U.E.
Un an de la Raportul Draghi privind viitorul competitivității europene: Comisia indică progrese în materie de inovare, debirocratizare, apărare, industrializare curată și comerț
La un an de la prezentarea Raportului privind viitorul competitivității Europei, coordonat de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, Comisia Europeană arată progresele făcute pe mai multe direcții prioritare în funcție de recomandările primite, respectiv inovare, debirocratizare, apărare, industrializare curată și comerț.
Raportul Draghi, comandat de Comisia Europeană în 2023 și publicat în septembrie 2024, a oferit un diagnostic sever asupra economiei europene: productivitate scăzută, fragmentare a pieței unice și investiții insuficiente în tehnologie. Printre principalele recomandări s-au numărat: crearea unei piețe unice mai profunde pentru capital, energie și servicii, accelerarea tranziției verzi și digitale, investiții masive în apărare și tehnologie, dar și reducerea birocrației care descurajează inovarea și atragerea de capital privat.
Pentru a marca acest moment, marți, 16 septembrie, la Bruxelles, va avea loc conferința la nivel înalt „Un an de la Raportul Draghi”, deschisă de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Mario Draghi.
De la publicarea raportului, Comisia Europeană a avansat rapid pe mai multe direcții prioritare, printre care:
Reducerea decalajului în materie de inovare, prin lansarea gigafabricilor de IA, a unei strategii cuantice europene, a strategiei pentru start-up-uri și scale-up-uri și a inițiativei „Alege Europa” pentru a atrage în Europa oameni de știință, cercetători, cadre universitare și profesioniști cu înaltă calificare.
Îmbunătățirea accesului la finanțare, prin avansarea lucrărilor privind Uniunea Economiilor și Investițiilor.
Facilitarea activității întreprinderilor, prin adoptarea a șase pachete „omnibus” de simplificare și a noii strategii pentru piața unică.
Alinierea competitivității la decarbonizare, prin prezentarea Pactului pentru o Industrie Curată, a unui cadru actualizat privind ajutoarele de stat, a planurilor de acțiune sectoriale pentru automobile, oțel și alte metale și produse chimice, precum și a unei mai mari previzibilități în vederea îndeplinirii obiectivelor climatice pentru 2040.
Stimularea economiei prin investiții în domeniul apărării, prin inițiativa SAFE în valoare de 150 miliarde de euro.
Diversificarea comerțului, cel mai recent prin prezentarea înțelegerilor cu Mercosur și Mexic și a înțelegerilor cu India și Indonezia în curs de negociere.
Conferința va avea loc la scurt timp după discursul privind Starea Uniunii 2025, în care Ursula von der Leyen a anunțat următoarea etapă pentru consolidarea competitivității Europei. Printre priorități se numără investiții majore în tehnologii digitale și curate, noi măsuri de reducere a costurilor pentru companii, finalizarea Uniunii economiilor de economisire și investiții, precum și o foaie de parcurs privind Piața Unică până în 2028, care acoperă capitalul, serviciile, energia, telecomunicațiile, regimul „28” și o nouă „a cincea libertate” pentru cunoaștere și inovație.
Vor fi lansate, de asemenea, inițiative suplimentare în domeniul inteligenței artificiale, calculului cuantic, bateriilor și tehnologiilor curate, menite să consolideze autonomia strategică și leadershipul tehnologic al Europei.
SUA
Țările baltice cer Congresului SUA să salveze Inițiativa de Securitate Baltică: „Dacă America iese, Rusia intră”
Parlamentari din Lituania, Letonia și Estonia au transmis joi un apel comun către Congresul Statelor Unite, solicitând să respingă planul președintelui american Donald Trump de a reduce sprijinul anual pentru apărarea regiunii cu aproximativ 200 de milioane de dolari, relatează Reuters, preluat de Agerpres.
„În această regiune, dacă America iese, Rusia intră”, a declarat fostul ambasador al Lituaniei în Statele Unite, Zygimantas Pavilionis, unul dintre cei 36 de parlamentari care au semnat scrisoarea comună. Documentul cere menținerea Inițiativei de Securitate Baltică (BSI), program care a finanțat apărarea celor trei țări cu sume între 168 și 231 de milioane de dolari anual, din 2018 încoace.
Demersul survine în contextul în care Trump promovează linia de politică externă „America First”, reducând ajutoarele externe și cerând statelor europene să suporte o parte mai mare din costurile militare. „Pedepsirea de către Pentagon a țărilor baltice este extrem de ilogică. Am fost primii care au încetat să mai cumpere gaz rusesc și am cheltuit cel mai mult pentru apărare și pentru sprijinul acordat Ucrainei”, a adăugat Pavilionis.
