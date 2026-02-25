UE va stabili pe 25 martie cine va găzdui noua Autoritate Vamală a Uniunii Europene. Bucureștiul, între cele 9 orașe candidate

CONSILIUL UE
Consiliul Uniunii Europene a aprobat miercuri, în mod formal, procedura convenită cu Parlamentul European pentru selectarea unui oraș-gazdă pentru noua Autoritate Vamală a UE (EUCA), Autoritatea urmând să aibă sarcina de a coordona acțiunile vamale și de a sprijini activitatea autorităților vamale naționale în mod coerent la nivelul întregii Uniuni, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Înțelegerea comună finalizată astăzi stabilește un proces decizional solid, care respectă autonomia fiecărei instituții. Decizia finală privind sediul va fi luată la 25 martie, în cadrul unei reuniuni informale interinstituționale la nivel politic între co-legiuitori.
În octombrie 2025, Comisia Europeană a lansat un apel pentru ca statele membre să își exprime interesul de a găzdui EUCA. Nouă state membre au depus candidaturi până la termenul-limită: Belgia (Liège), Croația (Zagreb), Franța (Lille), Italia (Roma), Țările de Jos (Haga), Polonia (Varșovia), Portugalia (Porto), România (București) și Spania (Málaga).
În baza procedurii convenite, Consiliul și Parlamentul vor selecta fiecare, în mod independent, câte două orașe candidate preferate dintre cele nouă care au depus aplicații, pe baza unei evaluări realizate de Comisia Europeană.
Citiți și România și-a prezentat candidatura pentru găzduirea Autorității Vamale a UE. Nazare: Întreaga noastră ofertă se construiește pe viteză și capacitate
Cele două instituții se vor reuni ulterior pentru a-și dezvălui selecțiile. Dacă un candidat figurează pe ambele liste scurte, acesta va fi declarat automat selectat, fără a mai fi necesar un vot suplimentar. Dacă nu există suprapunere, co-legiuitorii vor trece la o serie de runde de vot pentru a desemna un candidat.
Consiliul și Parlamentul își vor selecta candidații preferați la 25 martie. În aceeași zi, co-legiuitorii se vor reuni pentru a-și prezenta opțiunile și pentru a desfășura runde de vot, dacă va fi necesar.
Înființarea EUCA face parte din procesul de reformare a cadrului vamal general al UE, astfel încât acesta să poată face față presiunilor semnificative generate de creșterea fluxurilor comerciale, de fragmentarea sistemelor naționale, de ascensiunea rapidă a comerțului electronic și de schimbările geopolitice. Negocierile dintre Consiliu și Parlamentul European privind această reformă amplă sunt în curs.
Statele membre amenință să dea Comisia în judecată pentru acordarea de competențe suplimentare Parlamentului European în procesul decizional și afectarea echilibrului instituțional
Statele membre ale Uniunii Europene, reunite în Consiliu, amenință cu acțiuni legale în legătură cu un acord recent între Parlamentul European și Comisia Europeană, care ar acorda legislativului european competențe suplimentare care ar putea afecta echilibrul instituțional stabilit prin Tratate, potrivit unei scrisori obținute de Politico.
Scrisoarea, a cărei formulare finală urmează să fie aprobată miercuri de statele membre, contestă acordul-cadru încheiat anul trecut între Parlament și Comisie, care extinde rolul legislativului în procesul decizional.
Consiliul UE, care reprezintă guvernele naționale, și Parlamentul European sunt co-legiuitori și adoptă împreună legislația propusă de Comisie. În ultimii ani, Parlamentul a încercat să își consolideze influența în procesul legislativ, inclusiv prin acorduri interinstituționale și prin acțiuni în fața Curții de Justiție atunci când a considerat că prerogativele sale sunt limitate.
„Consiliul și-a exprimat în mod repetat rezervele puternice” față de acest acord, se arată în proiectul de scrisoare, precum și față de „compatibilitatea sa cu principiile prevăzute în Tratate”.
Nemulțumirea statelor membre vizează în special angajamentul Comisiei de a asigura Consiliului și Parlamentului „tratament egal” în procesul legislativ.
„Nu este cazul pentru acest lucru”, se afirmă în draftul de scrisoare, invocând faptul că Tratatele fondatoare ale UE conferă Consiliului competențe distincte și, în anumite situații, superioare celor ale Parlamentului.
Un alt punct sensibil îl reprezintă creșterea influenței eurodeputaților în negocierile internaționale, inclusiv în contextul acordului comercial cu grupul Mercosur, a cărui implementare a fost amânată de Parlament după ce capitalele ajunseseră la un compromis.
