Ultima zi a Digital Innovation Summit Bucharest 2026 s-a concentrat pe diplomație cibernetică, blockchain și viitorul educației digitale

Cea de-a treia și ultima zi a Digital Innovation Summit Bucharest (DISB) 2026, desfășurată la Palatul Parlamentului, a reunit experți internaționali, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului academic și ai sectorului privat în cadrul unor dezbateri dedicate diplomației cibernetice, tehnologiilor blockchain și transformării digitale în educație.

Potrivit unui comunicat al institutului, programul zilei a inclus ediția a V-a a International Conference on Cyber Diplomacy (ICCD), ediția a II-a a Blockchain Intelligence Forum, precum și sesiuni dedicate impactului inteligenței artificiale asupra societății și educației, organizate în parteneriat cu European Liberal Forum.

În deschiderea International Conference on Cyber Diplomacy, Adrian-Victor Vevera, Director General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, a subliniat importanța cooperării internaționale în gestionarea provocărilor din spațiul digital. La sesiunea de deschidere au transmis mesaje oficiale Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Energiei, Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării, și Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

Discuțiile din cadrul International Conference on Cyber Diplomacy (ICCD) au abordat teme precum diplomația științifică, cooperarea internațională în domeniul tehnologiilor dual-use și rolul instrumentelor de diplomație cibernetică în gestionarea conflictelor regionale. Panelurile au reunit diplomați, reprezentanți ai mediului academic și experți în securitate internațională, printre care Clara Volintiru, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Clara Staicu, Secretar de Stat pentru Afaceri Europene (MAE), precum și ambasadori acreditați la București, inclusiv E.S. Lior Ben Dor, ambasadorul Statului Israel, E.S. Tigran Galstyan, ambasadorul Republicii Armenia, E.S. Evangelia Grammatika, ambasadorul Republicii Elene, E.S. Hassan Abouyoub, ambasadorul Regatului Maroc, E.S. Ulla Krauss-Nussbaumer, ambasadorul Republicii Austria, și E.S. Meidyatama Suryodiningrat, ambasadorul Republicii Indonezia. Dezbaterile au beneficiat, de asemenea, de contribuția unor reprezentanți ai mediului academic, printre care Marian Barbu, rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Steve O. Michael, rector al Danubius International University, Alexandru Bobe, prorector al Universității Ovidius din Constanța, și Adrian Lesenciuc, prorector al Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă”.

În cadrul sesiunilor dedicate inovației și transformării digitale – Society 6.0, participanții au discutat despre impactul tehnologiilor emergente asupra economiei și societății, cu intervenții din partea unor experți internaționali și reprezentanți ai mediului academic și industrial.

Tot în cadrul programului zilei a avut loc ediția a II-a a Blockchain Intelligence Forum, eveniment dedicat rolului tehnologiilor blockchain în consolidarea transparenței financiare, prevenirea criminalității economice și dezvoltarea unui cadru de reglementare eficient. Panelurile au abordat subiecte precum utilizarea datelor blockchain în investigațiile financiare, transparența fiscală și implementarea cadrului european MiCA. Printre participanți s-au numărat experți din instituții de reglementare, organizații internaționale și mediul juridic și financiar, precum și reprezentanți ai autorităților de supraveghere financiară și ai structurilor specializate în combaterea criminalității informatice.

Agenda zilei a inclus, de asemenea, sesiuni dedicate impactului inteligenței artificiale asupra educației și sectorului energetic, în cadrul temei „The Transformative Power of AI”, precum și dezbateri privind rolul AI în dezvoltarea societății și economiei.

În paralel, s-au desfășurat online ediția a XXI-a a International Conference on Virtual Learning (ICVL) și ediția a XXIV-a a Conferinței Naționale de Învățământ Virtual (CNIV), dedicate transformării educației prin tehnologii digitale, designului instrucțional în era digitală și dezvoltării laboratoarelor virtuale.