Un acord controversat privind delimitarea frontierelor maritime dintre Libia și Turcia a stârnit nemulțumirea Greciei și riscă să ajungă pe agenda summitului informal al liderilor UE

Un acord controversat privind delimitarea frontierelor maritime dintre Libia și Turcia a stârnit nemulțumirea Greciei și a provocat iritare la nivelul Uniunii Europene, riscând să ajungă și pe agenda summitului informal al liderilor europeni de vineri, relatează Politico Europe.

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis va ridica această problemă în cadrul reuniunii informale a liderilor UE, care va avea loc la Dublin, potrivit unui oficial de rang înalt de la Atena, care a vorbit sub protecția anonimatului. Summitul ar urma să se concentreze pe teme precum inteligența artificială și Ucraina.

Disputa are în centru un acord încheiat între Turcia și Libia, prin care cele două state revendică un coridor maritim în estul Mării Mediterane, situat între Grecia și Cipru. Atena susține că apele respective fac parte din zona sa economică exclusivă, în care Uniunea Europeană a sprijinit proiecte din domeniul energiei și al conectivității.