Potrivit documentului, dacă Parlamentul și Comisia nu modifică secțiunile considerate „problematice”, „Consiliul își rezervă dreptul de a lua orice măsuri adecvate pentru a-și apăra prerogativele, inclusiv sesizarea Curții”, referire la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Acordul-cadru a fost semnat în septembrie de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după nouă luni de negocieri. Documentul urmează să fie ratificat de plenul Parlamentului în martie, iar ulterior aprobat formal de Comisie.
Negociatorul-șef al Parlamentului, eurodeputatul german Sven Simon, a respins criticile privind un dezechilibru instituțional.
„Sunt încrezător în evaluarea noastră privind competențele și echilibrul instituțional și nu văd niciun motiv de îngrijorare în privința unor eventuale proceduri în fața Curții de Justiție”, a declarat acesta pentru Politico.
El a adăugat că este „regretabil” faptul că statele membre par „tot mai preocupate de defensiva instituțională, reflexe naționale și detalii procedurale, în loc să se concentreze pe responsabilitatea comună de a avansa decisiv proiectul european”.
UE adaugă alte opt persoane pe lista de sancțiuni, ca urmare a implicării lor în încălcări ale drepturilor omului și în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Rusia
Consiliul Uniunii Europene a impus măsuri restrictive împotriva a opt persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Rusia.
Noile măsuri vizează membri ai sistemului judiciar – doi judecători, un procuror și un anchetator – implicați în procese cu motivație politică, responsabili de condamnarea activiștilor ruși Dmitry Skurikhin și Oleg Belousov pe baza unor acuzații cu motivație politică, informează Consiliul UE printr-un comunicat.
În plus, măsurile convenite astăzi vizează șefii coloniilor penale și ai unui centru de detenție preventivă, unde prizonierii politici Aleksei Gorinov, Pavel Kushnir, Mikhail Kriger și jurnalista Maria Ponomarenko, care s-au pronunțat împotriva războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și au criticat regimul lui Putin, au fost deținuți și ținuți în izolare și în condiții inumane și degradante.
Persoanele desemnate astăzi fac obiectul înghețării activelor, iar cetățenilor și întreprinderilor din UE li se interzice să le pună la dispoziție fonduri. De asemenea, le este interzisă intrarea sau tranzitarea teritoriului UE.
UE își menține poziția fermă de condamnare a încălcărilor drepturilor omului și a represiunilor din Rusia și este profund îngrijorată de deteriorarea continuă a situației drepturilor omului în această țară, în special în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
În martie 2024, Consiliul a instituit un nou cadru pentru măsuri restrictive împotriva persoanelor responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Rusia, ca răspuns al UE la represiunea crescândă și sistematică din Rusia. Noul cadru a fost instituit în urma decesului lui Aleksei Navalnîi.
Regimul permite UE să vizeze și persoanele care sprijină sau sunt implicate în faptele reprobabile menționate mai sus. În plus, acesta prevede restricții comerciale privind exportul către Rusia de echipamente care ar putea fi utilizate pentru represiune internă și pentru monitorizarea sau interceptarea telecomunicațiilor.
Ministrul ucrainean de Externe, mesaj pentru Ungaria și Slovacia: Transmiteți plângerile voastre la Moscova
Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha, a sugerat Ungariei și Slovaciei să transmită Rusiei nemulțumirile cu privire la oprirea livrării petrolului prin conducta Drujba și a acuzat Budapesta și Bratislava că acționează în favoarea „agresorului rus”.
Într-o intervenție online în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe din UE, oficialul ucrainean a amintit că Nici guvernul maghiar, nici cel slovac nu au condamnat atacul Rusiei din 27 ianuarie asupra infrastructurii petroliere, care a avariat infrastructura conductei petroliere Drujba, informează Politico Europe.
„În schimb, aceste țări recurg la șantaj și ultimatumuri, amenințând că vor bloca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni și creditul european, precum și că vor opri furnizarea de energie electrică, gaz și combustibil către Ucraina”, a declarat luni ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha.
Today at the EU Foreign Affairs Council I reiterated that Hungarian and Slovak ultimatums should be directed only to the Kremlin.
These two countries cannot hold the entire EU hostage. We call on both to engage in constructive cooperation and responsible behaviour.
Ahead of the… pic.twitter.com/lGm97JXGga
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 23, 2026
„Aceste două țări nu pot ține întreaga UE ostatică, iar ultimatumurile Ungariei și Slovaciei ar trebui adresate numai Kremlinului”, a adăugat el.
