într-o declarație comună adoptată la finalul celui de-al șaptelea summit dintre cele două păți, desfășurat în capitala Angolei, dorința de cooperare și dezvoltare pe baza angajamentelor comune.
„Parteneriatul dintre UE și Uniunea Africană este puternic, dă rezultate și devine din ce în ce mai ambițios, în beneficiul cetățenilor noștri. Cooperarea noastră constituie un parteneriat internațional unic, care promovează dialogul și încrederea între parteneri egali”, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul summitului.
Pornind de la lunga istorie a unei bune colaborări, care se bazează pe un parteneriat vechi de 25 de ani, cele două părți reliefează în declarația comună progresele înregistrate privind punerea în aplicare a pachetului de investiții Global Gateway Africa-Europa, axat pe dezvoltarea durabilă, comerț și investiții.
Ambele părți au subliniat în document importanța sprijinirii priorităților de dezvoltare ale Africii, inclusiv industrializarea, diversificarea exporturilor și integrarea în piețele regionale, în special prin intermediul Zonei de liber schimb continentale africane (AfCFTA).
„Vom promova dezvoltarea durabilă a lanțurilor valorice pentru a spori capacitatea industriilor locale de a participa la piețele regionale și globale și pentru a diversifica și securiza lanțurile de aprovizionare globale, de exemplu în domeniul mineralelor strategice și critice. Vom continua să sprijinim modificările legislative menite să faciliteze comerțul și investițiile, inclusiv prin schimbul de experiență”, este menționat în document.
Documentul evidențiază importanța abordării amenințărilor hibride și necesitatea unei finanțări durabile pentru operațiunile de pace conduse de Uniunea Africană în cadrul mandatelor ONU.
Părțile au subliniat urgența abordării schimbărilor climatice, angajamentul față de Acordul de la Paris și necesitatea unor acțiuni ambițioase în sectorul climatic, reliefând în context importanța finanțării durabile pentru a creșterea economică și reziliența climatică.
UE și Uniunea Africană au reafirmat angajamentul față de conservarea biodiversității și față de folosirea durabilă a resurselor naturale.
Documentul subliniază necesitatea unui sistem multilateral mai eficient, cu ONU în centrul său, și solicită reforme în arhitectura financiară internațională.
UA și UE au convenit, în egală măsură, să elaboreze un plan de implementare pentru domeniile de cooperare, cu accent pe monitorizarea progreselor înregistrate prin intermediul unui raport comun de monitorizare.
Cele două părți au convenit să se reunească în cadrul unui al optulea summit, ce ar urma să fie găzduit de Bruxelles, pentru a evalua progresele înregistrate și pentru a stabili obiectivele viitoare.
Împreună, UA și UE reprezintă și duc mai departe vocea a peste 1,9 miliarde de oameni. Într-o perioadă de incertitudine geopolitică, cel de-al 7-lea summit UA-UE de la Luanda, cu tema „Promovarea păcii și prosperității prin multilateralism eficient”, a evidențiat relația puternică și solidă dintre Europa și Africa, precum și prioritățile comune ale celor două continente. Participarea la nivel înalt la summit a subliniat faptul că UE și UA avansează în parteneriatul lor bazat pe interese egale și reciproce, informează Comisia Europeană printr-un comunicat.
Acest sprijin prinde contur prin intermediul Global Gateway, prin proiecte concrete, cu impact puternic, pe întreg continentul. Printre inițiativele-cheie se numără Coridorul Lobito, care leagă Republica Democratică Congo, Zambia și Angola și beneficiază de sprijinul UE în valoare de aproximativ 2 miliarde EUR, sau inițiativa „Producția și accesul la vaccinuri, medicamente și tehnologii medicale” (MAV+), care a mobilizat investiții ale UE în valoare de aproximativ 2 miliarde EUR în cadrul unei abordări „Team Europe” pentru a crește producția locală de vaccinuri și a asigura accesul echitabil la produse medicale sigure și la prețuri accesibile în Africa.
În sectorul energetic, Inițiativa Africa-Europa pentru energie verde depune eforturi pentru a asigura o capacitate de producție de energie din surse regenerabile de cel puțin 50 GW și pentru a oferi acces la electricitate unui număr de 100 de milioane de persoane până în 2030.
În ceea ce privește mobilitatea și competențele, peste 30 000 de studenți africani și 18 000 de studenți europeni au făcut schimb de cunoștințe și experiență prin intermediul programelor finanțate de UE, precum Erasmus+ și Programul de mobilitate academică intra-africană, începând din 2022.
Pentru prima dată, capitalul uman devine un mecanism strategic în Semestrul European, sub coordonarea Roxanei Mînzatu: „Competitivitate înseamnă valorificarea forței de muncă”
Comisia Europeană a adoptat marți pachetul de toamnă al semestrului european 2026, care stabilește prioritățile de politică economică și de ocupare a forței de muncă menite să stimuleze competitivitatea. Într-un context geopolitic tot mai dificil, Comisia face apel la acțiuni coordonate pentru consolidarea productivității, inovării și investițiilor, în linie cu Busola pentru Competitivitate. Pachetul de toamnă marchează lansarea ciclului Semestrului European 2026, ce va beneficia de o bază analitică îmbunătățită, un dialog mai strâns între statele membre și actorii relevanți, precum și un accent sporit pe implementare.
