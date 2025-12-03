INTERNAȚIONAL
“Ultima șansă a Occidentului” – apelul lui Stubb: Ordinea liberală este pe moarte. Vestul global și Estul global se luptă pentru inimile și mințile Sudului global, care va decide direcția noii ordini mondiale
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, avertizează că lumea a intrat într-un moment istoric decisiv și instabil, unul în care ordinea post-1945 se destramă, iar o nouă arhitectură globală prinde contur rapid. Într-un articol publicat marți în prestigioasa revistă Foreign Affairs, Stubb constată că Occidentul se află în fața ultimei șanse de a construi o nouă ordine globală înainte de a fi prea târziu.
În apelul său editorial intitulat “The West’s Last Chance: How to Build a New Global Order Before It’s Too Late”, Stubb susține că sistemul internațional se schimbă atât de profund încât următorul deceniu va determina dacă Occidentul rămâne un actor central sau este marginalizat de noile constelații de putere.
“Lumea s-a schimbat mai mult în ultimii patru ani decât în precedenții 30. Fluxurile noastre de știri abundă în conflicte și tragedii. Rusia bombardează Ucraina, Orientul Mijlociu fierbe, iar în Africa războaiele fac ravagii. Pe măsură ce conflictele se înmulțesc, democrațiile, se pare, se află în declin. Epoca de după Războiul Rece s-a încheiat. În ciuda speranțelor care au urmat căderii Zidului Berlinului, lumea nu s-a unit în îmbrățișarea democrației și a capitalismului de piață. De fapt, forțele care ar fi trebuit să apropie lumea – comerțul, energia, tehnologia și informația – acum o dezbină”, este pasajul cu care liderul finlandez setează cadrul argumentației sale.
Diagnosticul lui Stubb este direct. „Trăim într-o nouă lume a dezordinii. Ordinea liberală, bazată pe reguli, care a apărut după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, este acum pe moarte. Cooperarea multilaterală lasă loc competiției multipolare”, spune el, bazându-se pe aserțiunea că invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022 este nu numai o criză de securitate europeană, ci și o ruptură sistemică, momentul în care consensul post-Război Rece a cedat definitiv locul unui peisaj global mai dur.
Alexander Stubb operează cu cele două concepte ale multilateralismului și multipolarității, arătând că în timp ce multilateralismul conduce la ordine, multipolaritatea tinde spre dezordine și conflict.
Observând o tensiune în creștere între promotorii multilateralismului și cei care vorbesc limbajul multipolarității și tranzacționalismului, președintele finlandez decriptează organizații regionale precum Uniunea Europeană, Uniunea Africană, ASEAN sau Mercosur ca actori ai multilateralismului, identifică China ca un actor ce „promovează multipolaritatea cu nuanțe de multilateralism” și care alături de Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud doresc o ordine multipolară, plasând, în cele din urmă, Statele Unite într-o logică în schimbare, de la multilateralism la tranzacționalism.
Pentru a fi și mai sugestiv în comparația sa, președintele Finlandei arată cum înțelegerile de la Yalta de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial au fost un moment de multipolarism, iar acordurile de la Heksinki din 1975 au fost expresia unui multilateralism.
Școlit în Statele Unite (Universitatea Furman), Franța (Sorbona), Marea Britanie (London School of Economics) și la Colegiul Europei din Bruges, Stubb respinge ideea unei noi lumi bipolare, referindu-se la rivalitatea sistemică sino-americană și rolul tot mai mare al puterilor emergente.
„Competiția între marile puteri a revenit, rivalitatea dintre China și Statele Unite conturând cadrul geopoliticii. Dar aceasta nu este singura forță care modelează ordinea globală. Puterile emergente de nivel mediu, inclusiv Brazilia, India, Mexic, Nigeria, Arabia Saudită, Africa de Sud și Turcia, au devenit factori de schimbare”, scrie președintele finlandez.
Potrivit acestuia, toate aceste țări, „împreună, au mijloacele economice și greutatea geopolitică pentru a înclina ordinea globală spre stabilitate sau spre o turbulență și mai mare”.
În timp ce respinge ideea unei noi lumi bipolare, Stubb descrie o structură globală în trei părți: Occidentul Global, Estul Global și Sudul Global. În viziunea sa, cel de-al treilea grup va modela ordinea care se conturează.
„Se conturează o competiție triunghiulară între ceea ce numesc Vestul global, Estul global și Sudul global. Alegând fie să consolideze sistemul multilateral, fie să urmărească multipolaritatea. Sudul global va decide dacă geopolitica din următoarea epocă se va orienta spre cooperare, fragmentare sau dominație”, mai afirmă el.
