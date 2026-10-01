UMF „Carol Davila”, Universitatea din București și ASE București, prezente în top 1000 al Times Higher Education 2027

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din București se numără printre cele trei universități din România prezente în Top 1000 al Times Higher Education World University Rankings 2027, fiind inclusă în intervalul 801–1000 la nivel mondial, alături de Universitatea din București și Academia de Studii Economice din București.

„Prezența universităților din România în Times Higher Education World University Rankings 2027 reflectă efortul constant al comunității academice românești de a consolida calitatea educației, cercetării și vizibilitatea internațională a învățământului superior”, transmite UMF „Carol Davila”.

UMF „Carol Davila” a transmis felicitări tuturor universităților din România prezente în clasament și comunităților lor academice, subliniind că, dincolo de pozițiile individuale, fiecare rezultat bun contribuie la consolidarea prestigiului învățământului superior românesc și la conturarea unei prezențe tot mai consistente a României în spațiul universitar internațional.

Pentru comunitatea UMF „Carol Davila”, această clasare reprezintă în același timp „o recunoaștere și o responsabilitate de a continua”.

Totodată, Universitatea a adresat mulțumiri cadrelor didactice și cercetătorilor, a căror activitate în educație, cercetare, inovare și colaborare internațională contribuie la îmbunătățirea, de la an la an, a performanței academice a instituției.

„În spatele fiecărui indicator se află munca unor oameni: profesori care formează generații, cercetători care produc cunoaștere, echipe care dezvoltă proiecte și parteneriate și studenți și doctoranzi care dau energie și continuitate Universității”, a adăugat UMF „Carol Davila”.

De asemenea, Universitatea a transmis mulțumiri tuturor celor care contribuie la acest parcurs și a subliniat că performanța academică se construiește în timp, prin consecvență, colaborare și standarde tot mai înalte.

„Creștem împreună, ca Universitate, dar și ca parte a unei comunități academice românești pe care ne dorim să o vedem tot mai vizibilă și mai bine conectată la nivel global”, a sublinait Universitatea.