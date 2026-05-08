UE va dubla sprijinul financiar pentru securitatea R. Moldova la 120 milioane de euro anual, afirmă Kaja Kallas, la Chișinău, în ajunul zilei Europei: Cea mai mare asistență acordată unei țări, după Ucraina

Uniunea Europeană va intensifica sprijinul militar acordat Republicii Moldova, inclusiv prin dublarea finanțării oferite prin Facilitatea Europeană pentru Pace, a anunțat vineri, la Chișinău, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Maia Sandu.

Într-o vizită realizat în ajunul Zilei Europei, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate a afirmat că Bruxellesul va continua să sprijine consolidarea capacităților de apărare ale Chișinăului, inclusiv în domeniul apărării aeriene.

„Pe măsură ce dronele rusești vă încalcă spațiul aerian, consolidăm apărarea aeriană a Republicii Moldova. Un nou sistem radar finanțat de UE a ajuns deja aici. Acesta va contribui la o mai bună detectare a dronelor rusești”, a declarat Kallas.

Ea a subliniat că Republica Moldova rămâne vizată de „războiul hibrid” purtat de Rusia, însă a insistat că Uniunea Europeană este pregătită să sprijine autoritățile moldovene pentru a face față amenințărilor.

„Republica Moldova rămâne prinsă în războiul hibrid al Rusiei, dar împreună îi putem respinge pe cei care vor să vă facă rău”, a spus oficialul european.

Kaja Kallas a anunțat și o majorare semnificativă a sprijinului financiar destinat sectorului de securitate și apărare al Republicii Moldova prin Facilitatea Europeană pentru Pace (EPF).

„Prin Facilitatea Europeană pentru Pace am oferit deja asistență în valoare de 200 de milioane de euro. Chiar ieri am văzut un nou lot de echipamente vitale livrate Republicii Moldova. Voi propune, de asemenea, statelor membre să dubleze finanțarea EPF la 120 de milioane de euro anual”, a afirmat ea.

Potrivit șefei diplomației europene, aceasta ar reprezenta „cea mai mare măsură de asistență EPF acordată vreodată unei țări beneficiare după Ucraina”.

Oficialul european a făcut referire și la atacurile continue ale Rusiei asupra Ucrainei, criticând propunerea Kremlinului privind o încetare temporară a focului.

„Oferta lui Putin privind o încetare a focului pentru a-și proteja parada militară de la Moscova este o manevră cinică. Ucraina propune armistiții reale. Rusia le propune cu rea-credință, doar pentru a le încălca la scurt timp după aceea”, a declarat Kallas.

Ea a reiterat sprijinul politic al Uniunii Europene pentru aderarea Republicii Moldova la blocul comunitar, apreciind reformele implementate de autoritățile de la Chișinău.

„Uniunea Europeană dorește să avanseze pentru a aduce Republica Moldova în Uniune. Recunoaștem progresul remarcabil pe care l-ați făcut prin implementarea unor reforme dificile”, a afirmat oficialul european.

Totodată, Kallas a transmis că problema Transnistriei nu va împiedica parcursul european al Republicii Moldova.

„Vreau să vă asigur că Transnistria nu va deveni un obstacol pentru viitorul european al Republicii Moldova”, a spus ea.

Înaltul Reprezentant al UE a mai anunțat că la Bruxelles va avea loc în curând al doilea summit UE–Republica Moldova și a reiterat mesajul de susținere al Uniunii pentru Chișinău.

„Mesajul nostru rămâne simplu și clar: Republica Moldova nu este singură. Republica Moldova face parte din Europa”, a declarat Kaja Kallas.