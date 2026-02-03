COMISIA EUROPEANA
UE stabilește primul standard voluntar din lume pentru eliminarea permanentă a dioxidului de carbon: Un pas vital către atingerea obiectivelor noastre de neutralitate climatică
Comisia Europeană a adoptat primul set de metodologii în temeiul Regulamentului privind eliminarea carbonului și agricultura bazată pe carbon (CRCF) pentru a certifica activitățile care elimină definitiv CO2 din atmosferă.
Prin adoptarea acestor prime metodologii de certificare voluntară, UE stabilește norme clare și creează noi oportunități pentru inovarea în domeniul climei, investiții în tehnologii de eliminare a dioxidului carbonului și combaterea „greenwashingului”.
Această etapă importantă poziționează Uniunea Europeană ca lider mondial în domeniul eliminării carbonului, contribuind la crearea unei piețe emergente atât pentru start-up-urile inovatoare, cât și pentru o bioeconomie importantă a UE, sprijinind în același timp obiectivul UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050, precizează Comisia Europeană printr-un comunicat.
Noile norme acoperă trei tipuri de activități permanente de eliminare a dioxidului de carbon, selectate pentru maturitatea lor tehnologică și contribuția potențială la obiectivele climatice ale UE:
- Captarea directă a aerului cu stocarea carbonului („DACCS”)
- Captarea emisiilor biogene cu stocarea carbonului („BioCCS”)
- Eliminarea dioxidului de carbon prin biochar („BCR”).
„Uniunea Europeană ia măsuri decisive pentru a conduce efortul global de eliminare a carbonului. Prin stabilirea unor standarde voluntare clare și solide, nu numai că încurajăm acțiuni responsabile și climatice în Europa, ci și stabilim un punct de referință global pe care alții să îl urmeze. Acesta este un pas vital către atingerea obiectivelor noastre de neutralitate climatică și asigurarea unui viitor durabil”, a menționat Wopke Hoekstra, comisarul european pentru climă, zero emisii nete și creștere curată.
Odată cu punerea în aplicare a cadrului de certificare și a normelor de guvernanță, proiectele de eliminare a dioxidului de carbon care utilizează DACCS, BioCCS și biochar pot începe să solicite certificarea UE. Acest lucru marchează trecerea de la stabilirea normelor la acțiune, permițând certificarea și recunoașterea primelor proiecte în cadrul UE de eliminare a dioxidului de carbon în lunile următoare.
Un standard european pentru eliminarea permanentă a dioxidului de carbon
Cele trei metodologii adoptate astăzi stabilesc norme clare, cu temei juridic și voluntare, pentru eliminarea permanentă a dioxidului de carbon, definind ce se consideră a fi o tonă eliminată, cum trebuie asigurată permanența și cum sunt abordate riscurile principale, cum ar fi scurgerile și răspunderile.
Împreună, acestea stabilesc primul standard cuprinzător al Uniunii Europene pentru eliminarea permanentă a dioxidului de carbon, oferind claritatea mult așteptată pentru întreprinderile și investitorii activi în acest domeniu în plină expansiune.
Bazându-se pe legislația UE existentă în domeniul climei, cadrul de certificare asigură integritatea mediului, reducând în același timp la minimum complexitatea administrativă.
Regulamentul delegat va fi transmis acum Parlamentului European și Consiliului UE pentru o perioadă de examinare de două luni, care poate fi prelungită cu încă două luni. În absența unor obiecții, se preconizează că acesta va fi publicat în Jurnalul Oficial la începutul lunii aprilie, urmând să intre în vigoare 20 de zile mai târziu.
Comisia finalizează două regulamente delegate suplimentare privind metodologiile de certificare, a căror adoptare este preconizată pentru 2026:
- Metodologii de agricultură bazată pe carbon pentru activități precum agricultura și agrosilvicultura, reumidificarea turbăriilor și împădurirea. Aceste metodologii vor ajuta agricultorii și silvicultorii să obțină plăți bazate pe rezultate, completându-le veniturile și sprijinindu-i în tranziția către un sistem de producție mai rezilient.
