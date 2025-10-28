COMISIA EUROPEANA
UE, „solidaritate deplină” cu Lituania după intruziunea aeriană a baloanelor de contrabandă din Belarus: Este o provocare, o amenințare hibridă. Nu o vom tolera
Uniunea Europeană își exprimă „solidaritatea deplină” cu Lituania în fața valului de intruziuni aeriene cu baloane de heliu provenite din Belarus, folosite pentru contrabandă, a declarat luni seară președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
„Aceasta este o provocare. Îi vom spune pe nume: o amenințare hibridă. Nu o vom tolera”, a scris von der Leyen pe platforma X, adăugând că situația subliniază nevoia de a accelera „inițiativele europene de apărare cu drone și supravegherea flancului estic”.
Europe stands in full solidarity with Lithuania in the face of the persistent incursions of helium smuggling balloons into its airspace.
This is destabilisation.
This is provocation.
We call it by its name: a hybrid threat.
We will not tolerate it.
This is yet another reason…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 27, 2025
Luni, autoritățile lituaniene au denunțat un „atac hibrid belarus” după ce zeci de baloane încărcate cu țigarete de contrabandă au pătruns în spațiul aerian al țării, determinând închiderea temporară a aeroporturilor din Vilnius și Kaunas.
Citiți și Lituania își închide granița cu Belarus, după ce mai multe baloane au pătruns în spațiul său aerian și au dus la suspendarea temporară a zborurilor pe aeroportul din Vilnius
Ca răspuns, Lituania a decis închiderea ultimelor două puncte de trecere a frontierei cu Belarus, aliat apropiat al Rusiei, urmând să stabilească miercuri durata acestei măsuri.
Șefa guvernului lituanian, Inga Ruginiene, a anunțat că țara sa va începe doborârea baloanelor de contrabandă care traversează granița, după mai multe incidente care au perturbat traficul aerian.
Potrivit opoziției belaruse, contrabanda cu tutun reprezintă o sursă importantă de venit pentru regimul de la Minsk. Săptămâna trecută, poliția lituaniană a arestat mai multe persoane care încercau să recupereze încărcăturile aduse ilegal peste graniță.
Incidentul readuce în atenție tensiunile recurente dintre Uniunea Europeană și Belarus. În 2021, Bruxellesul a acuzat regimul lui Aleksandr Lukașenko că a orchestrat o criză a migrației la frontiera estică a Uniunii, tot ca formă de presiune politică, calificând și acea acțiune drept un atac hibrid.
COMISIA EUROPEANA
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți, într-un mesaj video adresat participanților la Congresul Supraviețuitorilor de Cancer „Full of Life”, că aproximativ 2,7 milioane de persoane din Uniunea Europeană sunt diagnosticate cu cancer în fiecare an, iar prevalența bolii este în creștere.
„Prea mulți oameni suferă încă de cruzimea acestei boli. În fiecare an, aproximativ 2,7 milioane de persoane din Uniunea Europeană sunt diagnosticate cu cancer. De aceea, am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul Uniunii Europene a Sănătății, susținut prin programul EU4Health cu 4 miliarde de euro”, a afirmat von der Leyen.
Șefa executivului european a explicat că planul urmărește sprijinirea pacienților și familiilor acestora în toate etapele luptei împotriva cancerului, de la prevenție și depistare timpurie până la diagnostic și tratament.
Von der Leyen a amintit și că rata de supraviețuire a pacienților oncologici este mai ridicată ca oricând, subliniind importanța sprijinirii celor care au învins boala pentru a se reintegra pe deplin în societate.
„Trebuie să-i ajutăm pe cei care au învins cancerul să trăiască dincolo de el. Nu este normal ca foștii pacienți oncologici să plătească prime mai mari de asigurare sau să întâmpine dificultăți la obținerea unui credit ipotecar. De aceea, dreptul de a fi uitat este atât de important”, a spus președinta Comisiei Europene, salutând progresele statelor membre în implementarea acestui principiu.
Von der Leyen a menționat și inițiativa de creare a unei rețele europene dedicate tinerilor pacienți și supraviețuitori de cancer, evidențiind că aceștia se confruntă cu provocări particulare.
