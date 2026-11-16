UE va adăuga 113 persoane și entități pe lista de sancțiuni împotriva Rusiei, anunță președinția irlandeză a Consiliului

Uniunea Europeană urmează să aprobe luni 113 noi includeri pe lista de sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat ministrul irlandez de externe, Helen McEntee, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles. Irlanda deține în prezent președinția semestrială a Consiliului UE.

Măsurile preced noi discuții, în această săptămână, asupra celui de-al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, potrivit declarațiilor sale.

McEntee a salutat, de asemenea, perspectivele unei participări europene mai ample la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, după acordul asupra unui cadru de reprezentare convenit vineri de liderii UE la Dublin.

„Cred că, în mod firesc, se va pune întrebarea cum va funcționa acest lucru în continuare. Important este că s-a convenit, în primul rând, ca Europa să fie la masa negocierilor. Până de curând, acest lucru nu se întâmpla”, a declarat aceasta.

Ministra irlandeză a subliniat necesitatea ca participarea europeană la viitoarele discuții să se bazeze pe un mandat și o poziție comune. În opinia sa, implicarea Europei trebuie să depășească problema aranjamentelor de securitate de după o eventuală încetare a focului și să acopere și dimensiunile politică, economică și umanitară.

„Este foarte important să avem acum o structură dincolo de acest cadru, pentru a ne asigura că, la orice reuniuni care vor avea loc, avem un mandat convenit, avem o poziție convenită și ne concentrăm nu doar asupra situației de securitate, pentru că tindem să ne concentrăm doar asupra situației de securitate de după o încetare a focului”, a afirmat McEntee.

Aceasta a pledat pentru clarificarea domeniilor în care Europa trebuie să se implice politic și economic, precum și a sprijinului suplimentar pe care îl poate oferi în plan umanitar, în paralel cu eforturile privind securitatea.

În ciuda progreselor diplomatice, ministra irlandeză a avertizat că acestea nu sunt însoțite de o schimbare a conduitei Moscovei pe teren.

„În pofida întregii aceste evoluții pozitive, Rusia în mod clar nu și-a schimbat poziția. Își continuă atacurile asupra civililor și infrastructurii civile”, a declarat ea.

Vineri, la Dublin, liderii UE au convenit ca Europa să fie reprezentată în negocieri de instituțiile europene și de grupul E5, format din Franța, Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit. Formatul urmărește coordonarea contribuției europene la eforturile diplomatice și menținerea unei poziții comune în discuțiile privind viitorul Ucrainei și securitatea continentului.