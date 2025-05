UE va pune capăt dependenței sale de energia din Rusia până în 2027, anunță Comisia Europeană

UE va pune capăt dependenței de energia rusă prin oprirea importului de gaze și petrol din Rusia și prin eliminarea treptată a energiei nucleare rusești, asigurând în același timp aprovizionarea cu energie și prețuri stabile la energie în întreaga Uniune, a anunțat marți Comisia Europeană, prezentând Foaia de parcurs REPowerEU, care deschide calea pentru a asigura independența energetică deplină a UE față de Rusia, conform unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În pofida progreselor semnificative înregistrate în cadrul planului REPowerEU și prin intermediul sancțiunilor de la invadarea Ucrainei de către Rusia, în 2024 UE a înregistrat o redresare a importurilor de gaze din Rusia. Prin urmare, sunt necesare acțiuni mai coordonate, deoarece dependența excesivă a UE de importurile de energie din Rusia reprezintă o amenințare la adresa securității.

“Războiul din Ucraina a expus cu brutalitate riscurile de șantaj, constrângere economică și șocuri ale prețurilor. Prin REPowerEU, ne-am diversificat aprovizionarea cu energie și am redus drastic dependența anterioară a Europei de combustibilii fosili din Rusia. Acum este momentul ca Europa să își întrerupă complet legăturile energetice cu un furnizor nefiabil. Iar energia care vine pe continentul nostru nu ar trebui să plătească pentru un război de agresiune împotriva Ucrainei. Datorăm acest lucru cetățenilor noștri, întreprinderilor noastre și curajoșilor noștri prieteni ucraineni”, a declarat Ursula von der Leyen, citată în comunicat.

Today, we take an important step towards Europe’s energy independence.

With our Roadmap, we will complete the phasing out of all remaining Russian energy into our Union.

While ensuring stable supplies for businesses and consumers.

This is REPowerEU in action ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 6, 2025