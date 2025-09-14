UE va înăspri normele de eliberare a vizelor pentru cetățeni ruși, după ani de presiuni din partea unor țări estice

UE se pregătește să-și înăsprească poziția privind eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși, după ani de presiuni din partea țărilor membre situate de-a lungul frontierei sale estice.

Un oficial al Comisiei Europene a declarat pentru Politico că noile orientări pentru țările din bloc, care vor fi publicate la sfârșitul anului, vor recomanda restricții mai severe privind eliberarea vizelor pentru ruși și cetățenii altor țări ostile.

Doi diplomați europeni din țări vecine cu Rusia au declarat că guvernele lor au făcut presiuni asupra Bruxelles-ului de ani de zile pentru a emite astfel de orientări, unul dintre diplomați descriindu-le ca fiind mult întârziate. Funcționarul Comisiei și diplomații europeni au beneficiat de anonimat, deoarece nu erau autorizați să discute public acest dosar sensibil.

UE a anulat deja acordul de facilitare a vizelor cu Rusia în septembrie 2022, după ce Moscova a lansat invazia pe scară largă împotriva Ucrainei, ceea ce a făcut ca procesul de solicitare a vizelor să devină mai costisitor și mai dificil.

Însă acordarea vizelor rămâne în responsabilitatea fiecărei țări membre, ceea ce înseamnă că Comisia Europeană nu poate impune o interdicție generală asupra intrării rușilor în blocul european.

Prin urmare, politicile naționale variază foarte mult, unele țări, precum Polonia, Cehia, Finlanda, Letonia, Estonia și Lituania, blocând sau limitând sever solicitările de vize din partea rușilor, cu excepția unor cazuri specifice; în timp ce altele, inclusiv Ungaria, Franța, Spania și Italia, acceptă în continuare solicitări de vize din partea rușilor.

În 2024, mai bine de jumătate de milion de ruși au primit vize pentru Spațiul Schengen, potrivit datelor oferite de Comisia Europeană, înregistrându-se o creștere față de 2023, deși încă mult sub nivelurile dinainte de război, când în 2019 au fost eliberate peste 4 milioane de vize.

Strategia viitoare a Comisiei la nivelul întregului bloc, care urmează să fie publicată în decembrie, nu va impune norme obligatorii, ci va stabili mai degrabă recomandări comune, inclusiv criterii mai stricte pentru rușii care intră în bloc, potrivit oficialului Comisiei.

Conform unei solicitări de documente din partea Bruxelles-ului, planul se va „concentra parțial pe abordarea provocărilor emergente, în special a celor legate de riscurile de securitate”.

Liniile directoare preconizate, care sunt încă în discuție, sunt separate de orice potențială interdicție de acordare a vizelor luată în considerare ca parte a următorului pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei.

Letonia a suspendat acordarea vizelor turistice pentru cetățenii ruși în urmă cu trei ani. Întrebată despre noile linii directoare ale UE, ministrul de externe al Letoniei, Baiba Braze, a subliniat necesitatea de a „asigura o abordare unitară și coerentă în întreaga UE” în ceea ce privește eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși.