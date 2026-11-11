Un acord controversat privind delimitarea frontierelor maritime dintre Libia și Turcia a stârnit nemulțumirea Greciei și riscă să ajungă pe agenda summitului informal al liderilor UE

Un acord controversat privind delimitarea frontierelor maritime dintre Libia și Turcia a stârnit nemulțumirea Greciei și a provocat iritare la nivelul Uniunii Europene, riscând să ajungă și pe agenda summitului informal al liderilor europeni de vineri, relatează Politico Europe.
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis va ridica această problemă în cadrul reuniunii informale a liderilor UE, care va avea loc la Dublin, potrivit unui oficial de rang înalt de la Atena, care a vorbit sub protecția anonimatului. Summitul ar urma să se concentreze pe teme precum inteligența artificială și Ucraina.
Disputa are în centru un acord încheiat între Turcia și Libia, prin care cele două state revendică un coridor maritim în estul Mării Mediterane, situat între Grecia și Cipru. Atena susține că apele respective fac parte din zona sa economică exclusivă, în care Uniunea Europeană a sprijinit proiecte din domeniul energiei și al conectivității.
„Grecia a precizat în mod explicit că, în cazul unei escaladări a situației, va solicita sancțiuni și sprijin din partea Uniunii Europene”, a declarat ministrul grec de Externe, Giorgos Gerapetritis, săptămâna trecută, într-un interviu acordat unui post local de televiziune.
Deși sunt ambele membre NATO, Grecia și Turcia au avut în repetate rânduri dispute privind delimitarea frontierelor maritime și revendicările asupra platoului continental. Atena se teme că Ankara ar putea invoca acordul cu Libia pentru a contesta explorările offshore din sudul insulei Creta, precum și proiectul cablului electric submarin finanțat de UE, care va lega Grecia de Cipru. Ambele proiecte ar putea deveni astfel surse de tensiune între cele două state.
Turcia a semnat acordul în 2019 cu guvernul libian recunoscut de Organizația Națiunilor Unite, cu sediul la Tripoli. Documentul a fost ratificat în unanimitate de autoritățile rivale din estul Libiei pe 20 octombrie.
Uniunea Europeană a reacționat imediat.
„Acest acord încalcă drepturile suverane ale unor state terțe, nu respectă dreptul internațional al mării și este nul și neavenit”, au transmis, într-o declarație comună din 20 octombrie, președinții Comisiei Europene și Consiliului European.
Egiptul a respins, de asemenea, acordul privind delimitarea frontierelor maritime, la fel ca Bahrain, Cipru, Israel și Emiratele Arabe Unite. Cipru are, la rândul său, dispute separate cu Turcia, în contextul ocupării părții de nord a insulei de către Ankara, începând din anii 1970.
Ministerul turc de Externe a acuzat Bruxelles-ul că adoptă pozițiile „maximaliste și ilegale” ale Greciei și Ciprului, pe care le-a descris drept „rupte de realitate”.
„Ne așteptăm ca aceștia să respecte voința comună a țării noastre și a Libiei”, a declarat președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, în cadrul unei recente ședințe de guvern.
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a ridicat această problemă și la Adunarea Generală a ONU de luna trecută, iar Atena face acum presiuni asupra celorlalte state membre ale UE pentru a obține o reacție mai fermă din partea Uniunii.
„Nu există niciun precedent pentru o astfel de delimitare diagonală”, a declarat Mitsotakis la New York, prezentând o hartă pentru a ilustra poziția Greciei. „Geografia nu poate fi rescrisă, iar drepturile suverane nu pot fi șterse prin trasarea unor linii arbitrare pe hartă.”
Delimitarea frontierelor maritime în această zonă face parte dintr-o politică mai amplă a Turciei, prin care Ankara își afirmă suveranitatea asupra zonelor maritime de coastă. Turcia urmărește să consacre prin lege, până la sfârșitul acestui an, ceea ce numește doctrina „Patria Albastră”.
Grecia și Cipru avertizează că revendicările Turciei ar putea fi folosite pentru a bloca proiecte strategice din estul Mării Mediterane.
Cel mai recent raport al Uniunii Europene privind Turcia, care evidențiază stagnarea procesului de aderare a țării la UE, face referire explicită la faptul că Ankara continuă să obstrucționeze proiectul de interconectare electrică dintre Grecia și Cipru, în valoare de 1,9 miliarde de euro. Proiectul a fost suspendat în 2024, pe fondul unui conflict diplomatic între Atena și Ankara.