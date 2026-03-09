Un atac asupra Ciprului este un atac asupra întregii Europe, subliniază Emmanuel Macron

Teodora Ion
© European Union 2025

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că un atac asupra Ciprului reprezintă un atac asupra întregii Europe, în timpul unei vizite în această țară insulară, după ce aceasta a fost ținta unor drone fabricate în Iran, informează Euronews și The Guardian.

„Când Ciprul este atacat, Europa este atacată”, a declarat Macron la Paphos, alături de liderii Ciprului și Greciei.

„Apărarea Ciprului este, evident, o chestiune esențială pentru țara dumneavoastră, pentru vecinul, partenerul și prietenul dumneavoastră, Grecia, dar și pentru Franța și, odată cu aceasta, pentru Uniunea Europeană”, a adăugat el.

Liderul francez a anunțat că Franța va trimite două fregate în cadrul misiunii navale a UE Aspides în Marea Roșie, relatează Reuters.

„Suntem în proces de organizare a unei misiuni pur defensive, pur de escortă, care trebuie pregătită împreună cu statele europene și non-europene”, a declarat Macron după întâlnirea cu președintele cipriot Nikos Christodoulides și prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis în Cipru.

Acesta a mai spus că „închiderea de facto a căilor maritime are un impact asupra economiei mondiale.”

„Acționăm pentru a restabili libertatea de navigație și pentru a asigura securitatea acestor căi esențiale, în special prin operațiunea maritimă a Uniunii Europene, Aspides. În cadrul președinției franceze a G7, am inițiat o coordonare la nivelul șefilor de stat și de guvern pentru a oferi răspunsuri la provocările energetice”, a mai menționat Macron într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

O dronă a lovit baza britanică RAF Akrotiri, puțin după miezul nopții de luni, provocând doar pagube materiale minore unui hangar pentru avioane.

Alte două drone au fost interceptate de avioane de luptă britanice în aceeași zi, după ce au fost lansate de la baza aeriană, au declarat oficialii.

Guvernul Ciprului a declarat că dronele au fost lansate din Liban, probabil de militanții Hezbollah.

Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

