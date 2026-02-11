UE transformă “zidul dronelor” în realitate: Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru contracararea amenințărilor cu drone

Comisia Europeană a prezentat miercuri planul de acțiune pentru a contracara amenințările tot mai mari reprezentate de drone la adresa securității Uniunii Europene, după ce. în ultimii ani, UE s-a confruntat cu provocări din ce în ce mai mari și multidimensionale legate de drone și baloane meteorologice, inclusiv survolări ostile, încălcări ale spațiului aerian, perturbări ale aeroporturilor, precum și riscuri pentru infrastructura noastră critică, frontierele externe și spațiile publice.

Potrivit unui comunicat al executivului european, planul de acțiune reprezintă un plan ambițios pentru o cooperare și o solidaritate mai puternice la nivelul UE, răspunzând solicitărilor din partea statelor membre ale UE și a Parlamentului European privind o abordare unită a UE împotriva amenințărilor reprezentate de dronele răuvoitoare. Acesta se axează pe dimensiunea securității interne civile, completând și sprijinind în același timp activitatea desfășurată de Comisie în domeniul apărării și consolidând sinergiile civilo-militare. În plus, planul de acțiune contribuie la dezvoltarea unei piețe europene competitive a dronelor, deblocând potențialul de inovare, creștere economică și creare de locuri de muncă în acest sector important.

“Am văzut că orice poate fi folosit ca armă împotriva noastră. Capacitățile dronelor și anti-drone sunt componente centrale în apărarea Europei și în securizarea infrastructurii critice. Astăzi, facem un pas important în direcția consolidării securității și a dezvoltării acestor capacități împreună cu statele noastre membre”, a declarat Henna Virkkunen, Vicepreședintă executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

În același timp, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, apreciază că “odată cu lansarea acestui plan de acțiune, transformăm conceptul de zid al dronei dintr-o viziune politică într-o realitate industrială”.

Planul de acțiune este conceput pentru a sprijini statele membre prin acțiuni coordonate, care completează măsurile naționale și se axează pe priorități-cheie: îmbunătățirea gradului de pregătire, stimularea capacităților de detectare, coordonarea răspunsurilor și consolidarea gradului de pregătire a UE în materie de apărare.

Sporirea gradului de pregătire și a rezilienței Europei împotriva incidentelor cu drone

Pentru a îmbunătăți gradul de pregătire al UE, planul de acțiune propune o nouă abordare a dezvoltării tehnologice și a accelerării producției industriale. Printre aceste eforturi se numără:

o cartografiere industrială civilo-militară coordonată pentru a atrage investiții și a stimula inovarea și amplitudinea; interoperabilitatea;

o capacitate consolidată de testare anti-drone datorită unui nou Centru de excelență al UE pentru combaterea dronelor și dezvoltării unui sistem de certificare pentru sistemele de combatere a dronelor; și

Lansarea unui forum al industriei dronelor și a contra-dronelor pentru a încuraja dialogul cu actorii industriali, în vederea extinderii producției.

În paralel, Comisia va propune un pachet privind securitatea dronelor pentru a revizui normele existente privind dronele civile aeropurtate și pentru a le adapta la noile realități în materie de securitate. Pachetul va include măsuri pentru o evaluare coordonată a riscurilor pentru a proteja lanțurile de aprovizionare tehnologică atât pentru drone, cât și pentru sistemele anti-drone, alături de lansarea unei etichete „dronă de încredere a UE” pentru a identifica echipamentele sigure de pe piață.

Pentru a proteja infrastructura critică, Comisia va oferi orientări clare pentru operatori, va lansa un proiect-pilot pentru a îmbunătăți supravegherea maritimă și va ajuta statele membre să se apere împotriva amenințărilor la mare altitudine, cum ar fi baloanele meteorologice lansate din afara UE.

Valorificarea tehnologiilor și a rețelelor 5G pentru a detecta mai bine dronele

Detectarea, urmărirea și identificarea dronelor rău intenționate sunt esențiale pentru contracararea amenințărilor. Acest lucru necesită un tablou situațional îmbunătățit, ajutând la diferențierea prietenilor de dușmani. În acest scop, planul de acțiune prevede măsuri care vor sprijini apariția unor sisteme unice de afișare aeriană, integrând toate datele relevante pentru a identifica dronele legitime, și explorează, împreună cu statele membre, instituirea progresivă a unei platforme privind incidentele cu drone.

