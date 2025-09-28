IRAN
UE sprijină reimpunerea sancțiunilor ONU împotriva Iranului și face apel la reluarea dialogului diplomatic
Uniunea Europeană a anunțată că va reintroduce toate sancțiunile și restricțiile legate de programul nuclear iranian, după ce Consiliul de Securitate al ONU a decis reactivarea acestora, informează un comunicat oficial al EEAS.
Măsura survine în urma invocării mecanismului de revenire la sancțiuni de către Franța, Germania și Regatul Unit, care au notificat la 28 august nerespectarea semnificativă de către Iran a angajamentelor asumate pin Planul Comun de Acțiune Cuprinzător (JCPOA).
Potrivit Bruxelles-ului, în calitate de coordonator al Comisiei pentru JCPOA, UE alături de Franța, Germania și Regatul Unit (E3) și de parteneri internaționali a desfășurat intense eforturi diplomatice cu Teheranul înainte și pe durata perioadei de 30 de zile prevăzute în procesul de reactivare. Totuși, acestea nu au dus la condițiile necesare pentru prelungirea aplicării Rezoluției 2231 a CSONU.
Citiți și: SUA salută reactivarea sancțiunilor ONU împotriva Iranului
„Uniunea Europeană va proceda acum la reintroducerea fără întârziere a tuturor sancțiunilor legate de programul nuclear impuse anterior de ONU și UE și care fuseseră ridicate”, se arată în poziția oficială.
În ultimul deceniu, JCPoA și Rezoluția 2231 au oferit un cadru pentru garantarea caracterului exclusiv pașnic al programului nuclear iranian și pentru supravegherea acestuia de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).
Totuși, Bruxelles-ul subliniază că măsurile punitive nu înseamnă sfârșitul diplomației: „O soluție durabilă la problema nucleară iraniană poate fi obținută numai prin negocieri și diplomație.”
UE îndeamnă Iranul să reia fără întârziere cooperarea deplină cu AIEA, în conformitate cu obligațiile internaționale asumate prin Tratatul de neproliferare a armelor nucleare și prin acordul său de garanții globale.
Oficialii europeni insistă că vor continua să colaboreze cu toate părțile implicate, inclusiv cu Iranul, pentru găsirea unei soluții negociate, considerând că dosarul nuclear iranian rămâne o provocare majoră pentru securitatea regională și internațională.
CHINA
“Spiritul de la Shanghai”? Xi și Putin atacă Occidentul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic
Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, entitate prezentată adesea ca o contrapondere la NATO, a reunit la aceeași masă liderii Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin, care și-au exprimat pozițiile în contextul tensiunilor geopolitice globale, cu președintele chinez având inclusiv discuții cordiale cu premierul indian Narendra Modi, iar cel rus cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan.
Președintele chinez Xi Jinping a folosit ocazia pentru a critica ceea ce a numit „comportament de intimidare”/ bullying geopolitic în ordinea internațională actuală, lansând un apel către statele membre să rămână unite.
„Trebuie să respectăm echitatea și justiția, să ne opunem mentalității de Război Rece, confruntării între tabere și comportamentului de intimidare”, a declarat Xi, citat de Deutsche Welle.
Liderul chinez a subliniat că lumea se confruntă cu „haos și interdependențe tot mai complexe”, iar statele Organizației pentru Cooperare de la Shanghai au misiuni dificile în materie de securitate și dezvoltare.
„Privind spre viitor, într-o lume aflată în turbulențe și transformare, trebuie să continuăm să urmăm spiritul de la Shanghai, să rămânem ancorați în realitate și să ne îndeplinim mai bine rolurile”, a continuat Xi, care a repurtat și o victorie diplomatică prin participarea premierului indian, Narendra Modi, alături de care a spus că ambii lideri sunt “prieteni, nu rivali”.
🇷🇺🇨🇳 Presidents Vladimir Putin & Xi Jinping 🤝
Russia’s President Vladimir Putin takes part in a welcoming ceremony held for the participants in the 2025 Shanghai Cooperation Organisation Summit in Tianjin, China.
The official events of the Summit to take place on September 1. pic.twitter.com/PjYWUK26b1
— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 31, 2025
În paralel, președintele rus Vladimir Putin a folosit tribuna summitului pentru a-și justifica invazia din Ucraina.
Într-un discurs ținut la Tianjin, Putin a reiterat teza sa conform căreia războiul ar fi fost provocat de o „lovitură de stat” la Kiev, susținută de Occident, și de încercările „constante” ale Vestului de a atrage Ucraina în NATO.
Putin a făcut trimitere și la întâlnirea pe care a avut-o în august, în Alaska, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.
El a susținut că, deși luptele continuă, în cadrul discuțiilor ar fi fost conturate „înțelegeri” ce ar putea pregăti terenul pentru un viitor acord de pace. Acest subiect l-a abordat liderul rus și cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan într-o întrevedere bilaterală. Liderul turc s-a oferit să-l găzduiască pe omologul rus în Turcia, iar Putin a salutat eforturile de mediere din partea Ankarei a ceea ce el numește „criza ucraineană”.
Summitul oferă platformă pentru reafirmarea discursurilor divergente ale Beijingului și Moscovei, marcate de criticile Chinei la adresa ordinii internaționale conduse de Occident și de încercările Rusiei de a justifica războiul din Ucraina. La ultima lor întrevedere care a avut loc la parada militară de la Moscova de Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial, Putin și Xi Jinping s-au prezentat drept “prieteni de oțel” care vor “contracara decisiv politica de dublă îngrădire a SUA împotriva Rusiei și Chinei”. Xi și Putin s-au întâlnit de zeci de ori și au semnat un parteneriat strategic “fără limite” în februarie 2022, cu mai puțin de trei săptămâni înainte ca Putin să-și trimită armata în Ucraina. China este cel mai mare partener comercial al Rusiei și a oferit Moscovei un colac de salvare economic, care a ajutat-o să facă față sancțiunilor occidentale.
Alături de țările partenere și observatoare ale OCS, la Tianjin se întâlnesc șefi de stat și de guvern din aproximativ douăzeci de țări. Reprezentanții a douăsprezece organizații regionale și internaționale participă, de asemenea, la acest summit, care își propune să plaseze China în centrul competiției strategice, scrie și Agerpres.
Evenimentul îi reunește, totodată, pe președintele iranian Massoud Pezeshkian, președintele turc Recep Tayyip Erdogan și președintele belarus Aleksandr Lukașenko, precum și pe prim-miniștrii indian Narendra Modi și pakistanez Shehbaz Sharif.
Summitul, primul de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, este descris ca fiind cel mai important din punct de vedere al participării de la crearea OCS în 2001. Acesta are loc pe fundalul unor multiple crize care îi afectează direct pe membrii săi: confruntarea comercială a SUA cu China și India, războiul din Ucraina și disputa privind problema nucleară iraniană.
Țările OCS reprezintă aproape jumătate din populația lumii și 23,5% din PIB-ul planetei. Organizația este adesea prezentată ca o contrapondere la NATO.
INTERNAȚIONAL
SUA impun noi sancțiuni petroliere Iranului pentru a bloca finanțarea terorismului în străinătate
În contextul în care regimul iranian continuă să alimenteze conflictele și instabilitatea în Orientul Mijlociu, perturbând fluxurile comerciale, dezvoltându-și programul nuclear și finanțând grupuri teroriste, Statele Unite anunță noi măsuri ferme pentru a stopa fluxul de venituri pe care regimul îl folosește pentru a sprijini terorismul în străinătate, precum și pentru a-și oprima propriul popor.
Astfel, Departamentul de Stat impune sancțiuni asupra a doi operatori de terminale și depozite de țiței și produse petroliere cu sediul în China, care au facilitat importul a milioane de barili de petrol de origine iraniană la bordul mai multor tancuri petroliere desemnate de SUA.
„Această acțiune reprezintă a patra rundă de sancțiuni impuse de Departament asupra operatorilor de terminale cu sediul în China, care continuă să joace un rol vital în lanțul de aprovizionare cu țiței iranian. Această acțiune este în conformitate cu Memorandumul prezidențial privind securitatea națională nr. 2, care prevede impunerea unei presiuni economice maxime asupra regimului iranian”, anunță Departamentul de Stat într-un comunicat oficial.
IRAN
Macron și Putin au vorbit la telefon după aproape 3 ani: Liderul francez a cerut o încetare a focului Rusia-Ucraina, căutând și o soluție diplomatică privind programul nuclear al Iranului
Președintele francez Emmanuel Macron l-a îndemnat marți pe președintele rus Vladimir Putin să accepte o încetare a focului în Ucraina „cât mai curând posibil”, în prima convorbire telefonică între cei doi lideri din 2022, a anunțat Palatul prezidențial Élysée.
În convorbirea de două ore cu Putin, Macron a cerut o încetare a focului în Ucraina și începerea negocierilor pentru încheierea conflictului, a anunțat biroul președintelui francez, conform France 24.
