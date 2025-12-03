“Ultima șansă a Occidentului” – apelul lui Stubb: Ordinea liberală este pe moarte. Vestul global și Estul global se luptă pentru inimile și mințile Sudului global, care va decide direcția noii ordini mondiale

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, avertizează că lumea a intrat într-un moment istoric decisiv și instabil, unul în care ordinea post-1945 se destramă, iar o nouă arhitectură globală prinde contur rapid. Într-un articol publicat marți în prestigioasa revistă Foreign Affairs, Stubb constată că Occidentul se află în fața ultimei șanse de a construi o nouă ordine globală înainte de a fi prea târziu.

În apelul său editorial intitulat “The West’s Last Chance: How to Build a New Global Order Before It’s Too Late”, Stubb susține că sistemul internațional se schimbă atât de profund încât următorul deceniu va determina dacă Occidentul rămâne un actor central sau este marginalizat de noile constelații de putere.

“Lumea s-a schimbat mai mult în ultimii patru ani decât în precedenții 30. Fluxurile noastre de știri abundă în conflicte și tragedii. Rusia bombardează Ucraina, Orientul Mijlociu fierbe, iar în Africa războaiele fac ravagii. Pe măsură ce conflictele se înmulțesc, democrațiile, se pare, se află în declin. Epoca de după Războiul Rece s-a încheiat. În ciuda speranțelor care au urmat căderii Zidului Berlinului, lumea nu s-a unit în îmbrățișarea democrației și a capitalismului de piață. De fapt, forțele care ar fi trebuit să apropie lumea – comerțul, energia, tehnologia și informația – acum o dezbină”, este pasajul cu care liderul finlandez setează cadrul argumentației sale.



Diagnosticul lui Stubb este direct. „Trăim într-o nouă lume a dezordinii. Ordinea liberală, bazată pe reguli, care a apărut după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, este acum pe moarte. Cooperarea multilaterală lasă loc competiției multipolare”, spune el, bazându-se pe aserțiunea că invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022 este nu numai o criză de securitate europeană, ci și o ruptură sistemică, momentul în care consensul post-Război Rece a cedat definitiv locul unui peisaj global mai dur.

Alexander Stubb operează cu cele două concepte ale multilateralismului și multipolarității, arătând că în timp ce multilateralismul conduce la ordine, multipolaritatea tinde spre dezordine și conflict.

Observând o tensiune în creștere între promotorii multilateralismului și cei care vorbesc limbajul multipolarității și tranzacționalismului, președintele finlandez decriptează organizații regionale precum Uniunea Europeană, Uniunea Africană, ASEAN sau Mercosur ca actori ai multilateralismului, identifică China ca un actor ce „promovează multipolaritatea cu nuanțe de multilateralism” și care alături de Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud doresc o ordine multipolară, plasând, în cele din urmă, Statele Unite într-o logică în schimbare, de la multilateralism la tranzacționalism.

Pentru a fi și mai sugestiv în comparația sa, președintele Finlandei arată cum înțelegerile de la Yalta de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial au fost un moment de multipolarism, iar acordurile de la Heksinki din 1975 au fost expresia unui multilateralism.

Școlit în Statele Unite (Universitatea Furman), Franța (Sorbona), Marea Britanie (London School of Economics) și la Colegiul Europei din Bruges, Stubb respinge ideea unei noi lumi bipolare, referindu-se la rivalitatea sistemică sino-americană și rolul tot mai mare al puterilor emergente.

„Competiția între marile puteri a revenit, rivalitatea dintre China și Statele Unite conturând cadrul geopoliticii. Dar aceasta nu este singura forță care modelează ordinea globală. Puterile emergente de nivel mediu, inclusiv Brazilia, India, Mexic, Nigeria, Arabia Saudită, Africa de Sud și Turcia, au devenit factori de schimbare”, scrie președintele finlandez.

Potrivit acestuia, toate aceste țări, „împreună, au mijloacele economice și greutatea geopolitică pentru a înclina ordinea globală spre stabilitate sau spre o turbulență și mai mare”.

În timp ce respinge ideea unei noi lumi bipolare, Stubb descrie o structură globală în trei părți: Occidentul Global, Estul Global și Sudul Global. În viziunea sa, cel de-al treilea grup va modela ordinea care se conturează.

