UE va livra Ucrainei în luna august primul sprijin militar finanțat din profiturile excepționale generate de activele rusești blocate: 1,4 miliarde de euro pentru muniție și apărare aeriană

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, i-a reconfirmat ministrului ucrainean al Apărării, Rustem Umerov, ”angajamentul UE de a continua să ofere asistență militară Ucrainei, acum și pe termen lung”.

Oficialul european a anunțat într-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter, că Uniunea Europeană va ”livra în curând prima tranșă din profiturile excepționale din activele înghețate ale Rusiei: 1,4 miliarde de euro pentru muniție, apărare aeriană și sprijin pentru industria de apărare a Ucrainei”.

Conform mențiunilor ministrului ucrainean de externe, acești bani ar urma să fie livrați Kievului în luna august.

”Mulțumesc UE pentru decizia importantă privind utilizarea profiturilor din activele rusești înghețate pentru Fondul de asistență pentru Ucraina, care urmează să fie direcționate către nevoile de apărare ale Ucrainei. În total 2,5-3 miliarde de euro anual. Prima tranșă de 1,4-1,5 miliarde de euro va deveni disponibilă la începutul lunii august 2024 și va fi cheltuită pentru: muniție, apărare aeriană și sprijin pentru producătorii ucraineni. Echipamentele finanțate de UE urmează să fie livrate Ucrainei până la sfârșitul anului 2024”, a detaliat Rustem Umerov.

