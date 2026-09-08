UE susține decizia „legitimă” a Ungariei de a expulza 10 diplomați ruși: „O reacție de așteptat, având în vedere atacurile hibride ale Rusiei împotriva statelor membre”

UE susține decizia „legitimă” a Ungariei de a expulza 10 diplomați ruși, despre care Budapesta spune că erau implicați în activități „inacceptabile” în temeiul Convenției de la Viena, relatează The Guardian.

„Luăm act de decizia legitimă a Ungariei. Aceasta este o reacție de așteptat, având în vedere campania persistentă a Rusiei de a recurge la atacuri hibride împotriva UE și a statelor sale membre. Uniunea Europeană își exprimă deplina solidaritate cu Ungaria și își reafirmă sprijinul pentru activitățile diplomatice și consulare ale tuturor statelor membre, desfășurate în conformitate cu dreptul internațional”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru afaceri externe, Christian Wigand.

De asemenea, purtătorul de cuvânt a precizat că Uniunea va continua să se coordoneze îndeaproape cu Ungaria și cu celelalte state membre și rămâne angajată în protejarea intereselor și drepturilor cetățenilor UE.

Ungaria a expulzat 10 diplomați ruși care „erau implicați în activități în Ungaria inacceptabile pentru diplomați în temeiul Convenției de la Viena”, a declarat ministrul de externe ungar Anita Orban într-un comunicat de presă difuzat marți, informează Reuters, citat de Agerpres.

„Această decizie protejează securitatea și suveranitatea Ungariei. Nu presupune ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia. Ungaria intenționează să continue dialogul necesar, bazat pe respect reciproc și respectarea regulilor”, se adaugă în comunicat.

„Nu vom permite nimănui să pună în pericol suveranitatea Ungariei. Spre deosebire de guvernul anterior, guvernul Tisza… nu va permite nimănui să pună în pericol suveranitatea, libertatea sau independența Ungariei și va proteja independența și suveranitatea țării pe cale diplomatică, dacă este necesar”, a declarat la rândul său, marți, prim-ministrul ungar Peter Magyar, în parlament, comentând decizia guvernului de a expulza 10 diplomați ruși din țară.

Ministerul de Externe rus a reacționat marți și a anunțat că va lua măsuri împotriva Ungariei, a relatat agenția de știri de stat RIA, citată de Reuters. Potrivit Interfax, MAE rus a afirmat răspunsul Moscovei va fi foarte dur și dureros pentru Ungaria.

Anunțul autorităților ungare vine după ce, la sfârșitul lunii august, noul guvern de la Budapesta a declarat Rusia o „amenințare” pentru Ungaria, Europa și ordinea globală, ceea ce a reprezentat o fractură de la politica externă ungară favorabilă Rusiei, adoptată de fostul prim-ministru Viktor Orban.

Această clasificare a apărut într-un document care trasa liniile directoare pentru delegația ungară la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie, document semnat de succesorul lui Orban.

În cei 16 ani de putere ai lui Orban, Ungaria a atenuat sau a obstrucționat sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei și a purtat campanii de denigrare împotriva Ucrainei, care se apără de o invazie rusă la scară mare din februarie 2022, relata recent dpa. Poziția Ungariei a atras critici constante din partea Uniunii Europene.

După preluarea puterii, Peter Magyar a anunțat rapid o îndepărtare de politica externă a predecesorului său. Guvernul său de centru-dreapta a permis începerea negocierilor de aderare la UE cu Kievul în iunie, negocieri pe care Orban le respinsese timp de doi ani.