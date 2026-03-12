UE va răspunde „cu fermitate și proporțional” la orice încălcare a acordului comercial cu SUA

UE va răspunde „cu fermitate și proporțional” la orice încălcare a acordului comercial încheiat anul trecut cu SUA, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, informează Politico Europe.

Reacția purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene vine după ce Statele Unite au lansat peste noapte anchete privind practici comerciale neloiale împotriva UE și a altor țări.

Ancheta de amploare ar putea duce la impunerea de noi tarife, ceea ce a stârnit îngrijorarea la Bruxelles că acest lucru ar încălca termenii acordului încheiat la complexul de golf Turnberry al președintelui Donald Trump din Scoția.

„Nu am primit niciun indiciu că administrația SUA intenționează să se abată de la aceste angajamente”, a declarat Gill într-o conferință de presă. El a adăugat că executivul european va contacta omologii săi americani pentru a clarifica modul în care anchetele ar afecta acordul de la Turnberry.

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a declarat miercuri că departamentul său analizează dacă politicile țărilor alimentează capacitatea excesivă de producție – producând mult mai multe bunuri decât susține cererea – ceea ce, potrivit oficialilor, poate inunda piețele globale și poate afecta producătorii americani.

Așa-numitele anchete din secțiunea 301 vin după ce Curtea Supremă a SUA a anulat luna trecută tarifele inițiale cu aplicare generală ale lui Trump. Casa Albă a impus ulterior tarife generale de 10% în perioada de tranziție, în timp ce lucrează la adoptarea de noi taxe.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, i-a dat săptămâna aceasta asigurări personale comisarului european pentru comerț, Maroc Sefcovic, că SUA intenționează să respecte acordul comercial transatlantic, care stabilește un plafon tarifar de maximum 15% pentru majoritatea exporturilor UE.

În contextul turbulențelor geopolitice în creștere, Uniunea Europeană încearcă să își diversifice parteneriatele comerciale și să le consolideze pe cele existente.

În context, Parlamentul European a solicitat o cooperare mai strânsă între UE și Canada, în vreme ce Comisia Europeană a trecut la aplicarea provizorie a acordului comercial UE-Mercosur.