Pachetul de Primăvară al Semestrului European 2026 va include recomandări de politică menite să abordeze principalele provocări specifice fiecărei țări, identificate în rapoartele de țară, și se va baza pe setul amplu de recomandări specifice pentru 2025.
„Competitivitatea depinde de capitalul uman – iar aici ne mișcăm prea încet și prea incremental în raport cu ritmul schimbărilor tehnologice. Noua noastră recomandare privind capitalul uman, adresată statelor membre ale UE, aduce această chestiune – care necesită acțiune urgentă – pe agenda nu doar a miniștrilor educației și ocupării forței de muncă, ci și a miniștrilor de finanțe și a prim-miniștrilor. Competitivitate înseamnă valorificarea forței de muncă, formarea, păstrarea și atragerea talentelor și asigurarea faptului că politicile de educație și formare răspund nevoilor de azi și de mâine. Aceasta este singura modalitate prin care UE își poate crește productivitatea și poate menține creșterea economică și bunăstarea uniunii noastre. Responsabilitatea este comună – a UE, a autorităților naționale și a mediului de afaceri; trebuie să ne unim resursele și să accelerăm împreună”, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu.
Pentru prima dată, capitalul uman devine un mecanism strategic în centrul Semestrului European, printr-un pachet de măsuri esențiale pentru piața muncii și competitivitatea Europei, lansat de Comisia Europeană sub coordonarea vicepreședintei Roxana Mînzatu.
Noua recomandare se adresează tuturor celor 27 de state membre și solicită acțiuni urgente pentru a aborda provocările structurale legate de capitalul uman, care pot afecta competitivitatea Uniunii.
Recomandarea invită statele membre să acorde prioritate educației și formării necesare în sectoare strategice ale economiei UE – de la tranziția verde, economia circulară și decarbonizarea industrială, la sănătate și biotehnologie, agricultură și bioeconomie, industria de apărare și sectorul spațial. În acest sens, solicită consolidarea programelor de știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM).
Documentul cere, de asemenea, inversarea tendinței negative în ceea ce privește competențele de bază. Acest aspect este esențial pentru dezvoltarea unei forțe de muncă viitoare cu fundamente solide, capabile să lucreze și să fie formate în tehnologii noi și industrii competitive.
Investițiile reprezintă o responsabilitate comună atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru autoritățile publice. Recomandarea solicită mobilizarea resurselor publice și private pentru a investi în oameni — în beneficiul societății, al companiilor și al cetățenilor.
În final, se subliniază importanța unor date și analize de bună calitate, actualizate în timp util și capabile să țină pasul cu evoluțiile economiei, pentru a anticipa profesiile emergente ale viitorului, astfel încât politicile noastre să răspundă nevoilor de astăzi și de mâine, nu celor de ieri.
Totodată, foaia de parcurs pentru locuri de muncă de calitate, care urmează a fi lansată săptămâna viitoare, va consolida drepturile lucrătorilor, va sprijini salariile adecvate, condițiile bune de muncă, accesul la formare și tranziții profesionale sigure.
Aceste măsuri vor fi prezentate treptat în următoarele zece zile și reprezintă un pas decisiv pentru o Europă mai competitivă, mai echitabilă și mai pregătită pentru transformările globale.
Comisia Europeană pune “în așteptare” procedura de deficit excesiv în care se află România: Procedura rămâne deschisă, dar sunt evitate sancțiunile
Comisia Europeană a decis marți ca procedura de deficit excesiv în care se află România și alte opt state membre ale Uniunii Europene să fie suspendată în așa fel încât să nu fie întreprinse “noi acțiuni procedurale”, respectiv sancțiuni, pentru nerespectarea regulilor bugetare.
Comisia Europeană a adoptat, la Strasbourg, pachetul de toamnă al Semestrului European 2026, stabilind prioritățile de politică economică și în domeniul ocupării forței de muncă pentru stimularea competitivității. Pentru România, adoptarea recomandărilor din acest pachet era considerată crucială, în timp ce guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat reducerea deficitului bugetar record, țara noastră fiind statul membru al UE cu cel mai mare dezechilibru bugetar la acest capitol.
“Pentru cele nouă state membre aflate în procedură de deficit excesiv — Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, România și Slovacia — procedura este pusă în așteptare“, a transmis executivul european.
Concret, a explicat Comisia Europeană, această suspendare “înseamnă că, în acest stadiu, nu sunt întreprinse noi acțiuni procedurale“.
“Procedura rămâne deschisă (adică deficitul nu a fost adus durabil sub 3% din PIB), iar statele membre rămân obligate să respecte recomandarea Consiliului. Comisia va reevalua situația în primăvara viitoare, când vor fi disponibile datele finale pentru 2025“, a lămurit suplimentar Comisia.
