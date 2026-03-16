UE „transmite un mesaj clar” în fața amenințărilor hibride: Vom acționa împreună pentru a ne proteja societățile și pentru a răspunde cu fermitate celor care încearcă să ne destabilizeze

Uniunea Europeană reiterează hotărârea sa de a utiliza toate instrumentele disponibile pentru a preveni și descuraja campaniile hibride care vizează UE, statele sale membre și partenerii săi, precum și pentru a răspunde la astfel de campanii, indiferent de originea, amploarea și intensitatea acestora.

Consiliul Uniunii Europene a aprobat luni concluzii privind consolidarea capacității UE de a contracara amenințările hibride.

Potrivit unui comunicat al instituției, Consiliul condamnă activitățile hibride persistente ale actorilor statali și nestatali menite să submineze securitatea și stabilitatea UE, a statelor sale membre și a partenerilor săi.

În acest sens, denunță ferm sabotajul, inclusiv împotriva infrastructurii critice, activitățile cibernetice răuvoitoare, acțiunile străine de manipulare a informațiilor și ingerințele străine, ingerințele în procesele electorale și instrumentalizarea migrației.

Consiliul condamnă cu fermitate Rusia și interpușii acesteia pentru campaniile lor hibride persistente, coordonate și de lungă durată îndreptate împotriva UE, a statelor sale membre și a partenerilor săi, precum și pentru subminarea sprijinului pentru Ucraina și a capacității acesteia de a se apăra și va continua să acționeze cu hotărâre printr-o abordare strategică de contracarare a amenințărilor hibride ale Rusiei.

„Amenințările hibride sunt utilizate din ce în ce mai mult pentru a ne testa reziliența și pentru a ne submina instituțiile democratice. Prin aceste concluzii, UE transmite un mesaj clar: vom acționa împreună pentru a ne consolida și mai mult gradul de pregătire, pentru a ne proteja societățile și pentru a răspunde cu fermitate celor care încearcă să ne destabilizeze”, a subliniat Constantinos Kombos, ministrul de externe al Ciprului, țară care asigură președinția semestrială a Consiliului UE.

Consiliul își reafirmă hotărârea de a utiliza toate instrumentele disponibile – setul de instrumente al UE pentru contracararea amenințărilor hibride, setul de instrumente pentru diplomația cibernetică și alte instrumente aflate la dispoziția UE, de la legislație la măsuri restrictive, și solicită punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea în continuare a acestora pentru a preveni și a descuraja amenințările hibride și pentru a răspunde la acestea.

Vor fi avute în vedere, printre altele, creșterea costului activităților hibride împotriva UE pentru cei responsabili, protecția infrastructurii critice, apărarea proceselor și instituțiilor democratice, combaterea ingerințelor electorale, cooperarea cu organizațiile internaționale și cu partenerii care au aceeași viziune, precum și cu sectorul privat, mediul academic și societatea civilă. Consiliul reiterează, de asemenea, necesitatea de a sprijini partenerii afectați de amenințările hibride, în special țările candidate și potențial candidate.

Amenințările hibride se referă, de obicei, la activități dăunătoare coordonate care sunt planificate și desfășurate cu intenții răuvoitoare. Acestea urmăresc să submineze o țintă, cum ar fi un stat sau o instituție, prin mijloace variate și adesea printr-o combinație de mijloace.

Amenințările hibride sunt concepute într-un mod care face dificilă detectarea și apărarea împotriva lor și sunt menite să rămână sub pragul care ar putea constitui sau ar putea fi perceput ca un act de război. Printre acestea se numără manipularea informațiilor și ingerințele, atacurile cibernetice, constrângerea economică, diplomația coercitivă, amenințările cu forța militară.

Atât actorii statali, cât și cei nestatali utilizează tactici hibride din ce în ce mai complexe și mai sofisticate. Acestea constituie nu doar un risc de securitate, ci și o amenințare la adresa democrației, vizând valorile fundamentale ale acesteia și urmărind fracturarea societății și subminarea procesului decizional politic.

În urma adoptării Busolei strategice pentru securitate și apărare în martie 2022, UE a instituit un set de instrumente al UE pentru contracararea amenințărilor hibride. Acesta cuprinde măsurile de prevenție, de cooperare, de consolidare a stabilității, restrictive și de sprijin prevăzute în Concluziile Consiliului din iunie 2022 privind un cadru pentru un răspuns coordonat al UE la campaniile hibride.