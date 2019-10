Ultimul pas pentru Laura Codruța Kövesi: Parlamentul European a validat-o pentru funcția de procuror șef european

Parlamentul European a amânat miercuri votul pentru validarea viitoarei Comisii Europene conduse de Ursula von der Leyen programat iniţial să aibă loc pe 23 octombrie, în cadrul sesiunii plenare de săptămâna viitoare a co-legislativului european de la Strasbourg.

Decizia de amânare nu este una suprinzătoare, în condițiile în care votul de pe 23 octombrie nu mai poate avea loc după ce candidaţii a trei ţări – România, Ungaria şi Franţa – au fost respinşi de comisiile Parlamentului, din motive de conflict de interese sau de etică.

“Parlamentul este dispus să voteze în timp util pentru a permite noii Comisii să îşi înceapă activitatea la 1 decembrie şi cere o numire rapidă a trei noi comisari-desemnaţi”, a scris purtătorul de cuvânt al PE, Jaume Duch, pe Twitter.

. @EP_President and political group leaders took stock of #ephearings2019. A democratic and transparent process. Parliament willing to vote on time to allow new Commission to start 1st December, asks for rapid appointment of the new 3 commissioners-designate.

— Jaume Duch (@jduch) October 16, 2019