„Acțiunile Budapestei și Bratislavei joacă în prezent numai în favoarea agresorului rus”, a avertizat Sybiha, solicitând Budapestei și Bratislavei să dea dovadă de „cooperare constructivă” și „comportament responsabil”.
„Este extrem de important să continuăm și să intensificăm presiunea asupra Moscovei”, a subliniat ministrul.
Livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia au fost întrerupte din 27 ianuarie, când Kievul a declarat că o dronă rusească a lovit echipamentele conductei din vestul Ucrainei. Slovacia și Ungaria acuză Ucraina că întârzie reparațiile din motive politice.
Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a declarat sâmbătă că va întrerupe furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina, dacă Kievul nu va relua tranzitul petrolului rusesc către Slovacia prin teritoriul ucrainean. Viktor Orbán, premierul Ungariei, a lansat o amenințare similară cu câteva zile înainte.
Drept reacție, Ucraina a condamnat „ultimatumurile și șantajul” energetic al Ungariei și Slovaciei și s-a arătat dispusă să asigure livrările de țiței rusesc prin rute alternative.
În ultima săptămână, această problemă a devenit un punct fierbinte, Budapesta și Bratislava acuzând Kievul că întârzie în mod deliberat repararea conductei pentru a exercita presiuni politice. Este un moment sensibil din punct de vedere politic, în special pentru Orbán, care se află în urma partidului de opoziție Tisza în sondajele de opinie înaintea alegerilor naționale din aprilie, care amenință să pună capăt celor 16 ani de guvernare.
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a intensificat presiunea duminică, promițând să blocheze ultimul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, pe care țările membre speră să îl adopte luni.
Budapesta a amenințat separat, printr-o scrisoare trimiă de Viktor Orban președintelui Consiliului European, Antonio Costa, că va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, de care Kievul are nevoie pentru a continua lupta înainte ca fondurile sale de război să se epuizeze în aprilie.
Șantajul Budapestei, deloc sporadic, a stârnit indignarea mai multor miniștri de Externe din UE.
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a criticat Ungaria pentru că a uitat cum este să te opui unei invazii rusești, referindu-se aparent la trupele sovietice care au mărșăluit spre Budapesta în 1956.
„Ceea ce mă șochează fundamental este că, în timp ce Ucraina se apără în fața armatei ruse, ungurii ar trebui să înțeleagă cum este… M-aș fi așteptat la un sentiment mult mai puternic de solidaritate din partea Ungariei față de Ucraina”, a spus el.
În schimb, el a afirmat că premierul ungar Viktor Orbán a prezentat Kievul ca fiind inamicul și „acum încearcă să exploateze această narațiune” pentru a câștiga alegerile generale din aprilie. Orbán, care se află la putere de aproape două decenii, se află în urma în sondaje față de reprezentantul opoziției în ascensiune.
În timp ce Wadephul a declarat că va „îndeamna (Ungaria) să-și reconsidere poziția” în cadrul reuniunii de astăzi, iar Budrys a solicitat o „discuție deschisă și sinceră”, mai mulți miniștri de externe și-au exprimat scepticismul cu privire la posibilitatea de a convinge Budapesta în viitorul apropiat.
Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a avertizat: „Cred că astăzi nu se vor înregistra progrese în această privință, dar vom continua cu siguranță să facem presiuni”.
„Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară”, semnalează Franța
Zelenski anunță că vor avea loc discuții cu SUA joi, la Geneva, privind reconstrucția Ucrainei și noi contacte trilaterale cu Rusia în martie
România intră în mecanismul european EastInvest, o platformă de finanțare vizând investiții de cel puțin 28 miliarde euro pentru regiunile de frontieră estică ale UE
Comisia Europeană propune ca UE să devină membru fondator al Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina: Rusia va trebui să plătească
UE așteaptă „curând vești mai bune” din SUA privind reducerea taxelor de 50% la produsele cu oțel și aluminiu (Bloomberg)
Comisia Europeană propune deschiderea negocierilor privind extinderea zonei de „roaming ca acasă” a UE la țările din Balcanii de Vest
ASE își consolidează prezența internațională și continuă să construiască parteneriate relevante pentru viitorul educației economice, participând la APAIE 2026 International Conference and Exhibition
România urmărește consolidarea cooperării europene în politicile farmaceutice și implementarea EHDS, la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din UE
ICI București a organizat RoNCC Connect, eveniment dedicat consolidării comunității din jurul calculului de înaltă performanță, inteligenței artificiale și calculului cuantic
