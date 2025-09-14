COMISIA EUROPEANA
UE va înăspri normele de eliberare a vizelor pentru cetățeni ruși, după ani de presiuni din partea unor țări estice
UE se pregătește să-și înăsprească poziția privind eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși, după ani de presiuni din partea țărilor membre situate de-a lungul frontierei sale estice.
Un oficial al Comisiei Europene a declarat pentru Politico că noile orientări pentru țările din bloc, care vor fi publicate la sfârșitul anului, vor recomanda restricții mai severe privind eliberarea vizelor pentru ruși și cetățenii altor țări ostile.
Doi diplomați europeni din țări vecine cu Rusia au declarat că guvernele lor au făcut presiuni asupra Bruxelles-ului de ani de zile pentru a emite astfel de orientări, unul dintre diplomați descriindu-le ca fiind mult întârziate. Funcționarul Comisiei și diplomații europeni au beneficiat de anonimat, deoarece nu erau autorizați să discute public acest dosar sensibil.
UE a anulat deja acordul de facilitare a vizelor cu Rusia în septembrie 2022, după ce Moscova a lansat invazia pe scară largă împotriva Ucrainei, ceea ce a făcut ca procesul de solicitare a vizelor să devină mai costisitor și mai dificil.
Însă acordarea vizelor rămâne în responsabilitatea fiecărei țări membre, ceea ce înseamnă că Comisia Europeană nu poate impune o interdicție generală asupra intrării rușilor în blocul european.
Prin urmare, politicile naționale variază foarte mult, unele țări, precum Polonia, Cehia, Finlanda, Letonia, Estonia și Lituania, blocând sau limitând sever solicitările de vize din partea rușilor, cu excepția unor cazuri specifice; în timp ce altele, inclusiv Ungaria, Franța, Spania și Italia, acceptă în continuare solicitări de vize din partea rușilor.
În 2024, mai bine de jumătate de milion de ruși au primit vize pentru Spațiul Schengen, potrivit datelor oferite de Comisia Europeană, înregistrându-se o creștere față de 2023, deși încă mult sub nivelurile dinainte de război, când în 2019 au fost eliberate peste 4 milioane de vize.
Strategia viitoare a Comisiei la nivelul întregului bloc, care urmează să fie publicată în decembrie, nu va impune norme obligatorii, ci va stabili mai degrabă recomandări comune, inclusiv criterii mai stricte pentru rușii care intră în bloc, potrivit oficialului Comisiei.
Conform unei solicitări de documente din partea Bruxelles-ului, planul se va „concentra parțial pe abordarea provocărilor emergente, în special a celor legate de riscurile de securitate”.
Liniile directoare preconizate, care sunt încă în discuție, sunt separate de orice potențială interdicție de acordare a vizelor luată în considerare ca parte a următorului pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei.
Citiți și: Germania dorește ca reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen pentru cetățeni ruși să fie incluse în noul pachet european de măsuri punitive contra Moscovei
Letonia a suspendat acordarea vizelor turistice pentru cetățenii ruși în urmă cu trei ani. Întrebată despre noile linii directoare ale UE, ministrul de externe al Letoniei, Baiba Braze, a subliniat necesitatea de a „asigura o abordare unitară și coerentă în întreaga UE” în ceea ce privește eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși.
COMISIA EUROPEANA
România a transmis oficial Planul Național de Redresare și Reziliență renegociat către Comisia Europeană
România a transmis oficial Planul Național de Redresare și Reziliență renegociat către Comisia Europeană.
„Vineri, ora 21:30, sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Pentru efortul excepțional al acestor zile, mulțumesc colegilor mei din DGMRFSC care au lucrat zi-lumină în aceste săptămâni (inclusiv celor care lipsesc din poza noastră de azi), colegilor din toate ministerele pentru transmiterea în regim de urgență a planurilor sectoriale! Le mulțumesc colegilor miniștri pentru implicarea lor și prim-ministrului Ilie Bolojan pentru întreaga susținere”, a transmis pe Facebook ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
Acesta a dezvăluit că urmează aprobarea formală de către Comisia Europeană și apoi decizia Consiliului de miniștrii de Finanțe (ECOFIN), din 20 octombrie.
În luna august, Guvernul a adoptat pașii legislativi necesari prin care se asigură că România poate finaliza proiectele mature cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență, profitând pe deplin de aceste fonduri.
Ordonanța adoptată atunci prevede că proiectele începute, dar cu progres fizic sub 30%, vor fi suspendate, cu posibilitatea de a fi reluate dacă apar surse de finanțare.
