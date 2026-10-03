Un acord de miliarde de dolari privind activele Lukoil, pe agenda negocierilor SUA–Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina (NYT)

Discuțiile administrației Donald Trump cu Rusia privind încheierea războiului din Ucraina s-au extins pentru a include un posibil acord petrolier de miliarde de dolari, care ar implica active ale grupului rus Lukoil. Printre potențialii beneficiari se numără oameni de afaceri din Orientul Mijlociu cu legături cu negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, a relatat sâmbătă The New York Times, citat de Reuters și preluat de Euronews România.

Tranzacția ar viza un portofoliu extins de zăcăminte petroliere, rafinării și benzinării deținute de Lukoil în întreaga lume. Finalizarea sa depinde însă de aprobarea atât a guvernului american, cât și a Kremlinului, potrivit informațiilor prezentate de publicația americană.

Grupul interesat de încheierea acordului îl include pe investitorul și miliardarul american Todd Boehly, alături de două grupuri din Orientul Mijlociu care au avut relații de afaceri cu Kushner sau cu familia lui Witkoff. În demers ar fi implicată și o entitate a guvernului SUA, potrivit NYT.

Președintele rus Vladimir Putin ar fi abordat subiectul în timpul întâlnirii din 5 septembrie, de la Kremlin, cu Witkoff și Kushner. Ziarul american citează persoane familiarizate cu discuțiile, dintre care una a afirmat că Putin a prezentat finalizarea tranzacției drept o modalitate de a demonstra cetățenilor ruși că relațiile de afaceri cu Statele Unite sunt posibile.

Discuțiile economice însoțesc demersurile Washingtonului de a reporni negocierile pentru încheierea războiului. Emisarii americani consideră că perspectiva unor afaceri comune ar putea încuraja Moscova să facă concesii privind Ucraina. Kremlinul și-a exprimat, la rândul său, interesul pentru reluarea cooperării economice cu SUA, potrivit sursei citate.

Casa Albă, Departamentul Trezoreriei SUA și Lukoil nu au răspuns încă solicitărilor de comentarii.