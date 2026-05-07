UE trebuie să răspundă scumpirii combustibililor fosili cauzate de războiul din Iran prin accelerarea luptei împotriva schimbărilor climatice, subliniază ministrul olandez pentru climă 

Uniunea Europeană trebuie să răspundă la creșterea bruscă a prețurilor combustibililor fosili, determinată de război, intensificând eforturile în lupta împotriva schimbărilor climatice, a declarat pentru Politico Europe un înalt oficial olandez.

În timp ce Comisia Europeană se pregătește să dezvăluie noi politici menite să reducă emisiile care contribuie la încălzirea globală până în 2040, ministrul olandez al Climei, Stientje van Veldhoven, susține că Bruxelles-ul ar trebui să „rămână pe cursul stabilit” în ceea ce privește legislația privind clima și să evite utilizarea pe scară largă a compensărilor de carbon — credite care permit țărilor să compenseze propria poluare plătind pentru reducerile de emisii realizate în altă parte.

Având în vedere că războiul din Iran determină creșterea prețurilor la energie, „cred că avem toate argumentele, toate motivele pentru a ne asigura că devenim mai puțin dependenți de combustibilii fosili”, a declarat ea într-un interviu acordat imediat după întoarcerea din Columbia, unde Olanda a co-găzduit săptămâna trecută un summit internațional privind tranziția de la petrol, cărbune și gaze.

„Actuala criză energetică ne arată că avem de făcut o alegere. În ce măsură vrem să rămânem vulnerabili la deciziile politice luate în alte părți ale lumii, care au un impact enorm asupra structurii noastre socio-economice? Avem de ales dacă vrem să investim pentru a ne asigura independența față de acest tip de dinamică, iar asta înseamnă să investim în tranziție”, a adăugat ea.

Van Veldhoven, care face parte din aripa social-liberală a guvernului de coaliție minoritar de centru al prim-ministrului Rob Jetten, a declarat că Olanda promovează o traiectorie previzibilă de reducere a emisiilor până în 2040, pentru a se asigura că întreprinderile își pot planifica investițiile.

„Luând aceste măsuri într-un mod previzibil, ne asigurăm, de asemenea, că nu lăsăm cursa tehnologică doar în seama Chinei, a Statelor Unite sau a Indiei. Se observă că, în țări din întreaga lume, implementarea proiectelor de energie verde este în creștere. Așadar, trebuie să ne asigurăm că rămânem pe această traiectorie, altfel vom rămâne în urmă”, a spus ea.

În plus, guvernul Jetten pledează pentru adoptarea unor măsuri de reducere a poluării generate de agricultură, care contribuie la încălzirea globală, în cadrul viitorului pachet legislativ privind clima – un aspect pe care UE l-a ocolit până acum pentru a nu atrage furia puternicelor asociații agricole.

Pentru Van Veldhoven, tulburările geopolitice reprezintă, de asemenea, un argument pentru a „trata cu prudență” orice investiții în certificate internaționale de emisii de carbon, care permit unei țări să plătească pentru proiecte de reducere a emisiilor într-o altă țară și să înscrie reducerile de gaze cu efect de seră rezultate în contul propriului obiectiv climatic.

În ciuda rezistenței unor țări, inclusiv a Olandei, UE a convenit anul trecut să permită utilizarea unor astfel de compensări în cadrul noului său obiectiv de reducere a emisiilor cu 90% până în 2040. Până la 5 puncte procentuale din obiectiv și, potențial, mai mult pot fi externalizate către alte țări prin achiziționarea de credite de carbon începând cu 2036.

Guvernul olandez dorește ca Bruxelles să impună restricții stricte asupra acestor achiziții, a declarat Van Veldhoven, inclusiv prin limitarea utilizării lor la sectoarele industriale care sunt cel mai greu de decarbonizat și prin excluderea lor de pe piața de carbon a Uniunii. Comisia ar trebui, de asemenea, să ia în considerare un prag maxim de utilizare mai mic de 5 puncte procentuale, a adăugat ea.

„Banii pe care îi investim (în credite de carbon) reprezintă, în final, o sumă pe care o investiți în alte economii și nu în economia europeană”, a avertizat ea.

„Aceste investiții în decarbonizarea propriului nostru mix energetic sunt absolut esențiale, nu doar pentru climă, ci și pentru independența Europei”, a adăugat ea. „Și cu cât amânăm mai mult realizarea acestor investiții… cu atât rămânem mai vulnerabili, inclusiv în contextul actualului climat geopolitic.”