„Occidentul global și Orientul global se luptă pentru inimile și mințile Sudului global. Motivul este simplu: ei înțeleg că Sudul global va decide direcția noii ordini mondiale. În timp ce Occidentul și Orientul trag în direcții diferite, Sudul are votul decisiv”, consideră președintele finlandez, arătând că puterile emergente din Asia, Africa, Orientul Mijlociu și America Latină au acum suficientă greutate politică și economică pentru a determina dacă viitorul va fi unul cooperant sau fragmentat.
Pentru a nu-și pierde influența, Stubb consideră Occidentul are nevoie de un „realism bazat pe valori”.
„Politica externă nu este niciodată binară. (…) Realismul bazat pe valori începe cu un comportament demn, cu respectul față de opiniile celorlalți și cu înțelegerea diferențelor. Înseamnă colaborare bazată pe parteneriate între egali, mai degrabă decât pe o percepție istorică a felului în care ar trebui să arate relațiile dintre Occident, Orient și Sud la nivel global”, argumentează Stubb, într-o prelungire a viziunii sale din perioada în care ministru de externe al țării și pe care a prezentat-o în 2010 la London School of Economics.
Cu acea ocazie, Stubb susținea Occidentul trebuia să adopte ceea ce el numește o „politică externă demnă”, una bazată pe ascultare, respect și parteneriat autentic, nu pe moralizare sau superioritate presupusă. El sublinia că Occidentul trebuie să arate că pot livra nu doar garanții de securitate în sensul dominației, ci și investiții, comerț, tehnologie și reforme instituționale.
„Incertitudinea face parte din relațiile internaționale, și niciodată mai mult decât în timpul tranziției de la o eră la alta. Cheia este să înțelegem de ce are loc schimbarea și cum să reacționăm la ea. Dacă Occidentul global revine la vechile sale metode de dominare directă sau indirectă sau la aroganța deplină, va pierde bătălia. Dacă realizează că Sudul global va fi o parte esențială a viitoarei ordini mondiale, ar putea fi capabil să creeze parteneriate bazate atât pe valori, cât și pe interese, care să poată face față principalelor provocări ale globului. Realismul bazat pe valori va oferi Occidentului suficient spațiu pentru a naviga în această nouă eră a relațiilor internaționale”, scrie președintele finlandez în Foreign Affairs.
El prezintă și trei scenarii al posibilelor lumii care pot lua formă în epoca post-ordine liberală.
În primul, dezordinea actuală ar persista pur și simplu. Situația ar putea fi și mai gravă: într-un al doilea scenariu, fundamentele ordinii internaționale liberale – regulile și instituțiile sale – ar continua să se erodeze, iar ordinea existentă s-ar prăbuși. Într-un al treilea scenariu, o nouă simetrie a puterii între Occidentul, Orientul și Sudul global ar produce o ordine mondială reechilibrată, în care țările ar putea face față celor mai presante provocări globale prin cooperare și dialog între egali, reflectată inclusiv prin reforma instituțiilor globale.
Cronologia propusă de Stubb este urgentă. „Noua ordine mondială va fi stabilită în cele din urmă în următorii cinci până la zece ani”, afirmă președintele finlandez, fiind ultima oportunitate a Occidentului de a modela structurile, regulile și normele care vor guverna politica internațională pentru o generație.
„Statele mici, precum al meu, nu sunt simple spectatoare în această poveste. Noua ordine va fi determinată de deciziile luate de liderii politici din statele mari și mici, fie că sunt democrați, autocrați sau ceva între cele două. Și aici o responsabilitate specială revine Occidentului global, ca arhitect al ordinii trecute și, în continuare, ca cea mai puternică coaliție globală din punct de vedere economic și militar. Modul în care ne asumăm această responsabilitate este important. Aceasta este ultima noastră șansă”, conchide Alexander Stubb.
NATO
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Turcia și Bulgaria despre acțiunile comune de securitate în Marea Neagră, inclusiv despre eforturile de curățare a minelor marine care pun în pericol navigația comercială
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reprezentat astăzi România la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre NATO, desfășurată la Bruxelles.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, discuțiile s-au concentrat pe măsurile concrete necesare pentru a proteja cetățenii din statele aliate, în special pe cei de pe Flancul Estic, în contextul războiului de agresiune pe scară largă inițiat de Rusia împotriva Ucrainei.
