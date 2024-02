UE va acorda în martie 4,5 miliarde de euro Ucrainei în cadrul noului program de sprijin de 50 miliarde de euro în următorii patru ani

Premierul italian Giorgia Meloni, premierul canadian Justin Trudeau și premierul belgian și actualul președinte al Consiliului UE, Alexander de Croo, împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au sosit la Kiev cu același tren pe 24 februarie, pentru a comemora împlinirea a doi ani de la declanșarea invaziei Rusiei asupra Ucrainei, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Meloni va prezida videoconferința G7 în numele președinției italiene a grupului de la Kiev, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. De asemenea, ea va semna un acord bilateral de securitate cu președintele ucrainean.

G7 a decis în iulie 2023 să semneze contracte bilaterale de securitate cu Ucraina. După Londra, în ianuarie, Kievul a semnat acest tip de acord cu Germania şi Franţa, iar alte 25 de state s-au alăturat acestei iniţiative, cum ar fi Polonia sau Olanda.

„Italia, Europa și Occidentul trebuie să continue să fie alături de Kiev, deoarece apărarea Ucrainei nu înseamnă să fii un susținător al războiului, ci dimpotrivă”, a declarat premierul italian. „Înseamnă să prevenim războiul, să ne protejăm interesele naționale și să împiedicăm prăbușirea finală a sistemului internațional bazat pe reguli. Nimeni – mai ales noi, europenii – nu beneficiază de pe urma unei lumi guvernate de haos în locul statului de drept”, a adăugat aceasta.

Vizita lui von der Leyen și a prim-miniștrilor Italiei, Canadei și Belgiei – Giorgia Meloni, Justin Trudeau și Alexander De Croo reprezintă o demonstrație de susținere, în timp ce Ucraina suferă de o lipsă de provizii militare care o afectează pe câmpul de luptă, iar Moscova își mărește câștigurile teritoriale.

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.

And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.

More than ever, we stand firmly by Ukraine.

Financially, economically, militarily, morally.

Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024