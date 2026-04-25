UE vrea să-și intensifice cooperarea economică și de securitate cu partenerii din Orientul Mijlociu: „Nu suntem doar parteneri în gestionarea crizelor. Suntem parteneri pentru viitor”

Uniunea Europeană își propune să își intensifice cooperarea economică și în domeniul securității cu partenerii din Orientul Mijlociu, în contextul impactului direct al conflictului regional asupra economiei și stabilității europene, au subliniat liderii europeni la reuniunea desfășurată la Nicosia, în marja Consiliului European informal.

Declarațiile vin după întâlnirea liderilor UE cu reprezentanții din Liban, Egipt, Siria, Iordania și statele din Golf, pe fondul tensiunilor generate de conflictul cu Iranul și blocajele din Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul comercializat la nivel global.

În acest context, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat prelungirea încetării focului dintre Statele Unite și Iran, precum și dintre Israel și Liban, subliniind că obiectivul comun este negocierea unei păci durabile.

„Salutăm prelungirea încetării focului dintre Statele Unite și Iran. Și încetarea focului dintre Liban și Israel. Obiectivul nostru comun este acum să negociem un sfârșit durabil al războiului”, a declarat aceasta.

Totodată, liderii europeni insistă asupra restabilirii libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, fără taxe, și asupra abordării programului nuclear și balistic al Iranului, în condițiile în care riscurile de securitate au devenit tot mai evidente.

„O amenințare la adresa unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz este o amenințare pentru o fabrică, de exemplu, în Belgia”, a subliniat Ursula von der Leyen.

La rândul său, președintele Consiliului European, António Costa, a evidențiat interdependența profundă dintre securitatea Europei și cea a Orientului Mijlociu, arătând că evoluțiile recente au demonstrat cât de strâns sunt legate cele două regiuni.

„Situația actuală arată clar cât de strâns este legată securitatea Europei de cea a Orientului Mijlociu și cât de vitală a devenit cooperarea noastră în domeniul securității și apărării”, a afirmat acesta, adăugând că, deși Uniunea Europeană nu este parte directă în conflict, „vom face parte din soluție”.

În paralel, criza din regiune are deja efecte economice semnificative pentru Europa, în special prin creșterea prețurilor la energie, determinată de perturbarea fluxurilor din Strâmtoarea Ormuz. „

De la începutul acestui conflict, factura noastră pentru importurile de combustibili fosili a crescut cu peste 25 miliarde de euro, fără să primim energie în plus”, a declarat președinta Comisiei Europene, subliniind necesitatea reducerii dependenței de combustibili fosili importați și accelerării tranziției către surse de energie curate și interne.

În același timp, Bruxelles-ul urmărește extinderea parteneriatelor strategice cu statele din regiune, inclusiv prin pachete de investiții și inițiative de conectivitate, dar și printr-o cooperare mai amplă în domeniul securității și apărării.

„În vremuri de criză, legăturile devin mai puternice. Nu suntem doar parteneri în gestionarea crizelor. Suntem parteneri pentru viitor”, a afirmat Ursula von der Leyen.

În acest sens, Comisia Europeană propune inclusiv extinderea misiunilor existente, precum Operațiunea ASPIDES, către o coordonare maritimă comună mai avansată, în condițiile în care securitatea rutelor comerciale devine o prioritate strategică.

„Am putea lua în considerare extinderea misiunilor precum Operațiunea ASPIDES, evoluând de la simpla protecție la o coordonare maritimă comună sofisticată”, a precizat aceasta, atrăgând atenția și asupra riscurilor legate de proliferarea dronelor și rachetelor. „Amenințarea proliferării în masă a dronelor și rachetelor este o realitate comună. Ar trebui să stabilim o cooperare structurală pentru extinderea producției de apărare”, a adăugat președinta Comisiei.

De asemenea, Uniunea Europeană vizează diversificarea infrastructurii de export pentru a reduce dependența de blocajele din Ormuz și avansarea unor proiecte de conectivitate precum coridorul economic India–Orientul Mijlociu–Europa, considerat esențial pentru securizarea lanțurilor globale de aprovizionare. În paralel, dialogul politic cu Siria este intensificat, inclusiv prin reluarea acordului de cooperare și lansarea unui dialog politic la nivel înalt, în perspectiva unei relații mai aprofundate.

„Să construim împreună o regiune în care pacea nu este doar absența războiului, ci prezența unui viitor sigur și prosper pentru toți cetățenii noștri”, a îndemnat șefa Comisiei Europene.