UE, „solidaritate deplină” cu Lituania după intruziunea aeriană a baloanelor de contrabandă din Belarus: Este o provocare, o amenințare hibridă. Nu o vom tolera

Uniunea Europeană își exprimă „solidaritatea deplină” cu Lituania în fața valului de intruziuni aeriene cu baloane de heliu provenite din Belarus, folosite pentru contrabandă, a declarat luni seară președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Aceasta este o provocare. Îi vom spune pe nume: o amenințare hibridă. Nu o vom tolera”, a scris von der Leyen pe platforma X, adăugând că situația subliniază nevoia de a accelera „inițiativele europene de apărare cu drone și supravegherea flancului estic”.

Luni, autoritățile lituaniene au denunțat un „atac hibrid belarus” după ce zeci de baloane încărcate cu țigarete de contrabandă au pătruns în spațiul aerian al țării, determinând închiderea temporară a aeroporturilor din Vilnius și Kaunas.

Ca răspuns, Lituania a decis închiderea ultimelor două puncte de trecere a frontierei cu Belarus, aliat apropiat al Rusiei, urmând să stabilească miercuri durata acestei măsuri.

Șefa guvernului lituanian, Inga Ruginiene, a anunțat că țara sa va începe doborârea baloanelor de contrabandă care traversează granița, după mai multe incidente care au perturbat traficul aerian.

Potrivit opoziției belaruse, contrabanda cu tutun reprezintă o sursă importantă de venit pentru regimul de la Minsk. Săptămâna trecută, poliția lituaniană a arestat mai multe persoane care încercau să recupereze încărcăturile aduse ilegal peste graniță.

Incidentul readuce în atenție tensiunile recurente dintre Uniunea Europeană și Belarus. În 2021, Bruxellesul a acuzat regimul lui Aleksandr Lukașenko că a orchestrat o criză a migrației la frontiera estică a Uniunii, tot ca formă de presiune politică, calificând și acea acțiune drept un atac hibrid.