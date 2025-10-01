UE trebuie să fie o putere defensivă, nu doar un bloc comercial, cere premierul Finlandei: Nimeni nu este ferit de tacticile Moscovei. „Este momentul să dăm dovadă de solidaritate în materie de securitate”

UE ar trebui să-și asume puteri fără precedent pentru a se apăra împotriva amenințărilor în creștere din partea Rusiei, a declarat prim-ministrul Finlandei.

Într-un interviu acordat POLITICO înaintea summitului liderilor blocului de la Copenhaga, Petteri Orpo a afirmat că UE trebuie să acționeze ca o „uniune reală” atunci când vine vorba de a înfrunta state ostile.

„Avem nevoie de capacități comune ale UE, deci avem nevoie de finanțare și cooperare din partea UE”, a spus Orpo. „Am dat dovadă de solidaritate în ultimele două decenii, de exemplu în ceea ce privește Covid, economia și migrația. Acum este momentul să dăm dovadă de solidaritate în materie de securitate”, a completat acesta.

Statele din prima linie, precum Finlanda, cer de mult timp celorlalte țări membre să mărească cheltuielile pentru apărare. Dar Orpo a spus că toți liderii trebuie să înțeleagă acum că flancul estic „este granița noastră comună” și că nimeni nu este ferit de tacticile Moscovei. O serie de apariții ale unor drone au blocat avioanele la aeroportul din Copenhaga cu doar câteva zile înainte de sosirea președinților și prim-miniștrilor.

„Aceste incidente, aceste atacuri, sunt îndreptate împotriva întregii Europe. Cine va fi următorul? Danemarca nu este o țară de frontieră, așa că putem vedea că acest lucru este posibil în toată Europa”, a spus el.

Unii lideri naționali și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, fac presiuni asupra liderilor să convină asupra consolidării capacităților defensive comune și asupra creării unui „zid de drone” la summitul de miercuri de la Palatul Christiansborg din Copenhaga. Acest lucru ar duce blocul într-un teritoriu necunoscut și ar putea veni cu o serie de noi angajamente de finanțare.

Cu toate acestea, Orpo a spus că asta nu înseamnă că Bruxelles va înlocui NATO.

„Avem încredere în NATO, asta este clar. Uniunea Europeană poate face mai mult pentru a ajuta țările și a sprijini NATO, de exemplu, pentru a consolida industria militară, care este necesară. Fără o industrie militară mai puternică, fără capacitate industrială în Europa, apărarea noastră nu poate fi mai puternică”, a adăugat el.

Summitul, găzduit de Danemarca în timpul președinției sale rotative de șase luni a Consiliului UE, este prima întâlnire a liderilor din luna iunie. „Și multe s-au întâmplat de atunci”, a spus Orpo.

„Nu există semne că Putin va avea parte de pace. Din cauza tuturor acestor lucruri, suntem îngrijorați – eu sunt foarte îngrijorat – și acum este momentul să luăm măsuri”, a spus el.