UE susține Declarația liderilor la Summitul AI din India și lansează noi inițiative pentru consolidarea capacităților europene în domeniul inteligenței artificiale

Uniunea Europeană susține Declarația liderilor în cadrul Summitului AI Impact 2026 de la New Delhi, document care recunoaște că „promisiunea inteligenței artificiale este pe deplin realizată doar atunci când beneficiile sale sunt împărtășite de întreaga umanitate”.

Vicepreședinta executivă pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație, Henna Virkkunen, a semnat vineri declarația în numele UE, reafirmând angajamentul Uniunii pentru consolidarea parteneriatului cu India, promovarea inovării în domeniul inteligenței artificiale, cooperarea internațională și întărirea guvernanței globale în materie de IA.

Cu ocazia vizitei în India, oficialul european a lansat mai multe inițiative, inclusiv Biroul European Legal Gateway, împreună cu ministrul indian al afacerilor externe, Subrahmanyam Jaishankar. Anunțată anterior de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la cel de-al 16-lea Summit UE–India, inițiativa are ca obiectiv conectarea companiilor europene cu baza de talente din sectorul TIC din India.

„În fiecare zi, Europa se apropie mai mult de a deveni un Continent al Inteligenței Artificiale. Pe lângă intensificarea cooperării internaționale, acest summit a fost și o oportunitate de a demonstra progresele realizate. Biroul European Legal Gateway din India va crește atractivitatea Uniunii Europene pentru talente; noile apeluri și competiții vor consolida capacitățile europene în domeniul AI”, a declarat Henna Virkkunen.

La rândul său, comisarul pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, a afirmat: „Lansarea Biroului Legal Gateway marchează un nou nivel de cooperare reciproc avantajoasă între Uniunea Europeană și India în domeniul mobilității talentelor. Acesta va juca un rol esențial în conectarea talentelor indiene din sectorul TIC cu angajatorii și instituțiile de învățământ superior din UE. Va deschide noi oportunități pentru studenți, cercetători și profesioniști în statele membre ale UE, generând valoare adăugată și perspective de creștere.”

De asemenea, a fost lansată competiția „Frontier AI Grand Challenge”, un proiect-fanion la nivelul UE menit să stimuleze dezvoltarea unor modele europene de inteligență artificială suverane, la scară largă.

În marja summitului, Comisia Europeană a lansat și două apeluri pentru exprimarea interesului, în cadrul Strategiei „Apply AI”, pentru consolidarea capacităților europene în domeniu. Primul apel invită organizațiile din domeniul sănătății din Europa să se alăture unei rețele de centre avansate de screening asistate de IA, cu scopul de a promova utilizarea sigură și eficientă a inteligenței artificiale în prevenția, depistarea timpurie și diagnosticarea cancerului și a bolilor cardiovasculare. Al doilea apel vizează actorii europeni din domeniul IA, invitați să participe la un forum de experți dedicat inteligenței artificiale de frontieră, pentru cartografierea inițiativelor existente și identificarea oportunităților și provocărilor asociate.