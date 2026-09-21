UE vrea „cea mai strânsă relație posibilă” cu Canada. Antonio Costa explică ce ar însemna statutul de „membru asociat”

Uniunea Europeană dorește să dezvolte „cea mai strânsă relație posibilă” cu Canada și să extindă cooperarea dincolo de comerț, către apărare, securitate, investiții și tehnologii emergente, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-un interviu acordat Politico. Conținutul eventualului statut de „membru asociat” urmează să fie definit împreună cu Ottawa.

Declarațiile lui Costa vin după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus ca statul canadian să devină primul „membru asociat” al UE.

Inițiativa a surprins mai multe guverne europene, care nu fuseseră consultate în prealabil și încearcă încă să stabilească ce drepturi, obligații și forme de cooperare ar presupune o asemenea relație, potrivit Politico.

Statutul de „membru asociat” nu există în prezent în tratatele Uniunii Europene și nu trebuie confundat nici cu aderarea, nici cu acordurile de asociere pe care UE le-a încheiat cu alte țări.

Întrebat cum definește conceptul, Antonio Costa a declarat că acesta înseamnă, în esență, că UE dorește „să facă mai mult și să acționeze cât mai mult posibil alături de Canada”.

Președintele Consiliului European a remarcat că există „mica problemă” că statul canadian nu este o țară europeană din punct de vedere geografic și, prin urmare, nu poate solicita aderarea la Uniunea Europeană.

Canada nu urmărește însă să devină membru deplin al UE. Premierul Mark Carney a vorbit despre construirea unei „alianțe unice” cu Europa, bazată pe valori și interese comune.

Apropierea de UE face parte din strategia guvernului canadian de a reduce dependența economică față de Statele Unite, pe fondul deteriorării relațiilor cu Washingtonul. Președintele Donald Trump a impus luna trecută noi taxe vamale produselor canadiene și a amenințat în repetate rânduri că va transforma Canada în „al 51-lea stat” american.

UE și Canada au deja un acord comercial amplu, CETA, semnat în 2016 și aplicat provizoriu începând din anul următor. Acordul nu a fost însă ratificat de zece state membre ale Uniunii, printre care Franța, Italia și Belgia, astfel încât nu a intrat integral în vigoare.

Potrivit lui Costa, viitoarea relație nu ar trebui limitată la schimburile comerciale. Cele două părți ar putea aprofunda cooperarea în domeniul apărării și securității și ar putea dezvolta investiții comune în inteligență artificială, tehnologii cuantice și alte sectoare strategice.

UE și Canada ar putea coopera, de asemenea, pentru apărarea democrației, în condițiile în care sunt parteneri care împărtășesc aceleași valori și pot avea încredere unul în celălalt, a mai spus președintele Consiliului European.

Summitul UE–Canada programat în perioada 29–30 octombrie, la Montreal, va reprezenta un moment important pentru definirea viitorului parteneriat și pentru clarificarea sensului concret al formulei de „membru asociat”.

Orice structură oficială care ar crea drepturi și obligații pentru Canada în raport cu Uniunea ar necesita însă negocierea unui cadru juridic și acordul statelor membre.

Ca un nou semn al apropierii, Antonio Costa va organiza luni, la New York, împreună cu Mark Carney și președintele Kenyei, William Ruto, un eveniment public dedicat multilateralismului, în marja Adunării Generale a ONU.