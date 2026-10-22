UE și Vietnam își consolidează cooperarea în educație, anunță Roxana Mînzatu: „Ne propunem să creăm și mai multe oportunități pentru studenți”

Roxana Mînzatu a arătat că programul Erasmus+ facilitează deja legăturile dintre studenți, cadre didactice și universități, prin oportunități de învățare și mobilitate, precum și prin sprijinirea dezvoltării capacităților.

„Prin acest nou pas, ne propunem să creăm și mai multe oportunități pentru studenți și personalul academic, precum și să consolidăm parteneriatele universitare și programele de educație și formare profesională. Pentru că a investi în educație înseamnă a investi în oameni, în parteneriate mai puternice și în prosperitate comună”, a punctat aceasta.