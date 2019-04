Ultimele estimări înainte de alegeri privind componența Parlamentului European. Grupul PPE rămâne cea mai mare familie politică

Cele trei instituții principale ale UE au cerut marți Facebookului să își modifice politica de publicitate înainte de alegerile pentru Parlamentul European, invocând ,,consecințe politice și instituționale uriașe”, potrivit unei scrisori publicate de liderul ALDE, Guy Verhofstadt, pe pagina sa de Twitter.

Guy Verhofstadt, liderul grupului politic ALDE, din Parlamentul European, atrage atenția că ,,noua politică a Facebook privind publicitatea îi va împiedica pe actorii politici să se promoveze în Europa și ar putea ucide democrația paneuropeană”.

Facebook’s new advertisement policy will prevent European political actors from promoting across Europe & could kill pan-European democracy. The three EU institutions call on @facebook to change their rules to recognise the EU as one political space. More 👇 pic.twitter.com/cMPYeKnxdu

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 16, 2019