Cele trei state baltice, membre NATO și UE, intenționează să aloce în 2025 circa 6,3 miliarde de euro pentru apărare – echivalentul a 3-4% din PIB, aproape de trei ori mai mult decât înainte de invazia Rusiei în Ucraina. Oficialii spun că nivelul cheltuielilor ar putea depăși 5% din PIB anul viitor.
„Pentru fiecare dolar cheltuit pentru BSI, industriei de apărare a SUA i se întorc 3 dolari, deoarece cofinanțăm achizițiile și ne investim banii în acestea”, a subliniat ministrul de externe lituanian Kestutis Budrys.
Inițiativa BSI a fost lansată în 2020, în timpul primului mandat Trump, ca răspuns la amenințările tot mai mari din regiune după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014. Programul a oferit recent aproximativ 220 de milioane de dolari pentru securitatea țărilor baltice, însă Pentagonul a transmis în august că nu intenționează să mai finanțeze proiectul în anul fiscal următor.
Scrisoarea adresată Congresului cere adoptarea unei legislații care să protejeze BSI, subliniind că țările baltice depășesc semnificativ pragurile de apărare stabilite de NATO și joacă un rol esențial în contracararea agresiunii ruse și belaruse.
„Pe lângă consolidarea propriei noastre capacități de apărare, această asistență ne-a permis să ne atingem obiectivele mai rapid, precum și să achiziționăm sisteme de apărare americane. Suntem recunoscători și am dori să vedem continuarea Inițiativei de Securitate Baltică”, a declarat Sarah Luure, purtător de cuvânt al ambasadei Estoniei la Washington.
În Congresul SUA există deja opoziție față de planul Pentagonului, inclusiv din partea unor republicani apropiați de Trump. Însă, potrivit Reuters, dacă BSI ar fi autorizată prin lege, ar putea apărea un blocaj, întrucât Pentagonul ar putea refuza să aloce fondurile.
Un oficial de rang înalt din administrația Trump a apărat reducerea programului: „Europa și-a intensificat eforturile pentru a-și asuma mai multă responsabilitate pentru propria apărare. Mulți dintre aliații noștri europeni se numără printre cele mai bogate țări din lume; sunt pe deplin capabili să finanțeze aceste programe dacă doresc.”
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Dan Motreanu: Parlamentul European condamnă încercările repetate ale Federației Ruse și ale oligarhilor pro-ruși de a destabiliza Republica Moldova
Eurodeputatul Dan Motreanu condamnă încercările repetate ale Federației Ruse, ale oligarhilor pro-ruși și ale agenților locali sprijiniți de Moscova de a destabiliza Republica Moldova. El avertizează că aceste acțiuni se manifestă prin atacuri hibride, manipularea aprovizionării cu energie, finanțarea ilicită a actorilor politici, precum și prin campanii de dezinformare, manipulare și intimidare.
„Parlamentul European a aprobat o rezoluție privind sprijinirea Republicii Moldova împotriva amenințărilor hibride rusești. Am fost unul dintre inițiatorii rezoluției, alături de mai mulți colegi europarlamentari”, a scris Dan Motreanu, pe Facebook.
Dan Motreanu a subliniat că Parlamentul European solicită Uniunii Europene să completeze sprijinul politic acordat Republicii Moldova cu un sprijin financiar și tehnic consolidat, menit să susțină eforturile Guvernului de la Chișinău în combaterea ingerințelor străine în procesele democratice ale țării.
„Solicităm Consiliului să deschidă rapid negocierile de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Cerem Federației Ruse să își retragă forțele militare, echipamentele și munițiile din regiunea transnistreană și să sprijine o soluționare pașnică a conflictului, în conformitate cu dreptul internațional”, a continuat deputatul european.
Potrivit acestuia, Parlamentul European recunoaște Mitropolia Ortodoxă a Basarabiei ca victimă a opresiunii sovietice. După ce a fost abuziv desființată de autoritățile sovietice, Mitropolia Ortodoxă a Basarabiei a fost recunoscută oficial în 2002, în urma unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului.
„Aderarea Republicii Moldova de UE le va permite românilor de peste Prut să aibă o viață mai bună. Sunt convins că vom fi împreună în UE și sper să trăim cât mai repede acest moment”, a concluzionat europarlamentarul.
Într-o rezoluție adoptată miercuri după discursul privind Starea Uniunii Europene și la o zi după ce președinta Republicii Moldova s-a adresat Parlamentului European, eurodeputații au criticat intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie și au cerut țărilor UE să deschid rapid negocierile de aderare cu Chișinăul.