Detectarea dronelor rău intenționate se bazează pe o abordare bazată pe mai mulți senzori, care combină mai multe tehnologii bazate pe software-ul IA. Comisia va continua să sprijine dezvoltarea tehnologică de vârf în detectarea dronelor.

Confruntate cu peisajul actual al amenințărilor și, în special, cu utilizarea tot mai frecventă a roiurilor de drone, rețelele 5G trebuie să fie mobilizate urgent pentru detectarea dronelor, conectate sau nu.

Pentru a sprijini implementarea rapidă și testarea în timp real a detectării bazate pe 5G, Comisia va lansa o cerere de exprimare a interesului pentru statele membre și industrie.

Aceste retele 5G ofera o urmarire precisa, in timp real a obiectelor zburatoare, ceea ce este esential pentru mentinerea sigurantei cerului nostru si pentru protejarea securitatii interne.

Consolidarea răspunsurilor la activitatea rău intenționată a dronelor

Deși statele membre sunt principalele responsabile pentru măsurile de răspuns la amenințările cu drone, UE poate oferi o valoare adăugată clară în sprijinirea acestor eforturi în curs. Comisia va lansa o cerere de propuneri pentru ca țările interesate să își unească forțele în domeniul achizițiilor publice și al implementării sistemelor anti-drone. Acesta va sprijini, de asemenea, dezvoltarea unor sisteme suverane europene de „comandă și control” bazate pe IA și va analiza posibilitatea creării unor echipe de răspuns rapid în situații de urgență împotriva dronelor pentru o solidaritate sporită între statele membre.

Comisia propune, de asemenea, organizarea unui exercițiu anual la scară largă al UE de combatere a dronelor pentru a testa la stres cooperarea transfrontalieră și sinergiile civile și militare. În plus, aceasta va continua să furnizeze Frontex – agenția UE pentru paza frontierelor și a coastelor – dronele și tehnologia necesare pentru supravegherea frontierelor. Frontex va oferi orientări practice privind modelele de desfășurare pe mai multe niveluri și gestionarea incidentelor transfrontaliere.

Consolidarea pregătirii Europei pentru apărare împotriva amenințărilor cu drone. Ce urmează?

Acest plan de acțiune va completa și va sprijini statele membre în stimularea pregătirii militare a Europei prin inovare și cooperare industrială, inclusiv în domeniul asigurării aprovizionării cu materii prime critice. Comisia își va intensifica sprijinul pentru a construi un ecosistem mai puternic al dronelor, promovând legături mai strânse între guverne și industrie prin intermediul Alianței pentru drone cu Ucraina. Prin accelerarea dezvoltării tehnologiei de apărare la prețuri accesibile și accelerarea producției în masă, această activitate va sta la baza Inițiativei europene privind apărarea împotriva dronelor și a inițiativei Eastern Flank Watch, un proiect emblematic propus în Foaia de parcurs privind pregătirea pentru apărare 2030.

Programele de finanțare ale UE sprijină deja dezvoltarea tehnologică a dronelor și a capacităților de contracarare a dronelor, în special prin intermediul programului Orizont Europa, al Fondului european de apărare și al Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize. Comisia va continua să sprijine financiar statele membre prin intermediul acestor instrumente, precum și prin intermediul Programului privind industria europeană de apărare și al împrumuturilor SAFE.

Comisia va lansa discuții cu statele membre cu privire la acțiunile propuse și prioritățile-cheie, pe baza principiului asumării în comun a responsabilității. De asemenea, Comisia va colabora foarte strâns cu alți actori, inclusiv cu industria și cu Parlamentul European.

Pentru a coordona punerea în aplicare, Comisia va avea în vedere instituirea, împreună cu statele membre, a unui mecanism strategic care să conecteze diferitele dimensiuni și să asigure o cooperare strânsă cu Consiliul. Comisia a propus, de asemenea, ca statele membre să numească coordonatori naționali pentru securitatea dronelor, care să promoveze și să supravegheze punerea în aplicare la nivel național a acestor acțiuni.