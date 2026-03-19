UE va investi 330 de milioane de euro pentru a accelera dezvoltarea energiei prin fuziune și pentru a sprijini tehnologiile și competențele din domeniul nuclear

Comisia Europeană a făcut un pas decisiv în dezvoltarea tehnologiilor nucleare odată cu adoptarea programului de lucru pentru Programul Euratom de cercetare și formare pentru anii 2026 și 2027. Prin acoperirea domeniului cercetării și inovării nucleare, programul oferă finanțare complementară programului „Orizont Europa”.

„UE dorește să devină lider mondial în domeniul tehnologiilor nucleare inovatoare, care vor fi esențiale pentru asigurarea independenței noastre energetice, a competitivității și a decarbonizării. De aceea colaborăm strâns cu cercetătorii, industria, start-up-urile și autoritățile de reglementare în ceea ce privește siguranța reactoarelor modulare mici (SMR) și pentru a accelera dezvoltarea energiei de fuziune, cu ambiția de a fi primii care vor transfera energia de fuziune din laborator în rețeaua de distribuție. Pentru aceasta, trebuie să ne asigurăm că excelența noastră științifică se transformă fără sincope în inovare și implementare industrială”, a transmis Ekaterina Zaharieva, comisar pentru start-up-uri, cercetare și inovare.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, programul de lucru pentru perioada 2026-2027 vizează consolidarea independenței energetice, a competitivității și a poziției de lider tehnologic a UE, în paralel cu progresele înregistrate în direcția atingerii neutralității carbonului până în 2050, în conformitate cu prioritățile stabilite în Programul ilustrativ european în domeniul nuclear (PINC), Actul privind industria cu emisii zero, Pactul pentru o industrie curată și Strategia privind reactoarele modulare mici (SMR) , prezentate de președinta von der Leyen la Summitul privind energia nucleară din 10 martie, de la Paris.

În plus, acesta va sprijini dezvoltarea tehnologiilor relevante pentru fuziune – un pas important către viitoarea Strategie a UE privind fuziunea.

Accelerarea dezvoltării energiei de fuziune ca sursă de energie a viitorului

Energia nucleara prin fuziune are potențialul de a revoluționa peisajul energetic al Europei. UE își propune să conecteze la rețea prima centrală electrică comercială pe bază de fuziune, oferind energie curată, accesibilă și sigură cetățenilor și întreprinderilor europene. Prin urmare, programul de lucru pentru perioada 2026-2027 va aloca 222 de milioane de euro pentru a accelera trecerea energiei de fuziune de la stadiul de laborator la rețeaua electrică, prin:

Înființarea unui nou parteneriat public-privat (PPP) european în domeniul energiei prin fuziune, pentru a contribui la dezvoltarea unor tehnologii de fuziune viabile din punct de vedere comercial și la construirea unui lanț de aprovizionare european solid.

Sprijinirea inițiativelor legate de fuziune în cadrul instrumentelor Consiliului European pentru Inovare, pentru a ajuta start-up-urile emergente din domeniul fuziunii să se dezvolte și să-și perfecționeze tehnologiile în UE, atrăgând în același timp investiții private.

Acordarea de prioritate cercetării fundamentale în domeniul fuziunii și formării de specialiști în acest domeniu, alături de exploatarea în comun a instalațiilor de cercetare.

Investiții în inovare, siguranță și talente în domeniul nuclear

Având în vedere că se preconizează o dublare a cererii de energie electrică în UE până în 2050, programul de lucru pentru perioada 2026-2027 este conceput pentru a consolida capacitatea UE de a se baza pe excelența în cercetare, inovare și talente în vederea dezvoltării în condiții de siguranță a unor tehnologii curate și cu emisii reduse de carbon „fabricate în Europa”.

În domeniul fisiunii nucleare (108 milioane EUR), cercetarea colaborativă finanțată de program se va concentra, printre altele, pe gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor radioactive, protecția împotriva radiațiilor și inovarea în domeniul materialelor nucleare. În plus, programul va aborda cercetarea privind siguranța exploatării pe termen lung a centralelor nucleare actuale, a reactoarelor modulare mici (SMR), a reactoarelor avansate și a combustibililor nucleari.

În plus, programul se va concentra pe progresele din medicina nucleară, finanțând cercetarea pentru a spori autonomia UE în furnizarea de izotopi pentru terapii noi de medicină nucleară.

În cele din urmă, programul va avea ca obiectiv atragerea de talente din domeniul nuclear atât din interiorul, cât și din afara Uniunii Europene, de exemplu prin intermediul granturilor Marie Sklodowska-Curie.

De asemenea, programul va facilita accesul liber la peste 230 de instalații de cercetare nucleară din întreaga UE, precum și integrarea în continuare a cercetătorilor ucraineni din domeniul nuclear în Spațiul european de cercetare.