- Metodologii pentru stocarea carbonului în produsele de construcție pe bază biologică, care vor ajuta proprietarii de clădiri să demonstreze performanța de stocare a carbonului a clădirilor lor și vor încuraja sectorul construcțiilor să adopte principiile bioeconomiei circulare.
Pentru a stimula piața voluntară a creditelor CRCF, Comisia a anunțat înființarea unui club al cumpărătorilor din UE pentru eliminarea permanentă a carbonului și agricultura bazată pe carbon în cadrul noii strategii a UE privind bioeconomia.
Comisia analizează cele mai bune modalități de a cataliza finanțarea publică și privată și de a accelera implementarea și extinderea tehnologiilor de eliminare a carbonului. Consiliul european pentru inovare și Fondul pentru inovare sprijină, de asemenea, proiecte inovatoare de eliminare a carbonului.
COMISIA EUROPEANA
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru strategie industrială pledează pentru o „preferință europeană” în vederea stimulării competitivității UE în fața concurenței tot mai intense din partea Chinei și SUA
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stephane Sejourne, responsabil pentru prosperitate și strategie industrială, a pledat pentru o „preferință europeană” pentru a stimula competitivitatea blocului european, dar statele membre sunt divizate în privința strategiei, informează Euronews.
Vicepreședintele Comisiei Europene și comisarul pentru industrie, Stephane Sejourne, a îndemnat luni Uniunea Europeană să acorde o „preferință europeană” în cadrul pieței unice pentru a contracara concurența tot mai intensă din partea Chinei și a Statelor Unite.
Propunerea, care ar favoriza produsele care conțin componente „made in Europe” în achizițiile publice, a fost discutată timp de luni de zile în cadrul Comisiei și între statele membre. Cu toate acestea, ea a scos la iveală diviziuni tot mai mari în cadrul blocului, unele țări avertizând că ar avantaja în mod disproporționat cele mai mari economii ale UE.
Inițiativa „Made in Europe” va ocupa un loc important în cadrul reuniunii liderilor UE de săptămâna viitoare privind stimularea competitivității, unde se preconizează că divergențele vor ieși în prim-plan.
Citiți și: Președintele Consiliului European îi invită pe liderii UE la o reuniune informală pe 12 februarie, dedicată consolidării pieței unice: „În 2026, aș dori să dăm un impuls politic domeniului competitivității”
Într-un editorial semnat de 1 141 de lideri din mediul de afaceri, Séjourné a prezentat competitivitatea ca fiind esențială pentru strategia geopolitică a Europei, argumentând că este necesară o prioritate europeană pentru a susține industria în fața rivalilor globali.
„Trebuie să stabilim, odată pentru totdeauna, o prioritate europeană autentică în sectoarele noastre cele mai strategice. Aceasta se bazează pe un principiu foarte simplu: ori de câte ori se utilizează fonduri publice europene, acestea trebuie să contribuie la producția europeană și la crearea de locuri de muncă de calitate”, a menționat el.
Séjourné a afirmat că alte puteri economice majore aplică deja măsuri de favorizare a producției naționale pentru a proteja activele strategice. Conform propunerii sale, companiile care beneficiază de achiziții publice, ajutoare de stat sau alte forme de sprijin financiar ar fi obligate să producă o parte substanțială din producția lor în cadrul UE. Aceeași logică, a afirmat el, ar trebui să se aplice și investițiilor străine directe.
Se preconizează că dezbaterea va genera schimburi tensionate în cadrul reuniunii liderilor UE din 12 februarie de la Alden Biesen, Belgia, convocată de președintele Consiliului European, António Costa, pentru a contura strategia de competitivitate a UE.
Germania și Italia susțin eforturile Comisiei de simplificare generală a reglementărilor, în timp ce Franța și aliații săi fac presiuni pentru împrumuturi comune și investiții sporite pe piața unică. Franța susține de ani de zile agenda „Made in Europe”, la fel ca Germania și președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.
