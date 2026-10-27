UE va introduce, începând cu 1 noiembrie, o taxă de manipulare de 2 euro pentru fiecare categorie de produse din coletele comandate online din afara Uniunii Europene

Începând cu 1 noiembrie, Uniunea Europeană va aplica o taxă de manipulare de două euro (2,25 dolari) pentru coletele provenite din afara blocului, în încercarea de a reduce afluxul de mărfuri din China, informează France 24, AFP și RFI.

EU to slap a two-euro ($2.25) handling fee on packages from outside the 27-nation bloc as of November 1 in a bid to curb the influx from China. The new levy — coming just weeks before the Black Friday, Cyber Monday, and Christmas season shopping rushes — will be on top of the EU’s three-euro fee on small parcels https://t.co/vSWVPj8c37 — AFP News Agency (@AFP) October 26, 2026

Taxa, care vine înainte de Black Friday și sezonul sărbătorilor de iarnă, se va aplica fiecărui tip de articol dintr-un colet expediat din afara UE, indiferent de valoarea coletului.

De exemplu, dacă într-un colet se află 10 tricouri, taxa de manipulare va fi de doi euro. Însă dacă un colet conține două pălării și 10 tricouri, taxa va fi de patru euro.

Taxa de procesare se adaugă la taxa de trei euro impusă în iulie pentru coletele mici cu o valoare mai mică de 150 de euro.

Uniunea Europeană insistă că nu se așteaptă ca consumatorii europeni să plătească taxa de procesare, însă comercianții online și vânzătorii pot adăuga o taxă de două euro înainte de finalizarea vânzării.

Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC) și-a exprimat „îngrijorarea că unele platforme ar putea încerca să transfere aceste noi costuri asupra consumatorilor în etapele finale ale achiziției”.

Taxa de procesare de două euro este o taxă permanentă, însă taxa vamală de trei euro aplicabilă coletelor cu valoare redusă este o măsură temporară, valabilă până la 1 iulie 2028.

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Începând cu acea dată, se vor aplica tarife vamale standard, specifice fiecărui produs.

UE va trebui să evalueze valoarea taxei de procesare la fiecare doi ani, pentru a se asigura că aceasta rămâne proporțională cu costul operațiunilor vamale din cadrul blocului.

În 2025, aproape 5,9 miliarde de colete mici (dintre care 93% din China) au intrat pe piața europeană, reprezentând peste 180 în fiecare secundă și de patru ori mai mult decât în 2022.

Taxa de trei euro a generat o scădere de până la 40% a importurilor de colete pe piața europeană, conform cifrelor oferite de ministrul francez de Finanțe.