UE sprijină reimpunerea sancțiunilor ONU împotriva Iranului și face apel la reluarea dialogului diplomatic

Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, entitate prezentată adesea ca o contrapondere la NATO, a reunit la aceeași masă liderii Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin, care și-au exprimat pozițiile în contextul tensiunilor geopolitice globale, cu președintele chinez având inclusiv discuții cordiale cu premierul indian Narendra Modi, iar cel rus cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan.

Președintele chinez Xi Jinping a folosit ocazia pentru a critica ceea ce a numit „comportament de intimidare”/ bullying geopolitic în ordinea internațională actuală, lansând un apel către statele membre să rămână unite.

„Trebuie să respectăm echitatea și justiția, să ne opunem mentalității de Război Rece, confruntării între tabere și comportamentului de intimidare”, a declarat Xi, citat de Deutsche Welle.

Liderul chinez a subliniat că lumea se confruntă cu „haos și interdependențe tot mai complexe”, iar statele Organizației pentru Cooperare de la Shanghai au misiuni dificile în materie de securitate și dezvoltare.

„Privind spre viitor, într-o lume aflată în turbulențe și transformare, trebuie să continuăm să urmăm spiritul de la Shanghai, să rămânem ancorați în realitate și să ne îndeplinim mai bine rolurile”, a continuat Xi, care a repurtat și o victorie diplomatică prin participarea premierului indian, Narendra Modi, alături de care a spus că ambii lideri sunt “prieteni, nu rivali”.

În paralel, președintele rus Vladimir Putin a folosit tribuna summitului pentru a-și justifica invazia din Ucraina.

Într-un discurs ținut la Tianjin, Putin a reiterat teza sa conform căreia războiul ar fi fost provocat de o „lovitură de stat” la Kiev, susținută de Occident, și de încercările „constante” ale Vestului de a atrage Ucraina în NATO.

Putin a făcut trimitere și la întâlnirea pe care a avut-o în august, în Alaska, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

El a susținut că, deși luptele continuă, în cadrul discuțiilor ar fi fost conturate „înțelegeri” ce ar putea pregăti terenul pentru un viitor acord de pace. Acest subiect l-a abordat liderul rus și cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan într-o întrevedere bilaterală. Liderul turc s-a oferit să-l găzduiască pe omologul rus în Turcia, iar Putin a salutat eforturile de mediere din partea Ankarei a ceea ce el numește „criza ucraineană”.

Summitul oferă platformă pentru reafirmarea discursurilor divergente ale Beijingului și Moscovei, marcate de criticile Chinei la adresa ordinii internaționale conduse de Occident și de încercările Rusiei de a justifica războiul din Ucraina. La ultima lor întrevedere care a avut loc la parada militară de la Moscova de Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial, Putin și Xi Jinping s-au prezentat drept “prieteni de oțel” care vor “contracara decisiv politica de dublă îngrădire a SUA împotriva Rusiei și Chinei”. Xi și Putin s-au întâlnit de zeci de ori și au semnat un parteneriat strategic “fără limite” în februarie 2022, cu mai puțin de trei săptămâni înainte ca Putin să-și trimită armata în Ucraina. China este cel mai mare partener comercial al Rusiei și a oferit Moscovei un colac de salvare economic, care a ajutat-o să facă față sancțiunilor occidentale.

Alături de țările partenere și observatoare ale OCS, la Tianjin se întâlnesc șefi de stat și de guvern din aproximativ douăzeci de țări. Reprezentanții a douăsprezece organizații regionale și internaționale participă, de asemenea, la acest summit, care își propune să plaseze China în centrul competiției strategice, scrie și Agerpres.

Evenimentul îi reunește, totodată, pe președintele iranian Massoud Pezeshkian, președintele turc Recep Tayyip Erdogan și președintele belarus Aleksandr Lukașenko, precum și pe prim-miniștrii indian Narendra Modi și pakistanez Shehbaz Sharif.

Summitul, primul de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, este descris ca fiind cel mai important din punct de vedere al participării de la crearea OCS în 2001. Acesta are loc pe fundalul unor multiple crize care îi afectează direct pe membrii săi: confruntarea comercială a SUA cu China și India, războiul din Ucraina și disputa privind problema nucleară iraniană.

Țările OCS reprezintă aproape jumătate din populația lumii și 23,5% din PIB-ul planetei. Organizația este adesea prezentată ca o contrapondere la NATO.