Macron „a subliniat sprijinul neclintit al Franței pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei” și „a cerut stabilirea, cât mai curând posibil, a unei încetări a focului și lansarea negocierilor între Ucraina și Rusia pentru o soluționare solidă și durabilă a conflictului”, a declarat biroul prezidențial francez.
Putin a acuzat Occidentul pentru conflictul din Ucraina în conversația sa telefonică și a spus că orice acord de pace ar trebui să fie „pe termen lung”, a declarat citirea Kremlinului a convorbirii.
Kremlinul a declarat că Putin i-a spus președintelui francez că orice acord de pace ar trebui să fie „cuprinzător și pe termen lung, să prevadă eliminarea cauzelor profunde ale crizei ucrainene și să se bazeze pe noile realități teritoriale”.
Macron l-a avertizat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la planurile sale de a vorbi cu Putin și a discutat cu acesta după aceea, a declarat biroul lui Macron, fără a oferi detalii suplimentare.
Macron caută o soluție diplomatică la problema programului nuclear iranian și a rachetelor
Palatul Élysée a declarat că președintele francez a subliniat, de asemenea, necesitatea ca Iranul să își respecte obligațiile în temeiul Tratatului de neproliferare (TNP) al ONU și să coopereze pe deplin cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).
Președintele francez și-a exprimat „hotărârea” de a căuta o soluție diplomatică care să permită o soluționare durabilă a problemei nucleare, a problemei rachetelor iraniene și a rolului său în regiune.
Putin i-a spus lui Macron că Iranul are „dreptul” de a dezvolta un program nuclear „pașnic”, a precizat Kremlinul. Cei doi lideri au convenit să își coordoneze eforturile și să discute din nou în curând, se arată în comunicatul Élysée.
Tentative de contact la nivel înalt între Franța și Rusia
Liderul francez a încercat, printr-o serie de apeluri telefonice în 2022, să îl avertizeze pe Putin împotriva invadării Ucrainei și a călătorit la Moscova la începutul aceluiași an.
El a menținut legătura telefonică cu Putin după invazie, dar discuțiile au încetat, ultima convorbire dintre președinți datând din septembrie 2022.
În ultimul an, Macron și-a înăsprit poziția față de Rusia, afirmând că expansionismul acesteia este o amenințare la adresa întregii Europe.
De asemenea, președintele francez a refuzat să excludă trimiterea de trupe pe teren în Ucraina.
În aprilie 2024, ministrul rus al apărării de atunci, Serghei Șoigu, și omologul său francez Sebastien Lecornu, un apropiat al lui Macron, au purtat discuții axate pe securitate în perioada premergătoare Jocurilor Olimpice de la Paris.
Acesta a fost ultimul contact oficial la nivel înalt între cele două țări.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale din Republica Moldova. Guvernul dă asigurări că procesul de vot nu a fost afectat
UE sprijină reimpunerea sancțiunilor ONU împotriva Iranului și face apel la reluarea dialogului diplomatic
Ziua alegerilor parlamentare din R. Moldova este una ”istorică”. Nicușor Dan îi îndeamnă pe toți basarabenii din România să meargă la vot
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: R. Moldova trece printr-un test decisiv pentru viitoru său european
SUA salută reactivarea sancțiunilor ONU împotriva Iranului
Maia Sandu a votat pentru “un Parlament cu care o să construim în continuare Moldova Europeană”: Să arătăm lumii că nu ne vindem țara
De la tribuna ONU, România avertizează asupra “ingerințelor” Rusiei în “cele mai importante alegeri” din istoria R. Moldova. Oana Țoiu reafirmă sprijinul pentru Ucraina și securitatea Mării Negre
Ucraina pregătește un “Mega Deal” cu SUA pentru arme americane de 90 de miliarde de dolari, anunță Zelenski. Kievul propune și un “Drone Deal” pentru a exporta dronele produse
Oana Țoiu și Annalena Baerbock au discutat despre întărirea rolului Adunării Generale a ONU în abordarea provocărilor globale
Franța își exprimă solidaritatea cu Danemarca după survolurile cu drone neidentificate și reafirmă sprijinul pentru securitatea spațiului aerian
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
Trending
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”
- ONU1 week ago
România, reprezentată de ministrul de externe la Adunarea Generală de 80 de ani de la crearea ONU. Oana Țoiu se va întâlni la Washington, Chicago și New York cu oficiali și experți americani
- SECURITATE5 days ago
Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
- U.E.1 week ago
Viktor Orban, mesaj pentru premierul Suediei: Poporul suedez este prietenul nostru, dar guvernul vostru nu este prietenul Ungariei