Acele proiecte care au un progres de peste 30% rămân în PNRR, cu condiția să fie finalizate până la 31 august 2026.
Valoarea actualizată a Planului Național de Redresare și Reziliență este de 21,62 de miliarde de euro, menținându-se valoarea inițială a componentei nerambursabile de 13,56 miliarde de euro, cu o scădere a părții de împrumuturi la 8,06 miliarde de euro.
COMISIA EUROPEANA
UE alocă încă 40 de milioane de euro pentru a proteja civilii ucraineni de frigul iernii: Trebuie să rămânem uniți în solidaritate
Comisia Europeană alocă 40 de milioane de euro suplimentare sub formă de ajutor umanitar pentru a sprijini populația ucraineană să facă față celei de-a patra ierni de război de agresiune din partea Rusiei.
Potrivit unui comunicat al instituției europene, acest nou sprijin va consolida pregătirea țării pentru iarnă și va proteja civilii împotriva frigului extrem.
„Iarna aduce noi greutăți pentru milioane de ucraineni care suferă deja de pe urma consecințelor războiului purtat de Rusia. Trebuie să rămânem uniți în solidaritate, să ne consolidăm răspunsul umanitar colectiv și să protejăm persoanele cele mai vulnerabile în lunile reci care urmează. Prin această sumă suplimentară de 40 de milioane de euro, ne reafirmăm angajamentul față de poporul ucrainean, cu solidaritate, umanitate și determinare”, a transmis Hadja Lahbib, comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză.
Partenerii UE în domeniul ajutorului umanitar vor furniza materiale pentru adăposturi, vor repara locuințele și centrele pentru persoanele strămutate, vor îmbunătăți accesul la apă, canalizare și încălzire. Finanțarea va include asistență în numerar, combustibili solizi, aparate de încălzire și izolație, precum și puncte de încălzire de urgență.
Se va acorda o atenție specială grupurilor vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă, copiii, persoanele cu handicap și familiile strămutate care trăiesc în tabere colective.
UE a furnizat peste 156 000 de tone de ajutoare umanitare prin intermediul mecanismului său de protecție civilă.
Ca răspuns la distrugerea pe scară largă a infrastructurii energetice a Ucrainei, acest sprijin include echipamente energetice, cum ar fi 9 342 de generatoare de energie electrică, 6 917 transformatoare și milioane de becuri LED cu consum redus de energie.
În paralel, UE și statele sale membre au mobilizat peste 4,2 miliarde EUR în ajutor umanitar pentru Ucraina și țările vecine.
UE a coordonat cu succes și evacuarea medicală a peste 4 500 de pacienți din Ucraina către spitale din 22 de țări europene pentru tratament.
COMISIA EUROPEANA
Ucraina primește încă 1 miliard de euro din contribuția Uniunii Europene la împrumutul G7
Comisia Europeană a plătit Ucrainei cea de a opta tranșă din împrumutul său excepțional de asistență macrofinanciară (AMF), în valoare de 1 miliard de euro, consolidând și mai mult rolul UE de cel mai mare donator al Ucrainei de la începutul războiului de agresiune al Rusiei, sprijinul total ridicându-se la peste 170 de miliarde de euro, informează comunicatul oficial.
În total, AMF se ridică la 18,1 miliarde de euro și reprezintă contribuția UE la inițiativa G7 privind împrumuturile pentru accelerarea extraordinară a veniturilor (ERA), care vizează în mod colectiv acordarea unui sprijin financiar în valoare de aproximativ 45 de miliarde EUR Ucrainei.
Prin această ultimă plată, sprijinul total acordat de Comisie Ucrainei în cadrul acestei AMF se ridică la 10 miliarde de euro de la începutul anului 2025.
După cum a anunțat președinta Ursula von der Leyen miercuri în discursul său privind starea Uniunii, Comisia Europeană va concentra la începutul perioadei 6 miliarde de euro din contribuția UE la inițiativa privind împrumuturile SEC.
Acest lucru va permite UE să sprijine creșterile esențiale ale cheltuielilor militare în această toamnă, ajutând Ucraina să își satisfacă nevoile militare urgente.
Împrumuturile ERA de la partenerii G7, precum și împrumutul AMF acordat de UE sunt rambursate utilizând veniturile din activele blocate ale statului rus deținute în UE.
La 25 august, Mecanismul de coordonare a împrumuturilor pentru Ucraina a plătit o sumă inițială de 1,5 miliarde de euro sub formă de venituri extraordinare, sprijinind Ucraina să achite împrumuturile SEC.
