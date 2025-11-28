Un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina devine „din ce în ce mai urgent”, își arată nerăbdarea Friedrich Merz în fața opoziției Belgiei: Ucraina are nevoie de sprijinul nostru

Cancelarul german Friedrich Merz a evidențiat că un acord la nivelul UE privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina devine „din ce în ce mai urgent”.

În cadrul unei conferințe de presă comună cu premierul Sloveniei, Robert Golob, Merz a trădat nerăbdarea față de această temă și a evidențiat că „Ucraina are nevoie de sprijinul nostru pentru că atacurile rusești se intensifică” înainte de venirea iernii, informează The Guardian.

Merz a adăugat că a discutat acest lucru și bilateral cu de Wever, spunând că el crede că argumentele sale sunt „valabile”, dar adăugând: „Cred că și noi avem argumente valabile pentru a ne atinge obiectivul comun, acela de a exercita o presiune maximă asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război”.

El a afirmat că amenințările Rusiei, cu acțiuni legale și de altă natură, „nu ne sunt necunoscute”, dar a insistat că utilizarea activelor înghețate este o idee corectă.

Răspunzând în numele Sloveniei, Golob a declarat că ultima propunere discutată de el cu Merz privind activele înghețate este „un compromis foarte bun” și a insistat că, în opinia sa, ajungerea la un acord cu Belgia rămâne posibilă.

Joi seara, prim-ministrul belgian Bart De Wever și-a intensificat obiecțiile față de planul Comisiei Europene de a utiliza aproximativ 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate deținute la Bruxelles pentru a sprijini Ucraina, spulberând speranțele UE de a realiza un progres în mobilizarea activelor.

Intervenția lui De Wever – într-o scrisoare fermă adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și văzută de Politico – a venit cu doar câteva ore înainte ca executivul UE să emită o propunere care să răspundă preocupărilor Belgiei cu privire la utilizarea fondurilor.

Comisia insistă ca cele 27 de țări membre ale UE să ajungă la un acord la summitul Consiliului European de luna viitoare, astfel încât miliardele de euro reprezentate de activele rusești deținute la depozitarul central al titlurilor de valoare Euroclear din Belgia să poată fi eliberate pentru a sprijini Kievul cu un împrumut de reparații.

De Wever se opune acestui plan „fundamental greșit”, temându-se că Belgia va fi obligată să ramburseze banii dacă Rusia va intenta un proces.

Valoarea activelor rusești înghețate în Belgia se ridică la 180 de miliarde de euro, dintr-un total global de aproximativ de 300 de miliarde de euro. Pentru o imagine obiectivă, țara care găzduiește a doua cea mai mare parte a activelor rusești înghețate este Regatul Unit, cu 26,6 miliarde de euro, conform Deutsche Welle.

În ultimele zile, speranțele că De Wever și-ar putea schimba poziția au crescut, în eventualitatea în care Comisia Europeană i-ar oferi garanții legale în propunerea sa că Belgia nu va fi expusă financiar.

Însă, în ciuda presiunilor diplomatice tot mai mari exercitate asupra Belgiei pentru a ceda, joi, De Wever și-a intensificat ostilitatea față de planurile Comisiei.

Extinzându-și obiecțiile anterioare, liderul belgian a susținut că planul Comisiei ar bloca un acord de pace în Ucraina. Dacă planul UE nu se va concretiza, activele rusești vor fi utilizate ca monedă de schimb pentru a aduce Moscova la masa negocierilor, în loc să fie plătite Kievului, a afirmat el.

„Avansarea pripită a schemei propuse de împrumuturi pentru reparații ar avea ca efect colateral faptul că noi, ca UE, împiedicăm efectiv ajungerea la un eventual acord de pace”, a scris De Wever în scrisoare.

După o perioadă îndelungată de impas, se așteaptă ca executivul european să prezinte vineri sau la începutul săptămânii viitoare o propunere formală privind împrumutul.

După ce nu au reușit să ajungă la un acord în octombrie, liderii UE sunt hotărâți să abordeze cele mai sensibile probleme în cadrul următorului summit de la mijlocul lunii decembrie.