Însă statele membre mai mici rămân reticente, argumentând că piața unică trebuie să rămână deschisă și avertizând că o preferință europeană ar putea sufoca inovarea și favoriza în principal economiile mai mari.
Țările UE sunt divizate
Dezacordurile privind „Made in Europe” vor agrava diviziunile mai ample cu privire la modul de relansare a economiei blocului.
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și cancelarul german Friedrich Merz au prezentat acum 10 zile un plan comun care solicită simplificarea reglementărilor, inclusiv contestarea normelor climatice ale UE din cadrul Pactului verde, pe care le consideră o povară excesivă pentru industria auto.
În schimb, președintele francez Emmanuel Macron a reiterat luna trecută apelul său pentru investiții mai mari în inovare prin bugetele naționale și ale UE, relansând eforturile Franței pentru împrumuturi comune – o idee susținută de fostul prim-ministru italian Mario Draghi într-un raport istoric din 2024.
Macron a susținut că raportul este deja depășit din cauza turbulențelor geopolitice din ultimul an, în special a „agresivității” Chinei și a tarifelor americane.
„Raportul Draghi, pe care nu l-am aplicat în totalitate, este deja depășit, în parte pentru că nu a ținut cont de această accelerare a lumii”, a declarat Macron la Conferința anuală a ambasadorilor francezi.
Citiți și: Clamând o ordine globală “defunctă”, Mario Draghi revine cu doctrina “federalismului pragmatic”: Puterea înseamnă o Europă federală autentică
„Punctele forte ale Europei nu pot compensa vulnerabilitățile”, avertizează Mario Draghi: O Europă unită în domeniul comerțului, dar fragmentată în apărare, riscă să-și vadă puterea folosită împotriva sa
Draghi și fostul prim-ministru italian Enrico Letta, care a redactat și el un raport important privind reformarea pieței unice a UE, sunt așteptați să participe la reuniunea din februarie.
Potrivit unui raport al Consiliului European pentru Inovare Politică publicat în septembrie, doar 11% din recomandările raportului Draghi au fost puse în aplicare în primul an al mandatului Comisiei.
„Trebuie să creăm un nou impuls și să dăm un nou avânt” agendei de reformă, a declarat Costa într-un interviu exclusiv acordat Euronews.
COMISIA EUROPEANA
UE semnalează disponibilitatea de a discuta cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”: Piața unică este una dintre comorile noastre
Uniunea Europeană a semnalat disponibilitatea de a discuta cu Regatul Unit despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”.
„Piața noastră unică este într-adevăr una dintre comorile UE sau, dacă ar fi să o pun în context britanic, este într-adevăr bijuteria coroanei, nu-i așa? Apreciem foarte mult faptul că aceste avantaje ale pieței unice sunt recunoscute de prim-ministrul Starmer. În curând vom avea un summit cu Regatul Unit. Înțeleg că nu s-a stabilit încă o dată definitivă, dar acesta va fi momentul potrivit pentru a discuta cu Regatul Unit ce anume are în vedere și cum intenționează să procedeze. Deocamdată, asta este tot ce putem spune”, a menționat purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, potrivit The Guardian.
Keir Starmer a declarat că legăturile mai strânse cu piața unică a UE sunt preferabile unei uniuni vamale, dând astfel cel mai clar semnal de până acum că guvernul dorește să aprofundeze legăturile cu Bruxelles.
Prim-ministrul a afirmat că Regatul Unit ar trebui să ia în considerare „o aliniere și mai strânsă” la piața unică. „Dacă este în interesul nostru național… atunci ar trebui să luăm în considerare acest lucru, ar trebui să mergem până acolo”, a declarat el pentru Laura Kuenssberg, la BBC, informează The Guardian.
Ca răspuns la unii colegi din cabinet care au sugerat că Marea Britanie ar trebui să încerce să formeze o uniune vamală cu UE, Starmer a spus că nu crede că aceasta este soluția. „Este mai bine să ne orientăm către piața unică decât către uniunea vamală pentru o aliniere mai strânsă”, a spus el.