Pentru România, prioritatea absolută rămâne consolidarea apărării naționale și a securității la Marea Neagră, arată MAE în comunicat.
În acest sens, ministrul român a subliniat că războiul din Ucraina nu este doar o problemă a statului vecin, ci o sursă majoră de risc pentru România și pentru întreaga regiune.
În intervenția sa, ministrul Oana Țoiu a punctat necesitatea unei păci juste și durabile la granițele noastre, motiv pentru care România susține eforturile diplomatice depuse de SUA pentru atingerea acestui obiectiv, dar și că orice negociere de pace trebuie să ofere garanții de securitate solide, care să prevină orice viitoare agresiune a Rusiei, ce ar putea destabiliza din nou zona Mării Negre și amenința teritoriul României și cel aliat.
„Obținerea unei păci durabile la granița noastră este și prioritatea aliaților. Pentru ca negocierile să reușească, Rusia trebuie să vadă că victoria nu este o opțiune, că Europa este unită și acționează. România este esențială pentru NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră, iar găzduirea la București a NATO Industry Forum a poziționat România ca furnizor și partener în evoluția industriilor de apărare. Secretarul general Mark Rutte a vizitat România acum o lună și mesajul său a fost ferm în privința solidarității aliate. Vom participa și la discuții despre mobilitatea militară. Astăzi, România a inițiat o întâlnire cu miniștrii de externe ai Turciei și Bulgariei pentru a continua colaborarea la Marea Neagră și abordarea subiectului amenințărilor hibride, un subiect la care s-au alăturat alți 10 aliați. Luna trecută, România a găzduit exercițiul militar <<Dacian Fall 2025>>, unul dintre cele mai ample de pe Flancul Estic, care a reunit peste 5.000 de militari din 10 țări aliate. Angajamentul robust aliat în apărarea fiecărui centimetru este mai mult decât clar”, a subliniat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe.
Citiți și: Avem nevoie de o pace durabilă în Ucraina, subliniază Oana Țoiu înainte de reuniunea ministerială a NATO: Când vine vorba de Rusia, trebuie să ne uităm mai degrabă la fapte decât la vorbe
Agenda reuniunii de la Bruxelles a inclus și discuții despre contracararea pericolului dronelor, un subiect de maxim interes pentru România, având în vedere incidentele recente de la graniță.
Aliații au analizat măsuri pentru întărirea „Santinelei Estice”, misiunea NATO de vigilență și apărare antiaeriană. România a inițiat și o discuție în pregătirea Consiliului Nord-Atlantic (NAC) pentru a crește colaborarea și pregătirea statelor aliate, ca urmare a sporirii atacurilor hibride la adresa NATO și statelor membre.
În marja reuniunii, ministrul Oana Țoiu a participat și la consultările în format trilateral cu omologii din Turcia și Bulgaria pentru a coordona acțiunile comune de securitate în Marea Neagră, inclusiv eforturile de curățare a minelor marine care pun în pericol navigația comercială.
Ministrul român al afacerilor externe a participat la o discuție cu miniștrii de externe ai statelor din Coridorul VIII paneuropean (Bulgaria, Macedonia de Nord, Albania, Italia), care a avut drept principal subiect cooperarea în domeniul mobilității militare.
Reuniunea de astăzi a abordat, totodată, pregătirea pentru Summit-ul NATO de la Ankara din 2026. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obiectivelor de modernizare a armatei și de creștere a capacității de apărare.
REPUBLICA MOLDOVA
Comisia Europeană apreciază Chișinăul pentru progresele „vizibile în mod clar” în direcția reformelor: UE este pregătită să sprijine Moldova în atragerea mai multor investiții private
Progresele înregistrate pe calea reformelor sunt vizibile în mod clar și trebuie menținute pentru a atinge obiectivele ambițioase, a transmis, marți, guvernului de la Chișinău șeful Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) din cadrul Comisiei Europene, Gert Jan Koopman.
Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme a Republicii Moldova, pentru al doilea semestru al acestui an, au fost analizate, ieri, la ședința de monitorizare pentru implementarea Planului de Creștere pentru Moldova. La discuții a participat premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și delegația Comisiei Europene, condusă de Gert Jan Koopman, director general pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST).
„Am discutat despre negocierile de aderare la UE și următorii pași pe calea reformelor. Progresele sunt vizibile în mod clar și trebuie menținute pentru a atinge obiectivele ambițioase”, a afirmat, Koopman, într-un mesaj pe X.
Good to be back in Chisinau meeting the 🇲🇩 authorities.
