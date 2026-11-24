Comisia Europeană a anunțat marți introducerea, de la 1 decembrie, a unor măsuri de salvgardare care vor limita importurile de autoturisme hibride în UE, în urma creșterii semnificative a acestora începând din 2023.

Potrivit comunicatului oficial, măsura urmărește să protejeze producătorii europeni, care pierd cotă de piață, și vine în urma înțelegerii convenite luna trecută între Bruxelles și Beijing pentru temperarea exporturilor chineze de vehicule hibride către piața europeană.

Potrivit Comisiei Europene, investigația derulată în acest caz a arătat că producătorii europeni de autoturisme hibride pierd cotă de piață, în condițiile creșterii importurilor, ceea ce pune în pericol viabilitatea pe termen lung a activităților lor în acest segment.

Executivul european consideră că există o amenințare iminentă de prejudiciere gravă a industriei UE, care justifică adoptarea unor măsuri de salvgardare.

Noile restricții vor lua forma unor contingente de import stabilite pentru fiecare țară exportatoare. Acestea vor prevedea cantitatea maximă de autoturisme hibride care poate fi importată în UE pe durata aplicării măsurilor provizorii. Importurile care depășesc limitele stabilite nu vor fi permise.

Contingentele vor fi alocate atât individual, țărilor care au reprezentat peste 2% din importurile UE în 2025, cât și printr-un contingent rezidual destinat tuturor celorlalte țări de origine. Pentru țările care beneficiază de contingente individuale, nivelul acestora a fost stabilit pornind de la volumul importurilor din 2025, majorat cu puțin peste 15%.

Măsurile provizorii vor fi aplicate pentru o perioadă de maximum 200 de zile. Comisia Europeană poate adopta măsuri definitive în termen de nouă luni de la inițierea investigației, perioadă care poate fi prelungită cu cel mult două luni.