Recomandarea executivului european vine după ce luna trecută comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis s-a întâlnit la București cu premierul Ilie Bolojan și a avertizat că deficitul bugetar al României a ajuns în 2024 la un nivel nesustenabil de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE. El a cerut măsuri pentru atingerea țintei de 8,4% la final de an, prag despre care Bolojan a afirmat că România este angajată să-l îndeplinească, pentru ca ținta de deficit să se apropie de 6% în 2026. Cu ocazia respectivă, comisarul european a precizat că executivul european va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv.
În cadrul acestui pachet al Semestrului European, Comisia a evaluat conformitatea tuturor statelor membre cu cadrul fiscal al UE și a furnizat orientări pentru a asigura că politica lor fiscală din 2026 este aliniată recomandărilor relevante ale Consiliului: fie cele care aprobă planurile pe termen mediu ale statelor membre, fie, pentru statele aflate într-o procedură de deficit excesiv (EDP), cele care vizează încetarea procedurii.
Evaluarea Comisiei se concentrează pe creșterea cheltuielilor nete, indicatorul operațional unic din cadrul reformat de guvernanță economică. Pentru cele 16 state membre pentru care Consiliul a activat clauza națională de derogare, evaluarea ia în calcul flexibilitatea pentru creșterile în cheltuielile de apărare.
În special, Comisia a adoptat Avize privind Planurile Bugetare (DBP) pentru 2026 ale celor 17 state membre din zona euro:
- 12 DBP sunt evaluate ca fiind conforme, iar statele membre sunt invitate să continue implementarea politicilor fiscale în 2026 conform planificării: Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Portugalia, Slovacia.
- 3 DBP sunt evaluate ca fiind în risc de neconformitate, iar statele sunt invitate să ia măsurile necesare în procesul bugetar național pentru a asigura alinierea politicii fiscale la recomandarea Consiliului: Croația, Lituania și Slovenia.
- 2 DBP sunt evaluate ca fiind în risc de neconformitate materială, iar statele sunt invitate să ia măsurile necesare pentru a asigura conformitatea politicii fiscale cu recomandările Consiliului: Malta și Țările de Jos.
Comisia a evaluat, de asemenea, evoluțiile și perspectivele fiscale în celelalte state membre:
- 7 state sunt evaluate ca fiind conforme: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Suedia, Polonia și România.
- 3 state sunt evaluate ca fiind în risc de neconformitate: Bulgaria, Ungaria și Spania.
Eurogrupul și Consiliul vor discuta documentele prezentate în Pachetul de Toamnă al Semestrului European, în vederea adoptării orientărilor propuse. Comisia va purta un dialog constructiv cu Parlamentul European cu privire la conținutul acestui pachet, precum și asupra fiecărei etape ulterioare din ciclul Semestrului European.
Șefa diplomației UE respinge ideea revenirii Rusiei în G8: “Nu putem reveni la normalitate. cum ți-ai putea imagina asta?”
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat marți că revenirea Rusiei în formatul G8, așa cum este prevăzută în planul de pace propus de președintele Statelor Unite, „cu siguranță nu” se va întâmpla.
Ea a afirmat acest lucru într-un program al BBC Radio 4, relatează Ukrinform.
Potrivit lui Kallas, planul final de pace pentru încheierea războiului din Ucraina trebuie să facă imposibilă o nouă invazie rusă.
„Dacă vrem să punem capăt acestui conflict pentru totdeauna, avem cu adevărat nevoie de concesii din partea Rusiei”, a subliniat ea.
O astfel de abordare ar necesita ca Moscova să respecte acordurile internaționale și să își reducă forțele armate, a menționat Kallas.
„Nu poți avea pur și simplu o situație în care invadezi o altă țară… și nu există responsabilitate”, a adăugat Înaltul Reprezentant al UE.
Kallas a respins, de asemenea, revenirea Rusiei în formatul G8, așa cum este prevăzut în planul de pace al lui Trump pentru Ucraina. Ea a adăugat că acest lucru „cu siguranță nu” ar trebui să se întâmple.
„Nu putem reveni la normalitate… cum ți-ai putea imagina asta?” a subliniat ea, după ce și cancelarul german Friedrich Merz a respins acest scenariu.
Kallas, salutând „cauza nobilă” a președintelui american Donald Trump de a obține pacea în Ucraina, a remarcat totodată că trebuie să ne întrebăm ce „aduce cu adevărat pacea” în această țară.
Propunerea americană inițială formulată în 28 de puncte cerea Ucrainei să cedeze teritorii mai extinse decât cele aflate în prezent sub ocupație rusă, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la aderarea la NATO — cereri formulate de Rusia și respinse constant de Kiev. Între prevederi se regăsea și cea în care Rusia va fi reintegrată în economia globală și invitată să reintre în G8.
Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse. O prevedere similară cu privire la reintegrarea Rusiei în formatul G8 era inclusă și în documentul european.
Între timp, presa internațională a relatat că Statele Unite și Ucraina s-au înțeles asupra a 19 puncte lucrate în comun în baza celor două propuneri, însă detaliile nu au fost făcute publice, fiind așteptată o vizită la Casa Albă a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.
Rusia a fost exclusă din formatul G8 în anul 2014, după anexarea ilegală a peninsulei Crimeea.