Comentariile lui Starmer, care sugerează că Marea Britanie ar putea explora și alte sectoare pentru o aliniere dinamică, dincolo de acordul privind alimentele și băuturile convenit în luna mai, au stârnit reacții furioase din partea Partidului Reformist Britanic și a conservatorilor.
Prim-ministrul a afirmat că multe lucruri s-au schimbat în ultimii ani, inclusiv semnarea de noi acorduri comerciale sub guvernarea Partidului Laburist. „Am susținut timp de mulți ani o uniune vamală cu UE, dar multe lucruri s-au schimbat de atunci”, a declarat el.
Guvernul a înregistrat progrese lente în ceea ce privește acordul anunțat recent cu Bruxelles și s-a retras din planurile de aderare la un fond de apărare al UE în valoare de miliarde de euro. Negocierile privind noul acord privind produsele alimentare și băuturile (SPS) anunțat în mai, precum și un program de mobilitate pentru tineri, continuă, dar există mai multe puncte importante de dispută.
Citiți și: Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu UE în materie de apărare, afirmă Keir Starmer: Trebuie să examinăm instrumente precum SAFE
Orice aliniere suplimentară cu UE va fi probabil însoțită de o nouă cerere din partea Bruxelles-ului de relaxare a restricțiilor în materie de migrație. Starmer a declarat că nu vor fi restabilite drepturile de liberă circulație în cadrul viitoarelor negocieri, dar a apărat acordul privind un program de mobilitate pentru tineri.
COMISIA EUROPEANA
Piața unică rămâne “principala sursă de prosperitate și pilon central al puterii UE”, dar competitivitatea stagnează, avertizează un raport al Comisiei Europene
Comisia Europeană a adoptat miercuri raportul anual privind piața unică și competitivitatea, care arată că, deși piața unică rămâne un pilon esențial al prosperității Uniunii Europene, performanța generală a competitivității este mixtă, cu progrese limitate și regres în mai multe domenii-cheie.
Raportul, al șaselea dintr-o serie anuală, evaluează funcționarea pieței unice și condițiile în care companiile europene pot inova, se pot dezvolta și concura, având la bază 29 de indicatori de performanță ce acoperă integrarea pieței, barierele existente, prețurile la energie și tendințele investiționale. Documentul dat publicității vineri vine să prefațeze summitul informal al liderilor europeni de la jumătatea lunii februarie, consacrat competitivității. Discuțiile de la Consiliul European din octombrie anul trecut s-au încheiat cu angajamentul organizării unui summit extraordinar dedicat exclusiv competitivității, la care vor fi invitați fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, și fostul prim-ministru italian, Enrico Letta, autorii rapoartelor privind competitivitatea europeană și piața unică întocmite în 2024.
Potrivit documentului, șase indicatori au înregistrat îmbunătățiri față de ediția precedentă, șase s-au deteriorat, iar 15 au rămas, în linii mari, neschimbate. Doi indicatori sunt introduși pentru prima dată.
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru prosperitate și strategie industrială, Stéphane Séjourné, a declarat că piața unică rămâne „principala sursă de prosperitate a Uniunii Europene și un pilon central al puterii Europei în contextul geopolitic actual”, subliniind însă că este nevoie de acțiuni decisive din partea UE și a statelor membre pentru implementarea Strategiei Pieței Unice și pentru eliminarea principalelor blocaje care afectează competitivitatea.
Printre domeniile în care s-au consemnat progrese se numără recunoașterea competențelor și calificărilor profesionale între statele membre, supravegherea pieței la nivelul UE, utilizarea inteligenței artificiale, a serviciilor cloud și a analizei de date de către companii, precum și creșterea investițiilor InvestEU destinate tranziției industriale.
De asemenea, raportul evidențiază avansul tranziției energetice, reflectat în creșterea ponderii energiei regenerabile în consumul total și în extinderea capacității de producere a electricității din surse regenerabile.
