UE și Vietnam își consolidează cooperarea în educație, anunță Roxana Mînzatu: „Ne propunem să creăm și mai multe oportunități pentru studenți”

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a semnat joi, alături de ministrul vietnamez al Educației și Formării, Hoang Minh Son, o scrisoare de intenție pentru consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și Vietnam în domeniul educației și formării profesionale.
„M-am bucurat să mă întâlnesc cu ministrul vietnamez al Educației și Formării, Hoang Minh Son, și să semnez o scrisoare de intenție pentru consolidarea cooperării noastre în domeniul educației și formării profesionale”, a scris Roxana Mînzatu, pe X.
🇪🇺🇻🇳Education brings Europe and Viet Nam closer together.
I was pleased to meet with Viet Nam’s Minister of Education and Training, Hoang Minh Son, and sign a Letter of Intent to strengthen our cooperation in the area of education and training.
Erasmus+ already connects our students, educators and universities through learning, mobility and capacity building.
With this new step, we aim to create even more opportunities for students and academic staff, and strengthen university partnerships and vocational education programmes.
Because investing in education means investing in people, stronger partnerships and shared prosperity.
— Roxana Mînzatu (@RoxanaMinzatu) October 22, 2026
Roxana Mînzatu a arătat că programul Erasmus+ facilitează deja legăturile dintre studenți, cadre didactice și universități, prin oportunități de învățare și mobilitate, precum și prin sprijinirea dezvoltării capacităților.
„Prin acest nou pas, ne propunem să creăm și mai multe oportunități pentru studenți și personalul academic, precum și să consolidăm parteneriatele universitare și programele de educație și formare profesională. Pentru că a investi în educație înseamnă a investi în oameni, în parteneriate mai puternice și în prosperitate comună”, a punctat aceasta.