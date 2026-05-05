UE simulează scenarii de atac pentru a clarifica aplicarea clauzei de apărare reciprocă din Tratate

Uniunea Europeană testează, în cadrul unor exerciții interne, modul în care statele membre ar răspunde colectiv la amenințări variate, de la atacuri hibride până la agresiuni armate clasice, pe fondul eforturilor de a clarifica aplicarea clauzei de apărare reciprocă din tratatele UE (art. 42.7), relatează Euronews.

Discuțiile au trecut recent din zona politică în structurile formale ale Uniunii, fiind analizate luni, cu ușile închise, în cadrul Comitetului Politic și de Securitate (PSC), organism la nivel de ambasadori responsabil de politica externă și de securitate. Un oficial european a confirmat pentru Euronews desfășurarea reuniunii, descriind-o drept „un exercițiu confidențial”.

Inițiativa este susținută de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, care a cerut clarificarea concretă a modului în care poate fi aplicată clauza de apărare reciprocă prevăzută la articolul 42.7 din Tratatul UE. Aceasta stipulează că, în cazul în care un stat membru este „victima unei agresiuni armate pe teritoriul său”, celelalte state au „obligația de a-i acorda ajutor și asistență”.

Liderul cipriot a subliniat necesitatea definirii unor proceduri operaționale clare. „Să presupunem că Franța invocă articolul. Care sunt țările care ar trebui să răspundă primele? Care sunt nevoile statului respectiv? Toate acestea trebuie stabilite într-un plan operațional care să poată fi activat atunci când un stat invocă articolul”, a explicat acesta.

Tema a fost ridicată și de președintele Consiliului European, Antonio Costa, care a menționat într-o scrisoare adresată liderilor că mediul geopolitic și de securitate „provocator” impune o discuție aprofundată privind aplicarea articolului 42.7.

Serviciul European de Acțiune Externă coordonează exercițiile de simulare, lucrând totodată la un raport care va detalia modul în care ar funcționa mecanismele de răspuns.

Întrebată de Euronews despre scenariile analizate, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, nu a oferit detalii, precizând că discuțiile vizează „modalitățile de sprijin pentru statele membre și implementarea clauzei de asistență reciprocă”.

Anterior, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a explicat că exercițiul acoperă trei scenarii: un atac asupra unui stat membru care nu face parte din NATO (precum Austria, Cipru, Irlanda sau Malta), un atac asupra unui stat membru atât al UE, cât și al NATO, pentru a vedea cum corespunde clauza de apărare reciprocă cu articolul 5, precum și un atac hibrid care nu atinge pragul de activare al articolului 5 din NATO.

„Există un pilon european foarte puternic în NATO, care este și mai solid acum, deoarece investim mai mult în apărare”, a subliniat Kallas.

Kallas a precizat anterior pentru Euronews că invocarea clauzei de apărare colectivă din Tratat nu contravine articolului 5 al Alianței, care stipulează că un atac asupra unuia dintre membri este un atac asupra tuturor celor 32 de membri.

Clauza de apărare reciprocă a UE a fost invocată o singură dată până în prezent, de Franța, în 2015, după atacurile teroriste de la Paris, statele membre răspunzând atunci în unanimitate prin schimb de informații și sprijin logistic.

Discuțiile actuale au fost accelerate și de evoluțiile recente din mediul de securitate, inclusiv amenințările privind Groenlanda și incidentele din estul Mediteranei, care au evidențiat nevoia unei mai bune coordonări europene în materie de apărare.