Textul, adoptat miercuri cu 490 de voturi pentru, 65 împotrivă și 86 abțineri în cadrul unei sesiuni plenare a Parlamentului European la Strasbourg, subliniază că încercările repetate ale Moscovei de a interveni în procesele democratice ale Republicii Moldova vizează în mod clar să destabilizeze această țară și să o întoarcă de la calea democrației, făcând-o să își revoce deciziile suverane, mai cu seamă cele legate de viitoarea aderare la UE.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European își exprimă profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară „catastrofală” din Gaza și solicită UE să ia măsuri urgente
Parlamentul European își exprimă profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară „catastrofală” din Gaza și solicită UE să ia măsuri urgente.
Într-o rezoluție adoptată joi, Instituția condamnă cu fermitate obstrucționarea de către guvernul israelian a ajutorului umanitar, care provoacă foamete în nordul Fâșiei Gaza, și solicită deschiderea tuturor punctelor relevante de trecere a frontierei.
Acesta solicită de urgență restabilirea deplină a mandatului și a finanțării Agenției Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA), cu o supraveghere solidă, și se opune ferm actualului sistem de distribuire a ajutorului în Gaza.
Eurodeputații sunt alarmați de penuria severă de alimente și de malnutriția care rezultă din restricționarea ajutorul umanitar și subliniază nevoia urgentă de acces deplin, sigur și neîngrădit la produse esențiale, cum ar fi alimente, apă, materiale medicale și adăpost. Aceștia solicită restaurarea imediată a infrastructurii vitale și solicită tuturor părților să își respecte obligațiile umanitare care le revin în temeiul dreptului internațional.
Dreptul Israelului la autoapărare
Deputații solicită încetarea fără întârziere și permanentă a focului și eliberarea imediată și necondiționată a tuturor ostaticilor israelieni reținuți în Gaza. Aceștia îndeamnă UE să își folosească influența diplomatică în relațiile cu țările terțe pentru a presa organizația Hamas în vederea asigurării eliberării acestora.
Parlamentul condamnă în termenii cei mai fermi „crimele barbare” comise de Hamas împotriva Israelului și solicită sancțiuni concrete împotriva grupului terorist. UE își reiterează angajamentul față de securitatea Israelului și față de „dreptul său inalienabil la autoapărare”, în deplină conformitate cu dreptul internațional, remarcând că Israelul rămâne un partener-cheie al UE în lupta împotriva terorismului regional.
Cu toate acestea, eurodeputații subliniază că dreptul Israelului de a se apăra nu poate justifica o acțiune militară nediferențiată în Gaza și își exprimă îngrijorarea față de operațiunile militare neîntrerupte din Fâșia Gaza care au provocat populației civile suferință insuportabilă, denunțând, în același timp, utilizarea de către Hamas a civililor ca scuturi umane.
Investigarea încălcărilor dreptului internațional
Rezoluția aprobă decizia președintei Comisiei de a suspenda sprijinul bilateral acordat de UE Israelului și de a suspenda parțial acordul UE-Israel în ceea ce privește comerțul. Deputații doresc investigații complete privind toate crimele de război și încălcările dreptului internațional, precum și tragerea la răspundere a tuturor celor responsabili. Parlamentul sprijină, de asemenea, sancțiunile UE împotriva coloniștilor și activiștilor israelieni violenți din Cisiordania ocupată și Ierusalimul de Est și solicită sancțiuni împotriva miniștrilor israelieni Bezalel Smotrich și Itamar Ben-Gvir.
Sprijin pentru soluția bazată pe coexistența a două state
Parlamentul îndeamnă toate instituțiile UE și statele membre să ia măsuri diplomatice pentru a asigura angajamentul față de o soluție bazată pe coexistența a două state, cu copul de a realiza progrese înainte de Adunarea Generală a ONU din septembrie. Textul subliniază necesitatea demilitarizării totale a Fâșiei Gaza și excluderea Hamas de la guvernare, solicitând restabilirea unei Autorități Palestiniene reformate ca unic organism de guvernare. Hamas și alte grupări teroriste ar trebui să piardă orice control politic și militar în Gaza, spun eurodeputații, care încurajează, de asemenea, țările UE să pună în aplicare mandatele de arestare ale Curții Penale Internaționale.
Instituirea unui stat palestinian este esențială pentru pace, securitatea Israelului și normalizarea regională, potrivit Parlamentului. În concluzie, statele membre ar trebui să ia în considerare recunoașterea statului Palestina, pentru a putea realiza soluția bazată pe coexistența a două state.
Rezoluția a fost adoptată cu 305 voturi pentru, 151 împotrivă și 122 de abțineri.