„Scopul acestui congres este ca toți pacienții și supraviețuitorii să poată trăi viața din plin — o viață demnă, plină de bucurie și de oportunități”, a conchis Ursula von der Leyen.
COMISIA EUROPEANA
UE pune la dispoziție 13,8 milioane de euro pentru parteneriatele transfrontaliere în domeniul jurnalismului și pentru pluralism
Comisia Europeană a pus la dispoziție o sumă totală de 13,8 milioane de euro pentru colaborarea transfrontalieră în domeniul jurnalismului și pluralismul mass-mediei prin intermediul celei de a șasea cereri anuale de propuneri, în cadrul programului Europa creativă.
Potrivit comunicatului oficial, o parte din finanțare vine prin intermediul unei cereri de propuneri pentru a finanța colaborările în domeniul jurnalismului și pentru a sprijini parteneriatele transfrontaliere în domeniul mass-mediei de știri. Scopul său este de a stimula reziliența sectorului european al mass-mediei de știri, deoarece se confruntă cu provocări multiple, inclusiv cu sustenabilitatea financiară a jurnalismului profesionist.
Bugetul disponibil pentru această cerere de propuneri este de 6,9 milioane de euro, cu un maxim de 2 milioane de euro pe proiect cu o durată de doi ani.
A doua dimensiune a cererii de propuneri sprijină pluralismul mass-mediei și este deschisă organizațiilor care pot acționa ca intermediari pentru a institui și a distribui finanțare mass-mediei locale și regionale, mass-mediei comunitare, jurnalismului de investigație sau mass-mediei specializate în știri de interes public.
Bugetul disponibil pentru această cerere de propuneri este de 6,9 milioane de euro, cu un maxim de 2,5 milioane de euro pe proiect cu o durată de doi ani.
Având în vedere că cititorii trec la surse de știri online, mass-media tradițională se luptă, punând în pericol multe organizații mass-media mai mici și independente.
Prin urmare, este nevoie de sprijin pentru ca aceștia să își îmbunătățească poziția, să își adapteze metodele, să continue să ofere cetățenilor o sursă directă de raportare inițială, să contribuie la menținerea responsabilității factorilor de decizie și, în cele din urmă, să contribuie la un sector al mass-mediei mai divers și mai independent.
Ambele cereri de propuneri rămân deschise până la 4 februarie 2026.
Consolidarea rezilienței societății, sprijinirea educației în domeniul mass-mediei și a jurnalismului independent fac parte din efortul mai amplu al Comisiei de a-i capacita pe europeni să ia decizii în cunoștință de cauză și să participe activ la procesele democratice. Aceasta va fi, de asemenea, o parte centrală a viitorului Scut european pentru democrație, astfel cum a anunțat președinta Ursula von der Leyen în discursul privind starea Uniunii din 2025.
COMISIA EUROPEANA
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România este un partener-cheie și un lider regional în eforturile Uniunii Europene de a consolida interconectivitatea energetică și de a reduce prețurile la energie, a declarat comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, în cadrul unei conferințe comune cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, desfășurate luni la București.
„Domnule ministru, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru ospitalitate și pentru organizarea acestei întâlniri, pentru leadership-ul de care ați dat dovadă în cadrul eforturilor comune pe care noi le întreprindem pentru a răspunde împreună provocărilor cu care ne confruntăm cu toții”, a declarat Jørgensen, subliniind că România joacă „un rol activ” în cadrul strategiei energetice europene.
Comisarul european a subliniat importanța cooperării între statele din Europa Centrală și de Sud-Est, precizând că o mai bună conectare a sistemelor energetice va duce la reducerea prețurilor și la creșterea independenței energetice a Uniunii Europene.
„Este o colaborare foarte importantă, o strategie vitală pentru toate țările implicate ca, în viitor, să fim mai conectați, să colaborăm și mai bine peste granițe, pentru că acest lucru va însemna scăderea prețurilor la energie și, în același timp, o mai mare independență față de sursele energetice din afara Uniunii Europene”, a explicat oficialul european.
Citiți și România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Dan Jørgensen a anunțat că Executivul european va prezenta până la finalul anului un plan concret de acțiune pentru extinderea interconexiunilor și reducerea costurilor pentru consumatori.