„Se conturează o competiție triunghiulară între ceea ce numesc Vestul global, Estul global și Sudul global. Alegând fie să consolideze sistemul multilateral, fie să urmărească multipolaritatea. Sudul global va decide dacă geopolitica din următoarea epocă se va orienta spre cooperare, fragmentare sau dominație”, mai afirmă el.

„Occidentul global și Orientul global se luptă pentru inimile și mințile Sudului global. Motivul este simplu: ei înțeleg că Sudul global va decide direcția noii ordini mondiale. În timp ce Occidentul și Orientul trag în direcții diferite, Sudul are votul decisiv”, consideră președintele finlandez, arătând că puterile emergente din Asia, Africa, Orientul Mijlociu și America Latină au acum suficientă greutate politică și economică pentru a determina dacă viitorul va fi unul cooperant sau fragmentat.

Pentru a nu-și pierde influența, Stubb consideră Occidentul are nevoie de un „realism bazat pe valori”.

„Politica externă nu este niciodată binară. (…) Realismul bazat pe valori începe cu un comportament demn, cu respectul față de opiniile celorlalți și cu înțelegerea diferențelor. Înseamnă colaborare bazată pe parteneriate între egali, mai degrabă decât pe o percepție istorică a felului în care ar trebui să arate relațiile dintre Occident, Orient și Sud la nivel global”, argumentează Stubb, într-o prelungire a viziunii sale din perioada în care ministru de externe al țării și pe care a prezentat-o în 2010 la London School of Economics.

Cu acea ocazie, Stubb susținea Occidentul trebuia să adopte ceea ce el numește o „politică externă demnă”, una bazată pe ascultare, respect și parteneriat autentic, nu pe moralizare sau superioritate presupusă. El sublinia că Occidentul trebuie să arate că pot livra nu doar garanții de securitate în sensul dominației, ci și investiții, comerț, tehnologie și reforme instituționale.

„Incertitudinea face parte din relațiile internaționale, și niciodată mai mult decât în timpul tranziției de la o eră la alta. Cheia este să înțelegem de ce are loc schimbarea și cum să reacționăm la ea. Dacă Occidentul global revine la vechile sale metode de dominare directă sau indirectă sau la aroganța deplină, va pierde bătălia. Dacă realizează că Sudul global va fi o parte esențială a viitoarei ordini mondiale, ar putea fi capabil să creeze parteneriate bazate atât pe valori, cât și pe interese, care să poată face față principalelor provocări ale globului. Realismul bazat pe valori va oferi Occidentului suficient spațiu pentru a naviga în această nouă eră a relațiilor internaționale”, scrie președintele finlandez în Foreign Affairs.

El prezintă și trei scenarii al posibilelor lumii care pot lua formă în epoca post-ordine liberală.

În primul, dezordinea actuală ar persista pur și simplu. Situația ar putea fi și mai gravă: într-un al doilea scenariu, fundamentele ordinii internaționale liberale – regulile și instituțiile sale – ar continua să se erodeze, iar ordinea existentă s-ar prăbuși. Într-un al treilea scenariu, o nouă simetrie a puterii între Occidentul, Orientul și Sudul global ar produce o ordine mondială reechilibrată, în care țările ar putea face față celor mai presante provocări globale prin cooperare și dialog între egali, reflectată inclusiv prin reforma instituțiilor globale.

Cronologia propusă de Stubb este urgentă. „Noua ordine mondială va fi stabilită în cele din urmă în următorii cinci până la zece ani”, afirmă președintele finlandez, fiind ultima oportunitate a Occidentului de a modela structurile, regulile și normele care vor guverna politica internațională pentru o generație.

„Statele mici, precum al meu, nu sunt simple spectatoare în această poveste. Noua ordine va fi determinată de deciziile luate de liderii politici din statele mari și mici, fie că sunt democrați, autocrați sau ceva între cele două. Și aici o responsabilitate specială revine Occidentului global, ca arhitect al ordinii trecute și, în continuare, ca cea mai puternică coaliție globală din punct de vedere economic și militar. Modul în care ne asumăm această responsabilitate este important. Aceasta este ultima noastră șansă”, conchide Alexander Stubb.