We discussed 🇪🇺 negotiations & next steps on the reform path. Progress is clearly visible and must be sustained to reach the ambitious objectives. pic.twitter.com/APDw8djNJG
— Gert Jan Koopman (@GertJanEU) December 2, 2025
Șeful Executivului moldovean a menționat că instituțiile sunt pe deplin angajate să implementeze agenda și să livreze măsurile planificate în termenul stabilit.
„Lucrăm pentru a avansa în ritm accelerat, iar alinierea noastră la standardele europene se face nu doar pentru conformitate cu cerințele europene, ci din angajamentul nostru național ca parte a dezvoltării interne, a îmbunătățirii nivelului de trai și a progresului Republicii Moldova”, a afirmat premierul Alexandru Munteanu.
O parte din măsurile planificate au fost deja finalizate integral și incluse în primul raport semianual. Celelalte sunt în curs de implementare și vizează sectorul energetic, economic, cel al muncii și mediului. În baza rezultatelor obținute, în următoarele zile, va începe pregătirea celui de-al doilea raport semianual. Progresul în implementarea acțiunilor din Planul de Creștere permite deblocarea fondurilor europene și noi investiții în proiecte benefice pentru cetățeni.
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a vorbit despre proiectele de investiții, în contextul Planului de creștere pentru Moldova și a apreciat deschiderea Comisiei pentru dialog, îndrumarea și sprijinul acordat.
La rândul său, șeful DG ENEST a transmis disponibilitatea UE de a sprijini Republica Moldova în atragerea investițiilor private.
„Cu reformele în curs de desfășurare, planul poate sprijini creșterea ocupării forței de muncă, mai multe investiții și o competitivitate sporită. UE este pregătită să sprijine Moldova în atragerea mai multor investiții private”, a mai spus Gert Jan Koopman.
Planul de Creștere susținut de Uniunea Europeană este cel mai amplu și ambițios pachet de sprijin financiar din istoria Republicii Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro. Acesta oferă oportunitatea unică de a impulsiona creșterea economică și de a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor.
INTERNAȚIONAL
Ministrul turc de externe a discutat cu Mark Rutte despre siguranța în Marea Neagră după atacurile asupra unor nave rusești
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri despre siguranța în Marea Neagră, a declarat o sursă din MAE turc, după ce Ankara și-a exprimat îngrijorarea cu privire la atacurile asupra unor petroliere având legături cu Rusia, dintre care unele au fost revendicate de Ucraina, informează Reuters, potrivit Agerpres.
Turcia, stat membru al NATO care a menținut relații cordiale cu Rusia și Ucraina de la războiul declanșat de Moscova în februarie 2022, a condamnat atacurile asupra navelor având legături cu Moscova, care s-au produs în zona economică exclusivă a Turciei, în largul coastei sale din Marea Neagră.
Atacurile au dus la creșterea primelor de asigurare a transportului maritim la Marea Neagră și au determinat o companie turcă, Besiktas Shipping, să oprească operațiunile legate de Rusia din motive de securitate.
Ucraina, care vizează exporturile de petrol ale Rusiei în timp ce Moscova îi bombardează rețeaua electrică, și-a asumat responsabilitatea pentru un atac cu drone maritime asupra a două petroliere goale care se îndreptau spre un port rusesc săptămâna trecută.
Însă Kievul a negat orice legătură cu un alt incident de marți, în care echipajul unui petrolier sub pavilion rusesc, încărcat cu ulei de floarea-soarelui, a declarat că a fost atacat de drone în largul coastei turcești.
Dincolo de regiunea Mării Negre, un petrolier al companiei Besiktas Shipping, care desfășura afaceri cu Rusia, a fost avariat în apropierea Senegalului în urma unor impacturi externe. Nimeni nu a revendicat responsabilitatea atacului.
Pe marginea reuniunii miniștrilor de externe ai NATO de miercuri, de la Bruxelles, Fidan și Rutte au discutat despre probleme legate de securitatea Mării Negre și negocierile pentru încheierea războiului care durează de aproape patru ani, a declarat sursa din Ministerul de Externe turc, fără a oferi alte detalii.
Turcia a calificat drept inacceptabile atacurile asupra navelor și a avertizat „toate părțile” să le oprească. Un oficial turc a declarat că acest lucru include în mod special autoritățile ucrainene.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a răspuns amenințând că va tăia accesul Ucrainei la mare și a declarat că Moscova va intensifica atacurile asupra instalațiilor și navelor ucrainene și va acționa împotriva petrolierelor țărilor care ajută Ucraina.