„Voi prezenta mai târziu în acest an un plan de acțiune amplu, în care vom propune măsuri noi pentru a face posibilă o conectivitate mai bună și o scădere reală a prețurilor”, a precizat comisarul.
Oficialul european a reamintit că agresiunea Rusiei asupra Ucrainei a accelerat nevoia Uniunii Europene de a-și consolida securitatea energetică și de a elimina dependența de gazul rusesc.
„Trăim vremuri fragile și turbulente. Războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei ne preocupă pe toți. Suntem extrem de hotărâți să ne arătăm solidaritatea, atât prin cuvinte, cât și prin acțiuni, cu Ucraina”, a spus Jørgensen.
Comisarul a subliniat că Uniunea Europeană va continua să blocheze importurile de gaze rusești, pentru a preveni orice formă de șantaj energetic.
„Nu vom mai permite ca Putin să transforme energia într-o armă împotriva noastră. Nu vom mai permite ca el să șantajeze statele membre ale Uniunii Europene. Iar noi suntem alături de Ucraina.”
În încheiere, Jørgensen a subliniat că scopul final al acestor eforturi comune este ca cetățenii din toate statele europene, inclusiv din România, să resimtă concret efectele acestei cooperări prin prețuri mai mici și stabilitate energetică.
„Pentru ca oamenii din România, Germania, Danemarca și din întreaga Europă să simtă că acest sistem funcționează, că prețurile chiar scad, trebuie să fim mai bine conectați”, a încheiat oficialul Comisiei Europene.
Comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, efectuează o vizită în România pe 27 octombrie, pentru a co-prezida reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), urmând ca ulterior să se deplaseze în Bulgaria pentru a vizita Coridorul Vertical de Gaze.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Țările nordice susțin planurile de utilizare a activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei și încearcă să obțină sprijinul Belgiei pentru avansarea acestui demers
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Ministrul Sănătății: România și Franța au o legătură solidă în domeniul medical, iar companiile franceze contribuie activ la dezvoltarea sistemului de sănătate din țara noastră
Finlanda avertizează că înfrângerea Rusiei în Ucraina este esențială pentru stabilitatea în regiunea Indo-Pacific: „China ne privește”
UE, „solidaritate deplină” cu Lituania după intruziunea aeriană a baloanelor de contrabandă din Belarus: Este o provocare, o amenințare hibridă. Nu o vom tolera
Turcia va achiziționa 20 de avioane Typhoon din Marea Britanie printr-un acord de 8 miliarde lire sterline. Recep Tayyip Erdogan: „Un nou simbol al relației strategice” dintre „doi aliați apropiați”
Zelenski afirmă că este pregătit pentru discuții de pace oriunde, cu excepția Rusiei și Belarusului, dar nu va face „niciun pas înapoi” și nu va ceda teritorii
De la Tokyo, Trump și noul premier japonez reafirmă angajamentul pentru o regiune Indo-Pacific „liberă și deschisă”: Astăzi începe un nou capitol în epoca de aur a alianței Japonia–SUA
Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță care să blocheze aderarea Ucrainei la UE
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Trending
- U.E.1 week ago
UE intenționează să-și consolideze competențele pentru a inspecta navele din „flota fantomă” a Rusiei, inclusiv prin acorduri bilaterale cu statele de pavilion
- SCHENGEN1 week ago
Comisarul european pentru afaceri interne anunță că “România a trecut foarte bine testul Schengen”. Cătălin Predoiu, numit “domnul Schengen” pentru rolul decisiv în aderare
- FONDURI EUROPENE5 days ago
“Acord important pentru România”. Bolojan anunță că revizuirea PNRR a fost aprobată, cu o valoare de 21,4 miliarde de euro: Am reușit păstrarea granturilor de 13,57 miliarde de euro
- ROMÂNIA5 days ago
Nicușor Dan: Noi, Europa, suntem mai puternici economic decât Rusia. Dacă ne echipăm și pregătim, nu există pericolul ca Rusia să atace Europa
- ROMÂNIA1 week ago
România şi Banca Mondială întăresc parteneriatul pentru sănătate: Alexandru Rogobete, discuții la Washington despre reforme, digitalizare şi investiţii în infrastructură