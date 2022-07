UE va aloca 1,2 miliarde de euro pentru 61 de proiecte comune ale industriei apărării europene în care sunt implicate și 14 entități din România

În condițiile în care UE se confruntă cu riscul unor întreruperi suplimentare ale livrărilor de gaze din Rusia, Comisia Europeană a propus miercuri un nou instrument legislativ și un plan european pentru a reduce consumul de gaze în Europa cu 15% până în primăvara anului viitor.

Potrivit unui comunicat al Executivului european, toţi consumatorii, administraţiile publice, gospodăriile, proprietarii de clădiri publice, furnizorii de energie şi industria pot şi ar trebui să ia măsuri pentru economisirea gazelor. Comisia va accelera, de asemenea, lucrările privind diversificarea aprovizionării, inclusiv achiziţionarea comună de gaze pentru a consolida posibilitatea UE de a-şi asigura livrări alternative de gaze.

Comisia propune un nou Regulament al Consiliului privind măsurile coordonate de reducere a cererii de gaze, pe baza articolului 122 din Tratat. Noul regulament va stabili ca obiectiv pentru toate statele membre să reducă cererea de gaze cu 15% între 1 august 2022 şi 31 martie 2023.

Noul regulament ar oferi, de asemenea, Comisiei posibilitatea de a declara, după consultarea statelor membre, o „alertă a Uniunii” privind securitatea aprovizionării, impunând tuturor statelor membre o reducere obligatorie a cererii de gaze

„Alerta Uniunii” poate fi declanșată atunci când există un risc substanțial de penurie gravă de gaze sau o cerere de gaze excepțional de mare. Statele membre ar trebui să își actualizeze planurile naționale de urgență până la sfârșitul lunii septembrie pentru a arăta cum intenționează să îndeplinească obiectivul de reducere și ar trebui să raporteze Comisiei progresele înregistrate la fiecare două luni. Statele membre care solicită aprovizionarea cu gaz din solidaritate vor trebui să demonstreze măsurile pe care le-au luat pentru a reduce cererea internă.

Pentru a ajuta statele membre să realizeze reducerile necesare ale cererii, Comisia a adoptat, de asemenea, un Plan european de reducere a cererii de gaze, care stabileşte măsuri, principii şi criterii pentru reducerea coordonată a cererii. Planul se concentrează pe înlocuirea gazului cu alţi combustibili şi pe economisirea generală a energiei în toate sectoarele. Acesta îşi propune să protejeze aprovizionarea gospodăriilor şi a utilizatorilor esenţiali, cum ar fi spitalele, dar şi a industriilor care sunt decisive pentru furnizarea de produse şi servicii esenţiale pentru economie, precum şi pentru lanţurile de aprovizionare şi competitivitatea UE. Planul oferă statelor membre orientări pe care să le ia în considerare atunci când planifică reducerea.

„Rusia folosește gazul pe post de armă. Trebuie să ne ocupăm de securitatea noastră energetică la nivelul UE. Am învățat din pandemie că, dacă acționăm în unitate, putem face față oricărei crize. Așadar, să acționăm împreună pentru a reduce consumul de gaze și pentru a asigura o plasă de siguranță pentru toate țările UE”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

