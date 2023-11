UE va aloca 50 de milioane de euro pentru repararea și modernizarea infrastructurii portuare din Ucraina, anunță Ursula von der Leyen: Împreună vom livra cereale ucrainene în întreaga lume

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a asigurat pe președintele Volodimir Zelenski că poate conta pe UE pentru a exporta cerealele ucrainene pentru a ”hrăni lumea”, anunțând un sprijin suplimentar de 50 de milioane de euro pentru a repara și moderniza infrastructura portuară ucraineană.

”Împreună vom livra cereale ucrainene în întreaga lume. Livrările prin porturile de la Marea Neagră sunt esențiale pentru fluxul de aprovizionare cu alimente la nivel mondial și pentru economia Ucrainei. Felicit Ucraina pentru deschiderea coridorului umanitar la Marea Neagră, care a permis reluarea exporturilor maritime. Pentru a sprijini aceste eforturi, Comisia pune la dispoziție fonduri în valoare de 50 de milioane de euro pentru reparații rapide și modernizarea infrastructurii portuare din Ucraina. Capacitățile portuare îmbunătățite vor accelera exporturile de alimente și alte bunuri pe care Ucraina le furnizează pe piețele globale. În timp, investiția noastră ar trebui să permită porturilor ucrainene să revină la cantitățile de export care existau înainte de război”, a anunțat von der Leyen printr-o scrisoare datată cu data de astăzi, zi în care Ucraina marchează Ziua Comemorării Victimelor Holodomorului, foametea provocată deliberat de Stalin la începutul anilor 1930.

Despite the war, Ukraine keeps feeding the world.

In this effort, you can count on the EU.

We continue enhancing our Solidarity Lanes and will provide €50 million to repair your port infrastructure.

Together we ship Ukrainian grain to the world.@ZelenskyyUa pic.twitter.com/2kEELoEKKD

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2023