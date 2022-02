UE, SUA, Marea Britanie și Canada au ajuns la un acord să excludă bănci din Rusia din sistemul SWIFT: “Ne vom asigura că acest război este un eșec strategic pentru Putin”

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyene a anunțat sâmbătă noaptea un acord între Uniunea Europeană, Statele Unite, Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și Canada pentru ca anumite bănci din Rusia să fie excluse din sistemul de tranzacții interbancare SWIFT

“Vom trage Rusia la răspundere și ne vom asigura în mod colectiv că acest război este un eșec strategic pentru Putin”, se arată într-o declarație comună adoptată de părțile menționate și în care este anunțată și înghețarea rezervelor valutare ale Băncii Centrale a Rusiei.

Un anunț în acest sens a fost făcut de Ursula von der Leyen, într-o declarație de presă susținută la sediul Comisiei Europene de la Bruxelles, precizând că în coordonare cu SUA, Franța, Germania, Italia, Canada și Marea Britanie va propune liderilor UE o consolidare a răspunsului occidental la invazia Rusiei în Ucraina și “schilodirea abilității lui Putin de a finanța mașinăria sa de război”.

Decizia a fost posibilă după ce mai mulți lideri europeni, dar și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au făcut presiuni ca Germania, Italia, Cipru și Ungaria să renunțe la reticența lor de a decide deconectarea Rusiei de la sistemul SWIFT.

In coordination with 🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇨🇦🇬🇧 I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russia’s invasion of Ukraine and cripple Putin’s ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s

As a result of Putin’s ongoing assault on Ukraine, @POTUS and the leaders of the European Commission, France, Germany, Italy, the UK, and Canada decided to take specific measures to further isolate Russia from the international financial system. https://t.co/eZnPteQWD1

Redăm integral textul declarației:

“Noi, liderii Comisiei Europene, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Canada și Statele Unite, condamnăm războiul ales de Putin și atacurile împotriva națiunii suverane și a poporului ucrainean. Suntem alături de guvernul ucrainean și de poporul ucrainean în eforturile lor eroice de a rezista invaziei Rusiei. Războiul Rusiei reprezintă un asalt asupra regulilor și normelor internaționale fundamentale care au prevalat de la cel de-al Doilea Război Mondial și pe care ne-am angajat să le apărăm. Vom trage Rusia la răspundere și ne vom asigura în mod colectiv că acest război este un eșec strategic pentru Putin.

Săptămâna trecută, pe lângă eforturile noastre diplomatice și munca colectivă pentru a ne apăra propriile granițe și pentru a ajuta guvernul și poporul ucrainean în lupta lor, noi, precum și ceilalți aliați și parteneri din întreaga lume, am impus măsuri severe asupra unor instituții și bănci rusești cheie, precum și asupra arhitecților acestui război, inclusiv asupra președintelui rus Vladimir Putin.

În timp ce forțele rusești își dezlănțuie asaltul asupra Kievului și a altor orașe ucrainene, suntem hotărâți să continuăm să impunem Rusiei costuri care vor izola și mai mult Rusia de sistemul financiar internațional și de economiile noastre. Vom pune în aplicare aceste măsuri în zilele următoare.

Mai exact, ne angajăm să luăm următoarele măsuri:

În primul rând, ne angajăm să ne asigurăm că anumite bănci rusești sunt eliminate din sistemul de mesagerie SWIFT. Acest lucru va asigura deconectarea acestor bănci de la sistemul financiar internațional și le va afecta capacitatea de a opera la nivel mondial.

First, we commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT.⁰ It will stop them from operating worldwide and effectively block Russian exports and imports.

În al doilea rând, ne angajăm să impunem măsuri restrictive care vor împiedica Banca Centrală a Rusiei să își utilizeze rezervele internaționale în moduri care să submineze impactul sancțiunilor noastre.

And it will make it impossible for the Central Bank to liquidate its assets. pic.twitter.com/8H9eWkNCW9

Second, we will paralyse the assets of Russia’s central bank.

În al treilea rând, ne angajăm să acționăm împotriva persoanelor și entităților care facilitează războiul din Ucraina și activitățile dăunătoare ale guvernului rus. În mod specific, ne angajăm să luăm măsuri pentru a limita vânzarea de cetățenie – așa-numitele pașapoarte de aur – care permit rușilor bogați care au legături cu guvernul rus să devină cetățeni ai țărilor noastre și să aibă acces la sistemele noastre financiare.

În al patrulea rând, ne angajăm să lansăm săptămâna viitoare un grup operativ transatlantic care va asigura punerea în aplicare eficientă a sancțiunilor noastre financiare prin identificarea și înghețarea activelor persoanelor și companiilor sancționate care se află în jurisdicțiile noastre. Ca parte a acestui efort, ne angajăm să aplicăm sancțiuni și alte măsuri financiare și de aplicare a legii în cazul altor oficiali ruși și elite apropiate guvernului rus, precum și al familiilor acestora și al celor care îi sprijină, pentru a identifica și îngheța activele pe care le dețin în jurisdicțiile noastre. De asemenea, vom implica și alte guverne și vom depune eforturi pentru a detecta și a întrerupe circulația câștigurilor obținute în mod ilicit și pentru a le interzice acestor persoane să își ascundă activele în jurisdicții din întreaga lume.

And finally, we will work to prohibit Russian oligarchs from using their financial assets on our markets.

Putin embarked on a path aiming to destroy Ukraine.

But what he is also doing, in fact, is destroying the future of his own country. pic.twitter.com/bcygxFjeyG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2022