În schimb, raportul semnalează deteriorări în mai multe zone sensibile, inclusiv scăderea ponderii comerțului intra-UE în PIB-ul Uniunii, creșterea numărului de directive ale pieței unice pentru care au fost declanșate proceduri de infringement, întârzieri în elaborarea standardelor, accentuarea deficitului de forță de muncă pentru tranziția verde, scăderea performanțelor educaționale ale elevilor de 15 ani, măsurate prin testele PISA, și reducerea investițiilor private ca pondere din PIB.
Alți indicatori-cheie, precum productivitatea muncii, cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare, numărul cererilor de brevet, investițiile de capital de risc sau capacitatea de producție în tehnologii curate, au rămas relativ stabili.
Începând din acest an, Comisia introduce și un indicator nou care urmărește eforturile de simplificare administrativă. Conform raportului, economiile administrative estimate rezultate din pachetele legislative de tip „omnibus” și din alte propuneri de simplificare adoptate de Comisie se ridică la aproximativ 15 miliarde de euro. Un alt indicator nou monitorizează ponderea procedurilor administrative din piața unică care sunt complet digitalizate.
Pentru 2026, Comisia Europeană anunță că își va concentra eforturile pe eliminarea barierelor persistente din Piața Unică, în special pe combaterea întârzierilor la plată și a obstacolelor care afectează serviciile esențiale pentru tranziția verde. Aceste probleme vor fi abordate prin dialog cu statele membre și, acolo unde va fi necesar, prin declanșarea procedurilor de infringement, Comisia urmând să publice explicații clare privind obiectivele și rezultatele acestor acțiuni.
Raportul este însoțit de ediția 2026 a Tabloului de bord privind piața unică și competitivitatea, precum și de documente privind implementarea Busolei Competitivității, a Pactului pentru o Industrie Curată, a Strategiei pentru Piața Unică și Raportul anual al Grupului operativ pentru aplicarea normelor Pieței Unice.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ucraina „va adapta activitatea” echipei sale de negociere după atacul Rusiei asupra infrastructurii energetice, afirmă Volodimir Zelenski
Macron: Sunt în pregătire discuții tehnice pentru reluarea dialogului direct dintre Europa și Rusia
„Taxa Temu”, explicată de un expert în fiscalitate: Legea lasă loc unor interpretări greșite privind „locul de începere al livrării” și modul de aplicare a taxei
UE stabilește primul standard voluntar din lume pentru eliminarea permanentă a dioxidului de carbon: Un pas vital către atingerea obiectivelor noastre de neutralitate climatică
“Polonia se uită și spre Nord” – Sikorsi semnalează, la Oslo, o pivotare strategică a țării sale: Ne place să ne considerăm sudul Scandinaviei
Televiziunea publică din Polonia a lansat o versiune în limba română a programului de ştiri, destinată publicului din Republica Moldova
Victor Negrescu: Protejarea copiilor online nu se rezumă la interdicții. PE propune un set amplu de măsuri pentru consolidarea siguranței digitale, responsabilitatea platformelor și educație digitală
László Borbély anunță o inițiativă comună a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și a Camerei de Comerț și Industrie România – Marea Britanie: Forumul Diasporei pentru Dezvoltare Durabilă, un demers cu miză strategică națională
Raport BEI: Anul 2025 a marcat un moment de referință pentru Grupul BEI, care a atins un nivel istoric de 100 miliarde de euro în finanțări noi
Spania va interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Sanchez: Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Trending
-
ROMÂNIA4 days ago
INCAS a obținut certificarea de Organizație de Proiectare din partea Ministerului Apărării Naționale
-
REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Unirea R. Moldova cu România, în plenul Consiliului Europei. Cum a răspuns Maia Sandu unui parlamentar francez: “Nu vrem să cădem din nou sub ocupația Rusiei”
-
ROMÂNIA3 days ago
Schimbare în CSAT: Generalul Mihai Șomordolea, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat și secretar al Consiliului
-
ROMÂNIA2 days ago
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte
-
SUA1 day ago
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio