UE va găzdui la Bruxelles al doilea summit post-Brexit cu Regatul Unit. Anunțul, la o zi după ce Burnham a confirmat interferența Rusiei la Brexit

Uniunea Europeană și Regatul Unit vor organiza al doilea summit bilateral pe 20 noiembrie 2026, la Bruxelles, în cadrul căruia liderii vor evalua progresele înregistrate în relația dintre cele două părți și vor discuta despre consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării, energiei, migrației și aplicării legii.

Președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, îl vor primi la Bruxelles pe prim-ministrul britanic Andy Burnham, potrivit unui comunicat al Consiliului publicat luni, la o zi după ce Burnham a devenit primul premier britanic care confirmă interferența Rusiei în referendumul Brexit din 2016, pledând pentru un nou acord post-Brexit cu UE.

Summitul va oferi prilejul consolidării parteneriatului strategic dintre UE și Regatul Unit și al coordonării pozițiilor pentru promovarea păcii și securității în Europa.

„Uniunea Europeană și Regatul Unit sunt parteneri care împărtășesc aceleași valori, uniți de valori comune și interese împărtășite. Securitatea și prosperitatea noastră sunt strâns interconectate, ceea ce face ca un parteneriat solid între noi să fie esențial. Prin aprofundarea cooperării, ne putem consolida capacitatea de a răspunde provocărilor vremurilor noastre, ne putem întări reziliența și putem promova stabilitatea în Europa și dincolo de granițele sale”, a declarat António Costa.

Liderii vor analiza progresele înregistrate în relațiile bilaterale de la primul summit UE–Regatul Unit, desfășurat la Londra la 19 mai 2025. Pe agendă se vor afla parteneriatul în domeniul apărării și securității, energia, normele din domeniul agroalimentar, clima, contactele dintre cetățeni, migrația și cooperarea în aplicarea legii.

De asemenea, reuniunea va permite discutarea etapelor următoare ale relației bilaterale, precum și a problemelor globale și regionale de interes comun. UE și Regatul Unit își reafirmă angajamentul față de valorile comune, multilateralism și ordinea internațională bazată pe reguli.

La finalul summitului, liderii sunt așteptați să adopte o declarație comună.

Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană în 2020, iar relațiile dintre cele două părți sunt reglementate în prezent printr-un set de acorduri, printre care Acordul de retragere, Cadrul Windsor, Acordul comercial și de cooperare și acordul privind Gibraltarul.

Potrivit Consiliului European, aceste acorduri rămân fundamentul relației bilaterale, iar ambele părți vor asigura aplicarea lor integrală, la timp și cu respectarea prevederilor convenite.

La primul summit UE–Regatul Unit, organizat la 19 mai 2025, cele două părți au convenit asupra unui parteneriat strategic și au salutat relansarea agendei de cooperare. Reuniunea din noiembrie urmărește continuarea acestui proces și aprofundarea colaborării în chestiuni bilaterale și globale, în beneficiul cetățenilor ambelor părți.